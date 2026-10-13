A Suntory System Technology Limited é responsável pelos sistemas de TI do Japanese Suntory Group e começou a usar os serviços da Akamai durante a construção de um data center no exterior para centralizar os websites nacionais e estrangeiros.
"A latência estava diminuindo os tempos de exibição quando os usuários japoneses visualizavam websites hospedados no data center global. Para corrigir isso e ajudá-los a visualizar os websites sem lentidão, adotamos a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai. Achamos que a Akamai era a solução ideal para a estabilidade da CDN em todos os locais, uma vez que eles têm servidores de cache em todo o mundo", afirma Tomoki Koyama, diretor assistente do departamento de serviços de operação de infraestrutura de TI da Suntory.
Em seguida, a Suntory começou a migrar gradualmente seus sites para a nuvem, a partir de 2016. Eles estavam interessados em adotar as soluções de segurança na Web da Akamai para a nuvem, porque já haviam implementado a segurança de Web no local para o data center. Nesse sentido, a escolha dos serviços da Akamai para soluções de segurança na Web foi precedida pelo motivo para adotar uma CDN.
A Akamai foi escolhida como padrão global
A Suntory System Technology Limited é responsável pelos sistemas de TI do Japanese Suntory Group e começou a usar os serviços da Akamai durante a construção de um data center no exterior para centralizar os websites nacionais e estrangeiros.
Otimizar operações para cobrir cerca de 580 websites com recursos limitados
No entanto, as coisas não se encaixaram simplesmente ao usar a Akamai. Dos dois problemas enfrentados pela Suntory, um deles foi a questão dos recursos. "O Suntory Group opera cerca de 580 consumidores, B2B e outros websites. Estivemos bastante ocupados apenas aplicando o WAF (Web Application Firewall) da Akamai a todos os websites", observa Yohei Shinkawa, do departamento de operações de infraestrutura de TI. Além disso, as soluções de segurança na Web precisavam ser aplicadas novamente todos os dias, já que a empresa adiciona websites intermitentemente para novas campanhas de publicidade de produtos e por outras razões.
O outro problema era a experiência na otimização das operações da Akamai. Com as questões de configuração da solução de segurança na Web vindo à tona conforme o número de websites operacionais aumentava, a Suntory pôde perceber que o conhecimento especializado seria essencial na otimização das operações. "Como tínhamos um grande número de websites, não pudemos realizar a otimização completa ao implementar configurações de entrega de conteúdo e soluções de segurança da Web. Isso significava que estávamos tendo eventos frequentes e inesperados de configurações deficientes de soluções de segurança na Web e tudo o mais", observa Shinkawa.
Grandes esperanças de suporte dos especialistas de TAS
O Departamento de operação de infraestrutura de TI da Suntory System Technology Limited está posicionado como um grupo profissional de TI, mas não é fácil aprender os detalhes técnicos dos sistemas da Akamai e, ao mesmo tempo, lida com outros trabalhos. "Fizemos um projeto simples quando adotamos os serviços da Akamai. Mas havia muitas configurações disponíveis, e muitas vezes não tínhamos certeza sobre pontos como níveis de segurança e a necessidade de usar funções específicas. Claro, não acho que teríamos grandes problemas se pudéssemos nos concentrar exclusivamente na Akamai, mas infelizmente estávamos com pouco tempo e recursos. Quando pensamos no que fazer para facilitar um pouco as coisas, isso nos levou ao TAS (Technical Advisory Service). Decidimos que queríamos um consultor técnico dedicado e especialista em Akamai", acrescenta Koyama.
Em maio de 2018, a Suntory começou a usar o TAS, que os colocou em contato com a equipe de serviço e suporte da Akamai. Embora o custo representasse um problema na adoção do TAS, a Suntory resolveu no estágio inicial priorizar altos níveis de segurança, operações estáveis e configurações de entrega mais rápidas.
