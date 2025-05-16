该行业面临的挑战包括勒索软件攻击、API 蔓延和混合 IT 环境，这使得运行时防护和安全态势管理复杂化。
马来西亚金融服务行业正在迅速发展，网上银行、移动支付和数字钱包提供商不断崛起。然而，伴随行业发展而来的也包括网络犯罪攻击面的扩展，因此行业参与者对强有力的网络安全措施的迫切需要日益凸显。Akamai 的白皮书探索了马来西亚金融服务业安全防护领域面临的挑战和机遇，针对主动式网络安全策略、威胁遏制和安全数字化增长提供了深入见解。
了解马来西亚金融服务业不断发展变化的威胁形势
探索 Akamai 的解决方案如何助力降低网络风险并支撑数字业务增长
了解主动式网络安全策略对于建立信任和增强恢复能力的重要性
探索 Akamai 网络安全解决方案的主要优势，包括可扩展性、降低风险和运营效率
深入了解一个合格的网络安全合作伙伴所需具备的资质，以及为何 Akamai 被视为业内值得信赖的领导者
常见问题
此类机构可以通过采用微分段、API 安全和 Zero Trust 框架等主动策略来增强网络安全性，防范不断发展变化的威胁。
Akamai 的解决方案可提供可扩展性，帮助增强客户信任，并降低风险，增强恢复能力，提升运营效率，以及支持机构的数字化转型。