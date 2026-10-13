Suntory System Technology Limited est responsable des systèmes informatiques au sein du groupe japonais Suntory. La société a commencé à faire appel aux services d'Akamai lors de la création d'un centre de données à l'étranger qui devait permettre de centraliser ses sites Web nationaux et internationaux.
« La latence ralentissait le temps d'affichage lorsque les utilisateurs japonais consultaient des sites Web hébergés dans le centre de données mondial. Pour résoudre ce problème et leur permettre d'accéder aux sites Web sans ralentissement, nous avons adopté le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai. Nous avons estimé qu'Akamai était la solution idéale pour la stabilité du CDN quel que soit l'endroit, car ils disposent de serveurs de cache sur toute la planète », déclare Tomoki Koyama, assistant chef de section au sein du service Exploitation de l'infrastructure informatique de Suntory.
À partir de 2016, Suntory a commencé à faire migrer progressivement des sites Web vers le cloud. L'entreprise souhaitait adopter les solutions de sécurité Web d'Akamai pour le cloud, étant donné qu'elle avait déjà mis en place une sécurité Web sur site pour son centre de données. À cet égard, c'est la raison pour laquelle elle avait adopté un CDN qui l'a poussée à sélectionner les services d'Akamai pour les solutions de sécurité Web.
Akamai sélectionné en raison de ses normes internationales
Suntory System Technology Limited est responsable des systèmes informatiques au sein du groupe japonais Suntory. La société a commencé à faire appel aux services d'Akamai lors de la création d'un centre de données à l'étranger qui devait permettre de centraliser ses sites Web nationaux et internationaux.
Optimisation des opérations pour prendre en charge environ 580 sites Web avec des ressources limitées
Cependant, la mise en place de la solution d'Akamai n'a pas été simple. Parmi les deux problèmes rencontrés par Suntory, l'un était une question de ressources. « Suntory Group gère environ 580 sites Web pour les clients particuliers, les entreprises ou autres. Nous étions très occupés, simplement avec l'application de Web Application Firewall (WAF) d'Akamai à tous nos sites Web », fait observer Yohei Shinkawa du service Exploitation de l'infrastructure informatique. De plus, les solutions de sécurité Web devaient être appliquées de nouveau chaque jour, étant donné que l'entreprise ajoute des sites Web par intermittence lors des campagnes de publicité pour les nouveaux produits et d'autres événements.
Le second problème rencontré était l'expertise dans l'optimisation des opérations d'Akamai. Suntory a vu apparaître différents problèmes de configuration de la solution de sécurité Web à mesure de la hausse du nombre de sites Web opérationnels. L'entreprise a alors compris qu'il serait essentiel de bénéficier de l'expertise de spécialistes pour optimiser les opérations. « Comme nous avions un grand nombre de sites Web, nous n'avions pas pu effectuer une optimisation complète lors de la mise en œuvre des paramètres de diffusion de contenu et des solutions de sécurité Web. Cela signifie que nous étions confrontés à des événements fréquents et inattendus en raison de paramètres de solution de sécurité Web déficients et d'autres problèmes », relève Yohei Shinkawa.
De grands espoirs placés dans le soutien des spécialistes du TAS
Le service Exploitation de l'infrastructure informatique de Suntory System Technology Limited est positionné en tant que groupe professionnel de l'informatique, mais il n'est pas facile d'apprendre les détails techniques des systèmes Akamai tout en gérant d'autres tâches. « Nous avions procédé à quelques conceptions simples lorsque nous avons adopté les services Akamai. Mais il y avait beaucoup de paramètres disponibles et nous étions souvent incertains sur des points tels que les niveaux de sécurité et la nécessité d'utiliser des fonctions en particulier. Bien entendu, je ne pense pas que nous aurions rencontré de problèmes majeurs si nous avions pu nous concentrer exclusivement sur Akamai, mais malheureusement nous ne disposions ni du temps ni des ressources. Lorsque nous avons envisagé les possibilités qui s'offraient à nous pour gagner en convivialité, cela nous a conduits au service de conseils techniques (TAS). Nous avons décidé que nous voulions un conseiller technique dédié, un expert d'Akamai », précise Tomoki Koyama.
En mai 2018, Suntory a commencé à utiliser le TAS, qui a mis l'entreprise en contact avec l'équipe de support technique d'Akamai. Bien que le coût ait posé un problème lors du choix du TAS, Suntory a décidé rapidement de donner la priorité à des niveaux de sécurité élevés, à la stabilité des opérations et à des paramètres de diffusion plus rapides.
