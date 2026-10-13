Webセキュリティソリューションの安定運用に目途がついた現在は、毎月の定例会を通じ、Akamaiのサービスに関する「課題のヒアリング→分析→新たな施策の提案→施策の実施→サービスの最適化」というフェーズに変わっています。こうした状況に対し、AkamaiのTASを担うカスタマー・ソリューション部エンゲージメント・マネージャー筧卓士は「TASの導入当初から課題リストを準備いただいたおかげで、対処する問題の優先付けや問題の可視化が可能となり、素早く対応できました。これにより、Suntory System Technology様にとって最適な運用を提案できました。一段落した現在は、さらなる安定運用と最適化に向け、様々な施策を提案しています」と語ります。



具体的な安定運用の施策例としては、SiteFailoverの実装が挙げられます。この場合の課題はオリジンサーバーにかかる高負荷。とくにソーシャルメディアを介したコンテンツ配信後はアクセスが集中してしまうため、高い負荷は避けられません。TASのアドバイスにより、SiteFailoverを実装した現在はアクセス集中の画面を表示する待機システムで、ユーザーに対してトラブルではないことを示唆できています。



同社の社員はTASについて非常に満足しているといいます。「総合的な相談役ができて良かったと思っています。Akamaiに限らずですが、通常のサポートサービスに当社の現状を理解してもらうのは簡単ではありません。その点、TASは当社のことを隅々まで理解していただいています。綿密に連絡を取り合うこともできますし、とても心強いパートナーだと考えています」（小山氏）