El sector de los servicios financieros en Malasia está evolucionando rápidamente, con el aumento de la banca en línea, los pagos móviles y los proveedores de carteras digitales. Sin embargo, este crecimiento también amplía la superficie de ataque de los ciberdelincuentes, lo que pone de relieve la necesidad de medidas sólidas de ciberseguridad. El white paper de Akamai analiza los desafíos y las oportunidades que se presentan para proteger el sector de los servicios financieros de Malasia, con información sobre estrategias de ciberseguridad proactivas, contención de amenazas y crecimiento digital seguro.

Comprenda el cambiante panorama de amenazas en la industria de servicios financieros de Malasia

Descubra cómo pueden las soluciones de Akamai ayudar a mitigar los riesgos cibernéticos y respaldar el crecimiento digital

Conozca la importancia de la ciberseguridad proactiva para generar confianza y resiliencia

Explore las ventajas clave de las soluciones de ciberseguridad de Akamai, como la escalabilidad, la reducción de riesgos y la eficiencia operativa

Obtenga información sobre las cualificaciones que debe buscar en un partner de ciberseguridad y por qué Akamai es un líder de confianza en el sector