Otimização bem-sucedida das soluções de segurança da Akamai e aceleração da CDN
Imediatamente após a adoção do TAS, eles se concentraram na estabilidade das soluções de segurança na Web. O TAS ouviu as preocupações da Suntory com relação às causas dos problemas e meios de melhorar as operações e realizou uma revisão (e otimização da segurança) da arquitetura e das operações com base nessas preocupações. Depois disso, a Suntory passou a trabalhar resolvendo problemas em seu novo processo de criação de políticas. Coincidindo com a conclusão da migração do website, isso resultou em uma importante redução em questões como configurações deficientes em soluções de segurança na Web. "O monitoramento e outras partes estavam muito envolvidos, e não conseguíamos lidar com isso sozinhos. Também percebemos que cada website precisaria de ajuste individual", explica Koyama.
Na linha de frente da CDN, as velocidades lentas se tornaram um problema nos principais websites. O TAS analisou os websites da Suntory para esse fim, propôs a adoção das configurações do servidor de cache para resolver o problema e deu uma palestra sobre como fazer isso. Além disso, eles aconselharam a Suntory sobre o uso de opções de aceleração (HTTP/2). "Sinto que essas políticas reduziram em um segundo nossos tempos de carregamento de página. É possível ver a aceleração em um gráfico", observa Shinkawa.
Proposta de políticas para maior otimização e estabilidade operacional
Com as metas fixadas para estabilidade nas operações da solução de segurança na Web, as reuniões mensais mudaram as fases para um ciclo de descoberta de problemas, análises, novas propostas de política, implementação, otimização de serviços, tudo em relação aos serviços da Akamai. O gerente de engajamento Takashi Kakehi do grupo de soluções do cliente da Akamai, a equipe por trás do TAS, observa o seguinte sobre a situação: "Como eles fizeram uma lista de problemas quando a adoção do TAS começou, pudemos priorizar os itens para abordar, visualizar problemas e começar a trabalhar imediatamente. Isso nos permitiu fazer as melhores propostas possíveis para a Suntory System Technology. Com essa etapa cumprida, agora estamos fazendo uma variedade de propostas de políticas para otimizar e estabilizar ainda mais as operações."
A implementação do failover do website é um exemplo concreto de política que dá suporte a operações estáveis. O problema nesse caso é a carga pesada colocada nos servidores de origem. Como há períodos concentrados de acesso após a entrega de conteúdo, em especial por meio de mídias sociais, as cargas pesadas são inevitáveis. Depois que os consultores do TAS propuseram a implementação do failover do website, o sistema agora usa um mecanismo de espera para exibir uma tela de período de acesso concentrado e informar aos usuários que tudo está funcionando sem problemas.
A equipe da Suntory relatou uma satisfação extremamente alta com o TAS. "Acho que ter um consultor de amplo espectro ajudou. Não é fácil fazer com que os serviços de suporte padrão entendam nossa situação, embora isso também seja verdade para outras empresas além da Akamai. Nesse aspecto, o TAS entende tudo sobre nossa empresa. Nós mantemos contato próximo e sentimos que eles são um parceiro muito confiável", diz Koyama.
Interessados em continuar usando os serviços da Akamai no futuro
A Suntory também destaca a automação como o próximo objetivo. A Akamai anunciou recentemente uma API/CLI (ferramenta de gestão) como uma solução de automação e a Suntory recebeu uma proposta de treinamento relacionado. "Eu quero implementar scripts de monitoramento primeiro e possibilitar as operações automatizadas", diz Shinkawa.
Ele explicou que, dada sua satisfação com os serviços da Akamai e o TAS, eles também estão interessados na linha diversificada de outros serviços da Akamai. "Planejamos fazer uma lista dos serviços da Akamai que poderíamos usar. Esperamos continuar adotando os serviços da Akamai conforme necessário, no futuro", esclarece Koyama.
Em resposta, Kakehi da Akamai observa que, da nossa parte, "vamos trabalhar em propostas para um uso ainda mais eficaz das soluções Akamai no futuro."
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