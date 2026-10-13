Suntory System Technology Limited gestiona los sistemas de TI del grupo japonés Suntory y comenzó a utilizar los servicios de Akamai durante el diseño de un centro de datos en el extranjero para centralizar sus sitios web nacionales e internacionales.
"La latencia ralentizaba los tiempos de visionado cuando los usuarios japoneses visitaban sitios web alojados en el centro de datos global. Para solucionar este problema y permitirles ver los sitios web sin desaceleración, adoptamos la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai. Para nosotros, Akamai era la solución ideal para lograr estabilidad de la CDN desde todas las ubicaciones, ya que tienen servidores de caché en todo el mundo", comenta Tomoki Koyama, jefe adjunto del departamento de Servicios y operaciones de infraestructuras de TI de Suntory.
A partir de 2016, Suntory comenzó también a migrar gradualmente sitios web a la nube. Quería adoptar las soluciones de seguridad web para la nube de Akamai, puesto que ya había implantado seguridad web en las instalaciones para el centro de datos. El motivo por el que eligió los servicios de Akamai para las soluciones de seguridad web fue la implantación de una CDN.
Elección de Akamai para cumplir con estándares globales
Suntory System Technology Limited gestiona los sistemas de TI del grupo japonés Suntory y comenzó a utilizar los servicios de Akamai durante el diseño de un centro de datos en el extranjero para centralizar sus sitios web nacionales e internacionales.
Optimización de las operaciones para cubrir unos 580 sitios web con recursos limitados
Sin embargo, la colaboración con Akamai no resolvió todos los problemas. De los dos problemas a los que se enfrentaba Suntory, uno era uno la escasez de recursos. "Suntory Group gestiona cerca de 580 sitios web para consumidores, B2B y otros. Supuso un gran esfuerzo aplicar a nuestros sitios web Web Application Firewall (WAF) de Akamai", comenta Yohei Shinkawa del departamento de Servicios y operaciones de infraestructuras de TI. Además, había que aplicar soluciones de seguridad web de nuevo todos los días, ya que la empresa añadía sitios web cada cierto tiempo para campañas publicitarias de nuevos productos, entre otros motivos.
Su otro problema era la experiencia en la optimización de las operaciones de Akamai. Suntory descubrió que la experiencia especializada era fundamental para la optimización de las operaciones cuando detectó que surgían problemas de configuración de la solución de seguridad web a medida que aumenta el número de sitios web operativos. "Puesto que teníamos una gran cantidad de sitios web, no pudimos realizar una optimización completa cuando implantamos soluciones de seguridad web y ajustes de distribución de contenido. Por tanto, teníamos problemas frecuentes e imprevistos de configuración deficiente de la solución de seguridad web", añade Shinkawa.
Gran confianza en la asistencia ofrecida por los expertos del TAS
El departamento de Servicios y operaciones de infraestructuras de TI de Suntory System Technology Limited es un grupo compuesto por profesionales de TI, pero no es sencillo aprender todos los detalles técnicos de los sistemas de Akamai si no te centras exclusivamente en esta tarea. "Hicimos un diseño sencillo cuando adoptamos los servicios de Akamai. Sin embargo, había muchas configuraciones disponibles y, en muchos casos, no estábamos seguros de algunas cuestiones como los niveles de seguridad y la necesidad de utilizar funciones concretas. Estoy convencido de que no habríamos tenido ningún problema importante si nos hubiéramos centrado solamente en Akamai, pero por desgracia nos faltaban recursos y tiempo. Cuando empezamos a pensar en qué hacer para que todo fuera más intuitivo, pensamos en el servicios de asesoramiento técnico (TAS). Decidimos que queríamos un asesor técnico especializado y experto de Akamai", añade Koyama.
En mayo de 2018, Suntory comenzó a utilizar el TAS, que los puso en contacto con el equipo de asistencia de Akamai. Aunque el coste supuso un problema a la hora de contratar el TAS, Suntory decidió desde un principio que quería priorizar una gran seguridad, operaciones estables y ajustes de distribución más rápidos.
