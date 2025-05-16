マレーシアの金融サービス業界は、ランサムウェア攻撃、API スプロール、ハイブリッド IT 環境などの課題に直面しているため、ランタイムの保護とポスチャ管理が複雑化しています。
オンラインバンキング、モバイル決済、デジタル・ウォレット・プロバイダーの増加など、マレーシアの金融サービス業界は急速に進化しています。しかし、こうした成長によってサイバー犯罪者のアタックサーフェスも拡大しているため、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が強調されています。Akamai のホワイトペーパーは、マレーシアの金融サービス業界を保護するための課題と機会について考察し、プロアクティブなサイバーセキュリティ戦略、脅威の封じ込め、および安全なデジタル成長に関する知見を提供しています。
マレーシアの金融サービス業界において進化する脅威の状況を理解する
Akamai のソリューションがサイバーリスクの緩和とデジタル成長の支援にどのように役立つかを探る
信頼と回復力を構築するためのプロアクティブなサイバーセキュリティの重要性について学ぶ
スケーラビリティ、リスク軽減、運用効率の向上など、Akamai のサイバーセキュリティソリューションがもたらす主なメリットを知る
サイバーセキュリティパートナーに求められる条件と、Akamai が業界で信頼されるリーダーである理由に関する知見を得る
よくあるご質問
金融機関は、マイクロセグメンテーション、API セキュリティ、ゼロトラスト・フレームワークの導入などのプロアクティブな対策をとり、進化する脅威から保護することで、サイバーセキュリティを強化できます。
Akamai のソリューションは、スケーラビリティ、顧客からの信頼、リスク軽減、回復力強化、運用効率向上を実現し、金融機関のデジタルトランスフォーメーションを支援します。