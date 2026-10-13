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Background

ASUS

Der globale Hightech-Riese ASUS entschied sich bei der Bereitstellung und Sicherung von Onlineerlebnissen für die Plattform von Akamai.

ASUS-Logo

Standort

Taipeh, Taiwan 
https://www.asus.com/

Branche

Handel

Produkte

Über ASUS

ASUS ist ein multinationales Unternehmen, das für die weltbesten Mainboards, PCs, Monitore, Grafikkarten, Router und andere hochwertige Technologielösungen bekannt ist. Mit einer globalen Belegschaft, die mehr als 5.000 F&E-Fachleute umfasst, ist ASUS dank zukunftsweisender Innovation und Design branchenführend. Inspiriert durch den Geist von „In Search of Incredible“ gewann ASUS im Jahr 2017 4.511 internationale Auszeichnungen, belegte den 26. Platz unter den „Forbes Global 2000 Top Regarded Companies“ und wurde von Fortune zu einer der „World’s Most Admired Companies“ gekürt.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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