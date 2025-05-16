Le secteur des services financiers en Malaisie ne cesse d'évoluer, en raison de l'essor des services bancaires en ligne, des paiements mobiles et des fournisseurs de portefeuille numérique. Cette croissance élargit cependant la surface d'attaque des cybercriminels, soulignant la nécessité de mettre en place des mesures de cybersécurité robustes. Le livre blanc d'Akamai explore les défis et les opportunités liés à la sécurisation du secteur des services financiers en Malaisie, en proposant des informations sur les stratégies proactives de cybersécurité, l'endiguement des menaces et la croissance digitale sécurisée.

Comprenez l'évolution de l'écosystème des menaces dans le secteur des services financiers en Malaisie

Découvrez comment les solutions d'Akamai peuvent vous aider à atténuer les cyberrisques et à soutenir votre croissance digitale

Découvrez l'importance de la cybersécurité proactive dans le renforcement de la confiance et de la résilience

Découvrez les principaux avantages des solutions de cybersécurité d'Akamai, notamment l'évolutivité, la réduction des risques et l'efficacité opérationnelle

Obtenez de précieuses informations sur les compétences clés à privilégier chez un partenaire de cybersécurité et ce qui fait d'Akamai un leader reconnu dans le secteur