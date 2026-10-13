Suntory System Technology Limited는 일본 Suntory Group의 IT 시스템을 담당하고 있으며 국내 및 해외 웹사이트를 중앙 관리하기 위한 해외 데이터 센터를 구축할 때 Akamai를 처음 사용했습니다.
Suntory의 IT 인프라 운영 서비스부 지원 섹션 본부장 토모키 코야마(Tomoki Koyama)는 “일본 사용자들이 글로벌 데이터 센터에 호스팅된 웹사이트를 볼 때 지연 시간 때문에 콘텐츠가 느리가 표시됐습니다. 이 문제를 해결하고 지연 시간 없이 웹사이트가 표시되게 하기 위해 Akamai의 CDN(Content Delivery Network)을 채택했습니다. Akamai는 전 세계에 캐시 서버를 보유하고 있기 때문에 모든 위치에서 CDN 안정성을 보장하는 데 이상적인 솔루션이라고 생각했습니다.”라고 말합니다.
이후 Suntory는 2016년부터 점진적으로 웹사이트를 클라우드로 전환하기 시작했습니다. 데이터 센터에 대해 온프레미스 웹 보안을 구현했기 때문에 Akamai 웹 보안 솔루션을 채택하는 데 관심이 있었습니다. 이 부문에서 웹 보안 솔루션용으로 Akamai 서비스를 선택한 후 CDN을 채택하게 됐습니다.
Akamai, 글로벌 표준으로 선정됨
Suntory System Technology Limited는 일본 Suntory Group의 IT 시스템을 담당하고 있으며 국내 및 해외 웹사이트를 중앙 관리하기 위한 해외 데이터 센터를 구축할 때 Akamai를 처음 사용했습니다.
제한된 리소스로 약 580개 웹사이트를 관리하기 위한 운영 최적화
하지만 Akamai를 사용할 때 상황이 순조롭게 진행되지 않았습니다. Suntory의 두 가지 문제 중 하나는 리소스 문제였습니다. IT 인프라 운영 서비스부의 요헤이 신카와(Yohei Shinkawa)는 “Suntory Group은 약 580개의 소비자, B2B, 기타 웹사이트를 운영하고 있습니다. Akamai의 WAF(웹 애플리케이션 방화벽)를 모든 웹사이트에 적용하는 데에도 전 인력을 투입하고 있었습니다.”라고 말합니다. Suntory는 신제품 광고 캠페인과 비슷한 이유로 웹사이트를 비정기적으로 추가하기 때문에 웹 보안 솔루션을 매일 새로 적용해야 했습니다.
또 다른 문제는 Akamai 운영을 최적화하기 위한 전문성이었습니다. 운영 웹사이트의 수가 증가하면서 웹 보안 솔루션 설정 문제가 부상하자 Suntory는 운영을 최적화하는 데 전문성이 중요하다는 것을 깨달았습니다. 신카와는 “웹사이트 수가 매우 많았기 때문에 콘텐츠 전송 설정과 웹 보안 솔루션을 구현할 때 완전히 최적화할 수 없었습니다. 즉, 웹 보안 솔루션 설정 등의 불량으로 인해 자주 예상치 못한 이벤트가 발생했습니다.”라고 말합니다.
TAS 전문가 지원에 대한 희망
Suntory System Technology Limited의 IT 인프라 운영 서비스부는 IT 전문 그룹이었지만 다른 업무를 처리하면서 Akamai 시스템의 상세 기술을 파악하기 쉽지 않았습니다. 코야마는 “Akamai 서비스를 채택할 때 간단한 디자인을 했습니다. 하지만 사용할 수 있는 설정이 많았고 보안 레벨과 특정 기능을 사용해야 하는 곳 같은 것을 확실히 알지 못했습니다. 물론 Akamai에만 집중할 수 있었더라도 큰 문제가 있었을지 모르겠지만 유감스럽게도 리소스와 시간이 모두 부족했습니다. 사용자 친화성을 높이기 위한 방안을 찾는 노력이 TAS(Technical Advisory Service)로 이어졌습니다. Akamai 전담 기술 자문과 전문가가 필요하다고 결정했습니다.”라고 말합니다.
2018년 5월 Suntory는 TAS를 사용하기 시작했고 이를 통해 Akamai의 서비스 지원팀과 협력하게 됐습니다. TAS를 채택하는 데 비용 문제가 있었지만 Suntory는 초기에 해결하고 높은 보안 수준, 안정적인 운영, 더 빠른 전송 설정을 우선했습니다.
