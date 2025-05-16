El sector se enfrenta a desafíos como los ataques de ransomware, la proliferación de API y los entornos de TI híbridos, que complican la protección del tiempo de ejecución y la gestión de la situación.
El sector de los servicios financieros en Malasia está evolucionando rápidamente, con el aumento de la banca en línea, los pagos móviles y los proveedores de carteras digitales. Sin embargo, este crecimiento también amplía la superficie de ataque de los ciberdelincuentes, lo que pone de relieve la necesidad de medidas sólidas de ciberseguridad. El white paper de Akamai analiza los desafíos y las oportunidades que se presentan para proteger el sector de los servicios financieros de Malasia, con información sobre estrategias de ciberseguridad proactivas, contención de amenazas y crecimiento digital seguro.
Comprenda el cambiante panorama de amenazas en la industria de servicios financieros de Malasia
Descubra cómo pueden las soluciones de Akamai ayudar a mitigar los riesgos cibernéticos y respaldar el crecimiento digital
Conozca la importancia de la ciberseguridad proactiva para generar confianza y resiliencia
Explore las ventajas clave de las soluciones de ciberseguridad de Akamai, como la escalabilidad, la reducción de riesgos y la eficiencia operativa
Obtenga información sobre las cualificaciones que debe buscar en un partner de ciberseguridad y por qué Akamai es un líder de confianza en el sector
Preguntas frecuentes
Las instituciones pueden mejorar la ciberseguridad adoptando medidas proactivas, como la microsegmentación, la seguridad de las API y los marcos Zero Trust, para protegerse frente a las amenazas en constante evolución.
Las soluciones de Akamai proporcionan escalabilidad, confianza del cliente, reducción de riesgos, mejora de la resiliencia y eficiencia operativa, por lo que respaldan a las instituciones en su transformación digital.