Le secteur est confronté à des défis tels que les attaques par ransomware, la prolifération des API et les environnements informatiques hybrides, qui compliquent la protection de l'exécution et la gestion de la posture.
Le secteur des services financiers en Malaisie ne cesse d'évoluer, en raison de l'essor des services bancaires en ligne, des paiements mobiles et des fournisseurs de portefeuille numérique. Cette croissance élargit cependant la surface d'attaque des cybercriminels, soulignant la nécessité de mettre en place des mesures de cybersécurité robustes. Le livre blanc d'Akamai explore les défis et les opportunités liés à la sécurisation du secteur des services financiers en Malaisie, en proposant des informations sur les stratégies proactives de cybersécurité, l'endiguement des menaces et la croissance digitale sécurisée.
Comprenez l'évolution de l'écosystème des menaces dans le secteur des services financiers en Malaisie
Découvrez comment les solutions d'Akamai peuvent vous aider à atténuer les cyberrisques et à soutenir votre croissance digitale
Découvrez l'importance de la cybersécurité proactive dans le renforcement de la confiance et de la résilience
Découvrez les principaux avantages des solutions de cybersécurité d'Akamai, notamment l'évolutivité, la réduction des risques et l'efficacité opérationnelle
Obtenez de précieuses informations sur les compétences clés à privilégier chez un partenaire de cybersécurité et ce qui fait d'Akamai un leader reconnu dans le secteur
Foire aux questions
Les institutions peuvent améliorer la cybersécurité en adoptant des mesures proactives telles que la microsegmentation, la sécurité des API et les cadres Zero Trust pour se protéger contre les menaces en constante évolution.
Akamai propose des solutions qui favorisent l'évolutivité, renforcent la confiance des clients, réduisent les risques, améliorent la résilience et optimisent l'efficacité opérationnelle, accompagnant les institutions dans leur transformation digitale.