Suntory System Technology Limited 负责管理 Japanese Suntory Group 内部的 IT 系统，该公司在构建海外数据中心以集中管理其国内和国外的网站时，首次开始使用 Akamai 服务。
“当日本用户浏览在全球数据中心托管的网站时，延迟会拖慢显示速度。为了解决这个问题，并帮助用户流畅访问网站，我们采用了 Akamai 的内容交付网络 (CDN)。我们认为 Akamai 是可为所有地点提供稳定 CDN 的理想解决方案，因为他们在世界各地都有缓存服务器。”Suntory IT 基础架构运营服务部助理科长 Tomoki Koyama 说道。
随后，Suntory 从 2016 年开始，逐步将旗下网站迁移至云端。他们对采用 Akamai 面向云的 Web 安全解决方案很感兴趣，因为他们已经为数据中心实施了本地网络安全解决方案。在这方面，他们选择 Akamai 服务作为 Web 安全解决方案的理由，与他们采用 CDN 的原因相同。
出于全球标准的考虑选择了 Akamai
Suntory System Technology Limited 负责管理 Japanese Suntory Group 内部的 IT 系统，该公司在构建海外数据中心以集中管理其国内和国外的网站时，首次开始使用 Akamai 服务。
优化运营，利用有限资源覆盖大约 580 个网站
但是，在使用 Akamai 解决方案时，事情并没有简单地如偿所愿。Suntory 面临两个问题，其中一个是资源问题。“Suntory Group 运营着大约 580 个消费类网站、B2B 网站和其他网站。仅仅是在我们现有的这些网站上应用 Akamai 的 Web 应用程序防火墙 (WAF)，我们就已经感到手忙脚乱了。”IT 基础架构运营服务部的 Yohei Shinkawa 表示。不仅如此，他们还必须每天重新应用 Web 安全解决方案，因为该公司会因为新产品广告活动和类似原因而断断续续地增添网站。
他们面临的另一个问题是，他们缺乏专业知识来优化 Akamai 解决方案的运营。随着他们运行的网站数量增加，Web 安全解决方案的配置问题逐渐浮现，Suntory 察觉到，专业知识对于优化运营至关重要。“由于我们拥有大量网站，在实施内容交付设置和 Web 安全解决方案时，我们无法进行全面优化。这意味着，我们经常因 Web 安全解决方案设置存在错误等因素而遭遇意外事件。”Shinkawa 说道。
对 TAS 专家提供的支持寄予厚望
Suntory System Technology Limited 的 IT 基础架构运营服务部是一个 IT 专业团队，但他们要在处理其他工作的同时学习 Akamai 系统的技术细节，这并不是一件容易的事。“我们在采用 Akamai 服务时采取了一些简单的设计。但存在很多可用的设置，而且我们经常无法确定一些事情，例如，该使用何种安全级别以及是否需要使用某些特定的功能。当然，如果我们能够完全专注于研究 Akamai 解决方案，我们不大可能会遇到重大问题，但遗憾的是，我们的资源和时间都存在短缺。我们开始考虑怎样做才能使事情变得更方便，而 Technical Advisory Service (TAS) 正是理想之选。我们认为，我们需要求助于熟知 Akamai 解决方案的专业技术顾问和专家。”Koyama 补充道。
2018 年 5 月，Suntory 开始使用 TAS，该服务使他们与 Akamai 服务支持团队建立了联系。尽管成本对采用 TAS 构成了阻碍，但 Suntory 在早期阶段就决定，他们要优先考虑实现高安全级别、稳定的运行和更快的交付设置。
成功优化了 Akamai 的安全解决方案并加快了 CDN 的速度
在采用 TAS 之后，他们立即将侧重点放在了 Web 安全解决方案的稳定性上。TAS 认真聆听了 Suntory 对于问题原因和运营改善措施的关注，并根据这些关注点对架构和运营进行了审查（并执行了安全优化）。之后，Suntory 开始着手解决新策略创建过程中的问题。恰好此时他们的网站迁移工作结束，这使得问题（比如 Web 安全解决方案中的设置错误）大大减少。“监测和其他环节非常复杂，我们单凭自己无法处理。我们还意识到，每个网站都需要单独进行调整。”Koyama 解释道。
在 CDN 方面，速度慢已经成为主网站面临的问题。为此，TAS 分析了 Suntory 的网站，建议采用缓存服务器设置来解决此问题，并就如何做到这一点发表了演讲。除此之外，他们还针对如何使用加速选项 (HTTP/2) 向 Suntory 提供了建议。“我认为，这些策略使我们的页面加载时间缩短了整整一秒。实际上，你们也可以在图表上看到这种加速。”Shinkawa 说道。
针对进一步的优化和运行稳定性提出策略建议
随着网络安全解决方案的运维工作步入稳定期，双方的月度例会也随之进入了全新的深度运营阶段。目前，围绕 Akamai 服务，团队已建立起一套涵盖“问题发现、根因分析、新策略提案、上线部署、到服务持续优化”的闭环管理机制。Akamai 客户解决方案事业部是 TAS 的幕后团队，该部门的合作经理 Takashi Kakehi 对相关状况作了如下说明：“由于他们在开始采用 TAS 时就列出了一份问题清单，因此我们可以对需要解决的项目进行优先排序，直观展示问题，并立即开始着手处理。这使我们能够为 Suntory System Technology 提出尽可能有效的建议。处理完此阶段后，我们现在正在提出各种策略建议，以进一步优化和稳定运营。”
SiteFailover 的实施就是一个支持稳定运营的具体策略示例。在这种情况下，问题在于源站服务器上承载的大量负载。特别是在通过社交媒体交付内容后，会出现集中的访问期，因此，大量负载是不可避免的。在 TAS 顾问建议实施 SiteFailover 后，系统现在使用一个备用系统来显示一个与集中访问期相关的屏幕，并告知用户一切进展顺利。
Suntory 员工对于 TAS 十分满意。“我认为，全方位的顾问帮了我们大忙。让标准支持服务人员理解我们的状况并不是一件容易的事，除 Akamai 以外的其他咨询公司都很难做到这一点。就这方面而言，TAS 了解我们公司的一切。我们保持着密切联系，我们认为他们是非常可靠的合作伙伴。”Koyama 说道。
愿意在未来继续使用 Akamai 服务
Suntory 还强调自动化是它的下一个目标。Akamai 最近公布了一个 API/CLI（管理工具）自动化解决方案，Suntory 收到了相关培训建议。“我想首先实施监测脚本，并实现自动化操作。”Shinkawa 说道。
他继续解释，鉴于他们对 Akamai 服务和 TAS 的满意程度，他们也对 Akamai 的其他各种服务深感兴趣。“我们计划制定一份我们可以使用的 Akamai 服务的清单。我们希望在未来继续根据需要采用 Akamai 服务。”Koyama 解释道。
对此，Akamai 的 Kakehi 代表公司表示：“我们将努力提出更多更好的建议，以便帮助客户在未来更有效地使用 Akamai 解决方案。”
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