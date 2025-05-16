オンラインバンキング、モバイル決済、デジタル・ウォレット・プロバイダーの増加など、マレーシアの金融サービス業界は急速に進化しています。しかし、こうした成長によってサイバー犯罪者のアタックサーフェスも拡大しているため、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が強調されています。Akamai のホワイトペーパーは、マレーシアの金融サービス業界を保護するための課題と機会について考察し、プロアクティブなサイバーセキュリティ戦略、脅威の封じ込め、および安全なデジタル成長に関する知見を提供しています。

マレーシアの金融サービス業界において進化する脅威の状況を理解する

Akamai のソリューションがサイバーリスクの緩和とデジタル成長の支援にどのように役立つかを探る

信頼と回復力を構築するためのプロアクティブなサイバーセキュリティの重要性について学ぶ

スケーラビリティ、リスク軽減、運用効率の向上など、Akamai のサイバーセキュリティソリューションがもたらす主なメリットを知る

サイバーセキュリティパートナーに求められる条件と、Akamai が業界で信頼されるリーダーである理由に関する知見を得る