Optimisation réussie des solutions de sécurité d'Akamai et accélération du réseau de diffusion de contenu (CDN)
Immédiatement après s'être tournée vers le TAS, la société s'est concentrée sur la stabilité des solutions de sécurité Web. Le TAS a écouté les préoccupations de Suntory concernant les causes des problèmes et les moyens d'améliorer les opérations, puis il a procédé à un examen de l'architecture et des opérations (et à une optimisation de leur sécurité) en fonction de ces préoccupations. Par la suite, Suntory a travaillé à la résolution des problèmes dans son nouveau processus de création de règles. Parallèlement à l'achèvement de la migration des sites Web, le nombre de problèmes relatifs, notamment, aux paramètres déficients dans les solutions de sécurité Web a chuté. « La surveillance et d'autres volets étaient très complexes, et nous ne pouvions pas les gérer nous-mêmes. Nous nous sommes également rendu compte que chaque site Web aurait besoin d'être réglé individuellement », explique Tomoki Koyama.
Pour ce qui est du CDN, les lenteurs étaient devenues un problème sur les sites Web principaux. Le TAS a donc analysé les sites Web de Suntory et proposé d'adopter des paramètres de serveur de cache pour résoudre le problème, puis a formé l'équipe de l'entreprise. De plus, il a conseillé Suntory sur l'utilisation des options d'accélération (HTTP/2). « J'ai l'impression que ces règles ont réduit d'une seconde nos temps de chargement de page. De fait, on peut aussi constater l'accélération sur un graphique », fait remarquer Yohei Shinkawa.
Proposition de règles pour une meilleure optimisation et une plus grande stabilité opérationnelle
Avec des objectifs fixés de stabilité des opérations de la solution de sécurité Web, les réunions mensuelles passaient par les phases d'un cycle comprenant : la découverte du problème, l'analyse, les nouvelles propositions de règles, la mise en œuvre, l'optimisation des services, le tout en lien avec les services Akamai. Takashi Kakehi, responsable de l'engagement du groupe Solutions client d'Akamai, l'équipe derrière le TAS, relève à propos de la situation : « Étant donné qu'ils ont établi une liste de problèmes au début de l'adoption du TAS, nous avons pu hiérarchiser les éléments à traiter, visualiser les problèmes et nous mettre au travail immédiatement. Cela nous a permis de faire les meilleures propositions possible à Suntory System Technology. À présent que cette étape est accomplie, nous formulons aujourd'hui différentes propositions de règles visant à optimiser et à stabiliser davantage les opérations. »
La mise en œuvre de SiteFailover est un exemple concret de règle prenant en charge des opérations stables. Le problème, dans ce cas, est le poids de la charge placée sur les serveurs d'origine. Comme les périodes d'accès sont concentrées à la suite de la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux en particulier, il est impossible d'éviter de lourdes charges. Les conseillers du TAS ont proposé de mettre en œuvre SiteFailover ; le système utilise désormais un système de secours pour afficher un écran de période d'accès concentré et informer les utilisateurs que tout fonctionne correctement.
Le personnel de Suntory est extrêmement satisfait du TAS. « Je pense que le fait d'avoir un consultant spécialiste de l'ensemble de la technologie nous a aidés. Il n'est pas facile pour des services d'assistance standard de bien comprendre notre situation, bien que cela ne soit pas seulement vrai pour celui d'Akamai. Sur ce point, le TAS comprend toutes les particularités de notre entreprise. Nous restons en contact étroit et nous estimons que c'est un partenaire très fiable », explique Tomoki Koyama.
La volonté de continuer à utiliser les services Akamai à l'avenir
Suntory met également en avant l'automatisation comme son prochain objectif. Akamai a récemment annoncé la mise en place d'une interface de ligne de commande API (un outil de gestion) comme solution d'automatisation et Suntory a reçu une proposition de formation à ce sujet. « Je veux d'abord mettre en œuvre des scripts de surveillance et rendre possibles les opérations automatisées », explique Yohei Shinkawa.
Il précise ensuite que, compte tenu de sa satisfaction vis-à-vis des services d'Akamai et du TAS, l'entreprise s'intéresse également à la gamme variée d'autres services proposés. « Nous prévoyons d'établir la liste des services Akamai auxquels nous pourrions avoir recours. Nous espérons continuer à adopter des services en fonction des besoins futurs », indique Tomoki Koyama.
En réponse, Takashi Kakehi, membre d'Akamai, note que pour notre part, « nous visons à travailler sur des propositions pour une utilisation encore plus efficace des solutions Akamai à l'avenir ».
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.