말레이시아의 금융 서비스 업계는 온라인뱅킹, 모바일 결제, 디지털 지갑 공급업체의 증가와 함께 빠르게 진화하고 있습니다. 하지만 이러한 성장은 사이버범죄자들의 공격 표면을 확대시켜 강력한 사이버 보안 조치의 필요성을 부각시키고 있습니다. Akamai의 백서는 말레이시아 금융 서비스 업계 보안의 도전 과제와 기회를 탐구하고, 사전예방적 사이버 보안 전략, 위협 억제, 안전한 디지털 성장에 대한 인사이트를 제공합니다.

말레이시아 금융 서비스 업계의 진화하는 위협 환경 이해하기

Akamai 솔루션이 사이버 리스크를 방어하고 디지털 성장을 지원하는 방법 탐구하기

신뢰와 안정성 구축에 있어 선제적인 사이버 보안 적용의 중요성 알아보기

확장성, 리스크 감소, 운영 효율성을 포함한 Akamai 사이버 보안 솔루션의 주요 이점 살펴보기

사이버 보안 파트너에게 요구되는 자격 요건과 Akamai가 업계에서 신뢰받는 리더인 이유에 대한 인사이트 확보하기