Com as metas fixadas para estabilidade nas operações da solução de segurança na Web, as reuniões mensais mudaram as fases para um ciclo de descoberta de problemas, análises, novas propostas de política, implementação, otimização de serviços, tudo em relação aos serviços da Akamai. O gerente de engajamento Takashi Kakehi do grupo de soluções do cliente da Akamai, a equipe por trás do TAS, observa o seguinte sobre a situação: "Como eles fizeram uma lista de problemas quando a adoção do TAS começou, pudemos priorizar os itens para abordar, visualizar problemas e começar a trabalhar imediatamente. Isso nos permitiu fazer as melhores propostas possíveis para a Suntory System Technology. Com essa etapa cumprida, agora estamos fazendo uma variedade de propostas de políticas para otimizar e estabilizar ainda mais as operações."



A implementação do failover do website é um exemplo concreto de política que dá suporte a operações estáveis. O problema nesse caso é a carga pesada colocada nos servidores de origem. Como há períodos concentrados de acesso após a entrega de conteúdo, em especial por meio de mídias sociais, as cargas pesadas são inevitáveis. Depois que os consultores do TAS propuseram a implementação do failover do website, o sistema agora usa um mecanismo de espera para exibir uma tela de período de acesso concentrado e informar aos usuários que tudo está funcionando sem problemas.



A equipe da Suntory relatou uma satisfação extremamente alta com o TAS. "Acho que ter um consultor de amplo espectro ajudou. Não é fácil fazer com que os serviços de suporte padrão entendam nossa situação, embora isso também seja verdade para outras empresas além da Akamai. Nesse aspecto, o TAS entende tudo sobre nossa empresa. Nós mantemos contato próximo e sentimos que eles são um parceiro muito confiável", diz Koyama.