Optimización de las soluciones de seguridad de Akamai y aceleración de la CDN
Inmediatamente después de implantar el TAS, se centraron en la estabilidad de las soluciones de seguridad web. Suntory trasmitió al TAS sus preocupaciones en cuanto a las causas de los problemas y los medios para mejorar las operaciones. Con esta información, el TAS revisó (y optimizó la seguridad) de la arquitectura y las operaciones. Posteriormente, Suntory se centró en resolver problemas en su nuevo proceso de creación de políticas. Coincidiendo con la finalización de la migración de su sitio web, se produjo una gran reducción de problemas tales como la configuración deficiente de las soluciones de seguridad web. "Tanto el equipo de supervisión como otros equipos estaban muy implicados y no pudimos encargarnos nosotros. También nos dimos cuenta de que había que configurar cada sitio web de forma individual", explica Koyama.
En la CDN, las velocidades lentas se habían convertido en un problema en los sitios web principales. El TAS analizó los sitios web de Suntory y propuso adoptar la configuración del servidor de caché para abordar el problema. Además, impartió una clase sobre cómo hacerlo. Además de eso, recomendó a Suntory usar opciones de aceleración (HTTP/2). "Estas políticas han reducido en un segundo los tiempos de carga de nuestra página. Se puede ver la aceleración en un gráfico", añade Shinkawa.
Propuesta de políticas para aumentar la optimización y la estabilidad operativa
Tras definir una serie de objetivos de estabilidad de las operaciones de la solución de seguridad web, las reuniones mensuales se han convertido en un ciclo de detección de problemas, análisis, propuestas de nuevas políticas, implantación y optimización de servicios de Akamai. Takashi Kakehi, director de Compromiso del grupo de soluciones del cliente de Akamai (el equipo que hay detrás del TAS), comenta: "Gracias a que crearon una lista de problemas cuando comenzó la adopción del TAS, pudimos definir prioridades y problemas, así como ponernos en marcha de inmediato. De esta forma, hicimos las mejores propuestas posibles a Suntory System Technology. Ahora vamos a hacer propuestas de políticas para optimizar y estabilizar aún más las operaciones".
La implantación de SiteFailover es un ejemplo concreto de una política con la que se logran operaciones estables. El problema en este caso es la gran carga que reciben los servidores de origen. Puesto que existen periodos de acceso concentrado tras la distribución de contenido a través de una red social concreta, es inevitable que se produzcan grandes cargas. Después de que los asesores del TAS propusieran implantar SiteFailover, el sistema ahora utiliza un sistema en espera para mostrar una pantalla de período de acceso concentrado e informar a los usuarios de que todo funciona perfectamente.
El personal de Suntory comenta que está muy satisfecho con el TAS. "Creo que contar con un consultor experto ayudó. No es fácil contar con servicios de asistencia estándar que comprendan nuestra situación, aunque eso también es aplicable a otras empresas. En ese sentido, el TAS conoce perfectamente nuestra empresa. Estamos en contacto directo y lo consideramos un partner muy fiable", afirma Koyama.
Intención de seguir utilizando los servicios de Akamai
Suntory también destaca la automatización como su próximo objetivo. Akamai había anunciado recientemente una API/CLI (herramienta de gestión) como solución de automatización, y Suntory había recibido una propuesta de formación. "En primer lugar, quiero implantar scripts de supervisión y operaciones automáticas", comenta Shinkawa.
También afirma que, dada su gran satisfacción con los servicios de Akamai y el TAS, están interesados en probar otros servicios de Akamai. "Vamos a hacer una lista con los servicios de Akamai que podríamos utilizar. Queremos seguir adoptando servicios de Akamai a medida que sean necesarios", aclara Koyama.
Por su parte, Kakehi afirma que "vamos a centrarnos en propuestas que nos permitan usar las soluciones de Akamai de forma más eficaz en el futuro".
Acerca de Akamai
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