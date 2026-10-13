웹 보안 솔루션 운영의 안정성으로 목표를 수립한 후 월간 회의는 Akamai 서비스와 관련해 ‘문제 발견 - 분석 - 새로운 정책 제안 - 실행 - 서비스 최적화’의 주기로 진행됐습니다. Akamai의 TAS를 담당하는 팀인 고객 솔루션 그룹의 참여 관리자 타카시 카케이(Takashi Kakehi)는 “TAS 채택이 시작됐을 때 문제 목록을 만들었기 때문에 해결할 문제에 대해 우선 순위를 정하고, 문제를 시각화하고, 바로 작업을 시작할 수 있었습니다. 이를 통해 Suntory System Technology에 최선의 솔루션을 제안할 수 있었습니다. 문제를 처리한 후 운영을 더욱 최적화하고 안정화하기 위해 다양한 정책을 제안하고 있습니다.”라고 당시 상황을 설명합니다.



SiteFailover 실행은 안정적인 운영을 지원하기 위한 대표적인 정책 사례입니다. 이 경우 문제는 오리진 서버에 가해진 과부하였습니다. 특히 소셜 미디어를 통해 콘텐츠가 전송된 후 접속이 집중됐기 때문에 과부하는 피할 수 없었습니다. TAS 자문이 SiteFailover 실행을 제안한 후, 이제 시스템은 대기 시스템을 사용해 접속 집중 기간 화면을 표시하고 사용자에게 모든 것이 원활히 작동 중임을 알립니다.



Suntory 직원은 TAS에 대해 매우 높은 만족도를 보고합니다. 코야마는 “완벽한 컨설팅이 도움이 됐습니다. 표준 지원 서비스가 Suntory의 상황을 이해하는 것은 쉽지 않습니다. 물론 Akamai는 예외입니다. 이 점에서 TAS는 Suntory의 모든 것을 이해하고 있습니다. 긴밀히 협력하고 있으며 매우 신뢰할 수 있는 파트너라고 생각합니다.”라고 말합니다.