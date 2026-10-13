随着网络安全解决方案的运维工作步入稳定期，双方的月度例会也随之进入了全新的深度运营阶段。目前，围绕 Akamai 服务，团队已建立起一套涵盖“问题发现、根因分析、新策略提案、上线部署、到服务持续优化”的闭环管理机制。Akamai 客户解决方案事业部是 TAS 的幕后团队，该部门的合作经理 Takashi Kakehi 对相关状况作了如下说明：“由于他们在开始采用 TAS 时就列出了一份问题清单，因此我们可以对需要解决的项目进行优先排序，直观展示问题，并立即开始着手处理。这使我们能够为 Suntory System Technology 提出尽可能有效的建议。处理完此阶段后，我们现在正在提出各种策略建议，以进一步优化和稳定运营。”



SiteFailover 的实施就是一个支持稳定运营的具体策略示例。在这种情况下，问题在于源站服务器上承载的大量负载。特别是在通过社交媒体交付内容后，会出现集中的访问期，因此，大量负载是不可避免的。在 TAS 顾问建议实施 SiteFailover 后，系统现在使用一个备用系统来显示一个与集中访问期相关的屏幕，并告知用户一切进展顺利。



Suntory 员工对于 TAS 十分满意。“我认为，全方位的顾问帮了我们大忙。让标准支持服务人员理解我们的状况并不是一件容易的事，除 Akamai 以外的其他咨询公司都很难做到这一点。就这方面而言，TAS 了解我们公司的一切。我们保持着密切联系，我们认为他们是非常可靠的合作伙伴。”Koyama 说道。