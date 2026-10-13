Mit den festgelegten Zielen für Stabilität im Betrieb von Websicherheitslösungen haben sich monatliche Meetings in einen Zyklus von Problemerkennung – Analyse – neuen Richtlinienvorschlägen – Implementierung – Serviceoptimierung verlagert, alles in Bezug auf Akamai-Services. Der Engagement Manager Takashi Kakehi von der Customer Solutions Group bei Akamai, dem Team hinter dem TAS, stellt Folgendes zur Situation fest: „Da sie eine Liste mit Problemen erstellt haben, als die Einführung von TAS begann, konnten wir Themen priorisieren, um Probleme anzugehen, Probleme zu visualisieren und uns sofort an die Arbeit zu machen. Das ermöglichte es uns, die bestmöglichen Vorschläge für die Suntory System Technology zu machen. Mit dieser Phase werden wir nun eine Vielzahl von Richtlinienvorschlägen zur weiteren Optimierung und Stabilisierung des Betriebs unterbreiten.“



Die Implementierung von SiteFailover steht als konkretes Richtlinienbeispiel für einen stabilen Betrieb. Das Problem in diesem Fall ist die hohe Belastung der Ursprungsserver. Da es insbesondere nach der Bereitstellung von Inhalten über Social Media konzentrierte Zugriffszeiten gibt, sind hohe Belastungen unvermeidlich. Nachdem TAS-Berater die Implementierung von SiteFailover vorgeschlagen hatten, verwendet das System nun ein Standby-System, um einen konzentrierten Bildschirm für die Zugriffszeit anzuzeigen und die Benutzer darüber zu informieren, dass alles reibungslos läuft.



Die Mitarbeiter von Suntory berichten von einer extrem hohen Zufriedenheit mit dem TAS. „Ich denke, dass es geholfen hat, einen vollumfänglichen Berater an unserer Seite zu haben. Es ist nicht einfach, Standard-Support-Services dazu zu bringen, unsere Situation zu verstehen, obwohl dies auch für andere Unternehmen als Akamai gilt. In Bezug auf diesen Punkt versteht TAS alles über unser Unternehmen. Wir bleiben in engem Kontakt und denken, dass sie ein sehr zuverlässiger Partner sind“, so Koyama.