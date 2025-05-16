O setor enfrenta desafios como ataques de ransomware, proliferação de APIs e ambientes de TI híbridos, que complicam a proteção em tempo de execução e o gerenciamento da postura de segurança.
O setor de serviços financeiros na Malásia está em rápida evolução, com o aumento dos serviços bancários online, pagamentos móveis e provedores de carteira digital. No entanto, esse crescimento também expande a superfície de ataque dos cibercriminosos, destacando a necessidade de medidas robustas de segurança cibernética. O white paper da Akamai explora os desafios e as oportunidades na proteção do setor de serviços financeiros da Malásia, oferecendo percepções sobre estratégias proativas de segurança cibernética, contenção de ameaças e crescimento digital seguro.
Entenda o cenário de ameaças em evolução no setor de serviços financeiros da Malásia
Descubra como as soluções da Akamai podem ajudar a reduzir os riscos cibernéticos e oferecer suporte ao crescimento digital
Saiba mais sobre a importância da segurança cibernética proativa na criação de confiança e resiliência
Explore os principais benefícios das soluções de segurança cibernética da Akamai, incluindo escalabilidade, redução de riscos e eficiência operacional
Tenha uma visão geral das qualificações que você deve procurar em um parceiro de segurança cibernética e saiba por que a Akamai é líder confiável no setor
Perguntas frequentes
As instituições podem melhorar a segurança cibernética adotando medidas proativas, como microssegmentação, segurança de API e estruturas Zero Trust para proteção contra ameaças em constante evolução.
As soluções da Akamai oferecem escalabilidade, confiança do cliente, redução de riscos, maior resiliência e eficiência operacional, apoiando as instituições em sua transformação digital.