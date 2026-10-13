ASUS ist ein multinationales Unternehmen, das für die weltbesten Mainboards, PCs, Monitore, Grafikkarten, Router und andere hochwertige Technologielösungen bekannt ist. Mit einer globalen Belegschaft, die mehr als 5.000 F&E-Fachleute umfasst, ist ASUS dank zukunftsweisender Innovation und Design branchenführend. Inspiriert durch den Geist von „In Search of Incredible“ gewann ASUS im Jahr 2017 4.511 internationale Auszeichnungen, belegte den 26. Platz unter den „Forbes Global 2000 Top Regarded Companies“ und wurde von Fortune zu einer der „World’s Most Admired Companies“ gekürt.