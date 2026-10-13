Suntoryグループ日本国内のITシステム業務を担うSuntory System Technology LimitedがAkamaiのサービスを利用し始めたのは、国内外のWebサイトを集約した海外拠点のデータセンターを構築したことがきっかけでした。
「日本のユーザーがグローバル・データ・センターにあるWebサイトを閲覧した際に、レイテンシーの問題により画面表示時間が遅くなってしまいます。そこで、これを修正し、遅延なくサイトを閲覧できるようにするため、Akamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）を導入しました。「Akamaiは世界各地にキャッシュサーバーを備えているため、あらゆる拠点から安定して利用できる理想的なCDNソリューションだと考えました」とSuntoryの基盤サービス部主査の小山知岐氏は述べています。
そして、2016年からは徐々にWebサイトのクラウド移行がスタートしました。データセンターではオンプレミス型のWebセキュリティソリューションを入れていたこともあり、クラウドのセキュリティに対してもAkamaiのWebセキュリティソリューションを導入したいと考えていました。そこで、CDNの導入理由を前提にWebセキュリティソリューション についてもAkamaiのサービスを選択しました。
Akamaiを選択した理由はグローバル標準
Suntoryグループ日本国内のITシステム業務を担うSuntory System Technology LimitedがAkamaiのサービスを利用し始めたのは、国内外のWebサイトを集約した海外拠点のデータセンターを構築したことがきっかけでした。
約580のWebサイトを限られたリソースでカバーするための運用最適化
ところが、Akamaiの利用は順風満帆とはいきませんでした。同社が抱えていた問題は2つ、そのひとつはリソースでした。「コンシューマサイトやB2Bサイトなど、Suntoryグループが運営するWebサイトは約580サイト。そのWebサイトすべてにAkamaiのWeb Application Firewall（WAF）を適用する作業だけで一杯の状況でした」と語るのは基盤サービス部新川洋平氏。しかも、新製品のキャンペーンのWebサイトなどは随時追加されるため、日々Webセキュリティソリューションの適用に追われていました。
もう1つの課題は、Akamaiの運用最適化に関する専門知識でした。運用サイト数の増加とともにWebセキュリティソリューションの設定不備が顕在化する中で運用最適化に関する専門知識の重要性を感じました。「Webサイト数が膨大だったため、コンテンツデリバリー設定やWebセキュリティソリューションを実装するにあたって踏み込んだ最適化まで行えていませんでした。結果としてWebセキュリティソリューションの設定不備など、意図しない動作が度々発生していました」（新川氏）
専門知識を有したTASの支援に期待
Suntory System Technology Limitedの基盤サービス部は、ITのプロフェッショナルグループに位置付けられているが、他の業務と並行してAkamaiのテクニカルな部分まで習得するのは容易ではありません。「Akamaiのサービス導入時に簡単な設計は行いました。ただ、設定できる箇所が多く、このセキュリティレベルでいいのか、この機能は使う必要はないのかなど、不明点が多々ありました。もちろん、Akamaiだけに注力できれば問題は大きくならないと思いますが、残念ながらリソースも時間もありません。『もっと快適に使いこなすためにはどうすればよいのか』と考えたとき、行き着いた先がTechnical Advisory Service（TAS）でした。Akamaiの専門知識を持った専任のテクニカルアドバイザーを利用したいと考えました」（小山氏）
2018年5月、同社はAkamaiのサービス・サポート・チームから支援が得られる技術相談窓口サービス、TASの利用に踏み切りました。TASの導入に関してはコストの問題もあったが、同社としては高いセキュリティレベルと安定運用、そしてより高速な配信設定を早い段階で実現させることを優先しました。
Akamaiのセキュリティソリューションの最適化とCDNの高速化を実現
TAS導入直後は、Webセキュリティソリューションの安定運用に注力しました。TASは、問題の原因や運用の改善策について同社のヒアリングを行い、それに基づいて構成や運用の見直し（およびセキュリティの最適化）を実施。その後、同社が新しい施策を策定するというプロセスで課題解決に取り組みました。その結果、Webサイト移行が完了したことも相まって、Webセキュリティソリューションの設定不備などは大きく減った。「監視の部分などは非常に複雑で、自分たちで追えていませんでした。Webサイトごとに個別のチューニングが必要だということもわかりました」（小山氏）
CDNに関しては、主要Webサイトの速度不足が課題となっていた。そこでTASは同社Webサイト分析を行い、キャッシュサーバー設定の導入により対応することを提案するとともに手順をレクチャー。さらに、高速化オプション（HTTP/2）の活用もアドバイスしました。「これらの施策により、ページを読み込む速度は1秒ほど速くなったと感じています。実際、グラフを見ても高速化しているのが分かります」（新川氏）
さらなる最適化と安定運用に向けた施策を提案
Webセキュリティソリューションの安定運用に目途がついた現在は、毎月の定例会を通じ、Akamaiのサービスに関する「課題のヒアリング→分析→新たな施策の提案→施策の実施→サービスの最適化」というフェーズに変わっています。こうした状況に対し、AkamaiのTASを担うカスタマー・ソリューション部エンゲージメント・マネージャー筧卓士は「TASの導入当初から課題リストを準備いただいたおかげで、対処する問題の優先付けや問題の可視化が可能となり、素早く対応できました。これにより、Suntory System Technology様にとって最適な運用を提案できました。一段落した現在は、さらなる安定運用と最適化に向け、様々な施策を提案しています」と語ります。
具体的な安定運用の施策例としては、SiteFailoverの実装が挙げられます。この場合の課題はオリジンサーバーにかかる高負荷。とくにソーシャルメディアを介したコンテンツ配信後はアクセスが集中してしまうため、高い負荷は避けられません。TASのアドバイスにより、SiteFailoverを実装した現在はアクセス集中の画面を表示する待機システムで、ユーザーに対してトラブルではないことを示唆できています。
同社の社員はTASについて非常に満足しているといいます。「総合的な相談役ができて良かったと思っています。Akamaiに限らずですが、通常のサポートサービスに当社の現状を理解してもらうのは簡単ではありません。その点、TASは当社のことを隅々まで理解していただいています。綿密に連絡を取り合うこともできますし、とても心強いパートナーだと考えています」（小山氏）
今後もAkamaiのサービスを利用していきたい
同社が次の目標として掲げているのは自動化運用です。すでにAkamaiからは、自動化ソリューションとしてAPI/CLI（管理ツール）のアナウンスがあり、関連トレーニングの提案を受けています。「まずは監視スクリプトなどに実装して、運用を自動化できるようにしたいと考えています」（新川氏）
AkamaiのサービスおよびTASに満足している同社は、Akamaiがラインアップする様々なサービスにも興味があるといいます。「当社で使えるAkamaiのサービスをリストアップしていく予定。これからも、Akamaiのサービスを適宜展開していきたいと考えています」（小山氏）
これに対し、Akamaiの筧は「今後は、よりAkamaiのソリューションを有効活用いただけるような提案活動に取り組んでいきたいと考えています」と応えています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。