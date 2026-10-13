Tras definir una serie de objetivos de estabilidad de las operaciones de la solución de seguridad web, las reuniones mensuales se han convertido en un ciclo de detección de problemas, análisis, propuestas de nuevas políticas, implantación y optimización de servicios de Akamai. Takashi Kakehi, director de Compromiso del grupo de soluciones del cliente de Akamai (el equipo que hay detrás del TAS), comenta: "Gracias a que crearon una lista de problemas cuando comenzó la adopción del TAS, pudimos definir prioridades y problemas, así como ponernos en marcha de inmediato. De esta forma, hicimos las mejores propuestas posibles a Suntory System Technology. Ahora vamos a hacer propuestas de políticas para optimizar y estabilizar aún más las operaciones".



La implantación de SiteFailover es un ejemplo concreto de una política con la que se logran operaciones estables. El problema en este caso es la gran carga que reciben los servidores de origen. Puesto que existen periodos de acceso concentrado tras la distribución de contenido a través de una red social concreta, es inevitable que se produzcan grandes cargas. Después de que los asesores del TAS propusieran implantar SiteFailover, el sistema ahora utiliza un sistema en espera para mostrar una pantalla de período de acceso concentrado e informar a los usuarios de que todo funciona perfectamente.



El personal de Suntory comenta que está muy satisfecho con el TAS. "Creo que contar con un consultor experto ayudó. No es fácil contar con servicios de asistencia estándar que comprendan nuestra situación, aunque eso también es aplicable a otras empresas. En ese sentido, el TAS conoce perfectamente nuestra empresa. Estamos en contacto directo y lo consideramos un partner muy fiable", afirma Koyama.