Akamai의 보안 솔루션 최적화 및 CDN 가속
TAS를 채택한 후 즉시 웹 보안 솔루션의 안정성에 집중했습니다. TAS는 문제 원인과 운영 개선 수단에 대한 Suntory의 우려를 듣고 이를 바탕으로 아키텍처와 운영을 검토하고 보안 최적화를 실시했습니다. 이후 Suntory는 새로운 정책 작성 프로세스의 문제를 해결하기 시작했습니다. 이 작업이 웹사이트 전환 마무리와 동시에 이루어지면서 웹 보안 솔루션의 설정 결함 같은 문제가 크게 감소했습니다. 코야마는 “모니터링과 기타 부문이 깊이 관련되었고 직접 처리할 수 없었습니다. 또한 각 웹사이트를 개별적으로 조정해야 했습니다.”라고 설명합니다.
CDN 측면에서 느린 속도가 주요 웹사이트의 문제가 됐습니다. TAS는 이에 대해 Suntory의 웹사이트를 분석하고, 문제 해결을 위해 캐시 서버 설정을 채택할 것을 제안하고, 방법에 대한 강의를 했습니다. 이와 더불어 Suntory에 가속 옵션(HTTP/2)을 사용할 것을 조언했습니다. 신카와는 “이런 정책들로 페이지 로드 시간이 크게 단축됐습니다. 그래프 상에서도 속도가 개선된 것을 볼 수 있었습니다.”라고 말합니다.
추가 최적화 및 운영 안정성을 위한 정책 제안
웹 보안 솔루션 운영의 안정성으로 목표를 수립한 후 월간 회의는 Akamai 서비스와 관련해 ‘문제 발견 - 분석 - 새로운 정책 제안 - 실행 - 서비스 최적화’의 주기로 진행됐습니다. Akamai의 TAS를 담당하는 팀인 고객 솔루션 그룹의 참여 관리자 타카시 카케이(Takashi Kakehi)는 “TAS 채택이 시작됐을 때 문제 목록을 만들었기 때문에 해결할 문제에 대해 우선 순위를 정하고, 문제를 시각화하고, 바로 작업을 시작할 수 있었습니다. 이를 통해 Suntory System Technology에 최선의 솔루션을 제안할 수 있었습니다. 문제를 처리한 후 운영을 더욱 최적화하고 안정화하기 위해 다양한 정책을 제안하고 있습니다.”라고 당시 상황을 설명합니다.
SiteFailover 실행은 안정적인 운영을 지원하기 위한 대표적인 정책 사례입니다. 이 경우 문제는 오리진 서버에 가해진 과부하였습니다. 특히 소셜 미디어를 통해 콘텐츠가 전송된 후 접속이 집중됐기 때문에 과부하는 피할 수 없었습니다. TAS 자문이 SiteFailover 실행을 제안한 후, 이제 시스템은 대기 시스템을 사용해 접속 집중 기간 화면을 표시하고 사용자에게 모든 것이 원활히 작동 중임을 알립니다.
Suntory 직원은 TAS에 대해 매우 높은 만족도를 보고합니다. 코야마는 “완벽한 컨설팅이 도움이 됐습니다. 표준 지원 서비스가 Suntory의 상황을 이해하는 것은 쉽지 않습니다. 물론 Akamai는 예외입니다. 이 점에서 TAS는 Suntory의 모든 것을 이해하고 있습니다. 긴밀히 협력하고 있으며 매우 신뢰할 수 있는 파트너라고 생각합니다.”라고 말합니다.
앞으로도 Akamai 서비스 사용 의향이 높은 Suntory
Suntory는 다음 목표로 자동화를 강조했습니다. Akamai는 최근 API/CLI(관리 툴)을 자동화 솔루션으로 발표했고 Suntory는 관련 교육에 대한 제안을 받았습니다. 신카와는 “먼저 모니터링 스크립트를 실행하고 자동화 운영을 구현하고 싶습니다.”라고 말하며,
Akamai의 서비스와 TAS에 만족하기 때문에 Akamai의 다른 서비스에도 관심이 있다고 설명했습니다. 코마야는 “사용할 수 있는 Akamai 서비스의 목록을 만들 것입니다. 앞으로도 필요에 따라 Akamai 서비스를 채택하게 되길 바랍니다.”라고 말합니다.
이에 대해 Akamai의 카케이는 “앞으로 Akamai 솔루션을 더욱 효과적으로 사용하기 위한 제안서를 작성할 것입니다”라고 말합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.