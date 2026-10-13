Avec des objectifs fixés de stabilité des opérations de la solution de sécurité Web, les réunions mensuelles passaient par les phases d'un cycle comprenant : la découverte du problème, l'analyse, les nouvelles propositions de règles, la mise en œuvre, l'optimisation des services, le tout en lien avec les services Akamai. Takashi Kakehi, responsable de l'engagement du groupe Solutions client d'Akamai, l'équipe derrière le TAS, relève à propos de la situation : « Étant donné qu'ils ont établi une liste de problèmes au début de l'adoption du TAS, nous avons pu hiérarchiser les éléments à traiter, visualiser les problèmes et nous mettre au travail immédiatement. Cela nous a permis de faire les meilleures propositions possible à Suntory System Technology. À présent que cette étape est accomplie, nous formulons aujourd'hui différentes propositions de règles visant à optimiser et à stabiliser davantage les opérations. »



La mise en œuvre de SiteFailover est un exemple concret de règle prenant en charge des opérations stables. Le problème, dans ce cas, est le poids de la charge placée sur les serveurs d'origine. Comme les périodes d'accès sont concentrées à la suite de la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux en particulier, il est impossible d'éviter de lourdes charges. Les conseillers du TAS ont proposé de mettre en œuvre SiteFailover ; le système utilise désormais un système de secours pour afficher un écran de période d'accès concentré et informer les utilisateurs que tout fonctionne correctement.



Le personnel de Suntory est extrêmement satisfait du TAS. « Je pense que le fait d'avoir un consultant spécialiste de l'ensemble de la technologie nous a aidés. Il n'est pas facile pour des services d'assistance standard de bien comprendre notre situation, bien que cela ne soit pas seulement vrai pour celui d'Akamai. Sur ce point, le TAS comprend toutes les particularités de notre entreprise. Nous restons en contact étroit et nous estimons que c'est un partenaire très fiable », explique Tomoki Koyama.