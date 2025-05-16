Questo settore deve affrontare varie sfide, come gli attacchi ransomware, la proliferazione delle API e gli ambienti IT ibridi, che complicano la protezione del runtime e la gestione del sistema di sicurezza.
Il settore dei servizi finanziari in Malesia si sta evolvendo rapidamente con un incremento dell'online banking, dei pagamenti mobili e dei provider di wallet digitali. Tuttavia, questa crescita espande anche la superficie di attacco per i criminali informatici, sottolineando la necessità di adottare rigorose misure di cybersecurity. Questo white paper di Akamai esamina le sfide e le opportunità legate alla protezione del settore dei servizi finanziari in Malesia, offrendo informazioni sulle strategie proattive di cybersecurity, sul contenimento delle minacce e sulla sicurezza della crescita digitale.
Lo scenario delle minacce in continua evoluzione nel settore dei servizi finanziari in Malesia
Scoprite come le soluzioni di Akamai possono aiutare a mitigare i rischi informatici e a supportare la crescita digitale
Scoprite l'importanza di adottare una cybersecurity proattiva per creare fiducia e resilienza
Esaminate i vantaggi principali apportati dalle soluzioni di cybersecurity di Akamai, tra cui scalabilità, riduzione dei rischi ed efficienza operativa
Ottenete informazioni sulle caratteristiche da cercare in un partner per la cybersecurity e perché Akamai è considerata un'affidabile azienda leader nel settore
Domande frequenti
Le istituzioni possono ottimizzare la cybersecurity adottando misure proattive, come la microsegmentazione, la sicurezza delle API e i modelli Zero Trust, per proteggersi dalle minacce in continua evoluzione.
Le soluzioni di Akamai offrono funzioni di scalabilità, elevata fiducia da parte dei clienti, rischi ridotti, resilienza migliorata ed efficienza operativa, supportando le istituzioni nella loro trasformazione digitale.