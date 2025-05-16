Die Finanzdienstleistungsbranche in Malaysia entwickelt sich rasant weiter: Onlinebanking, mobile Zahlungen und Anbieter digitaler Geldbörsen nehmen zu. Dieses Wachstum erweitert jedoch auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle und macht deutlich, dass zuverlässige Cybersicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Das Whitepaper von Akamai befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen der Finanzdienstleistungsbranche Malaysias und bietet Einblicke in proaktive Cybersicherheitsstrategien, die Bedrohungsabwehr und sicheres digitales Wachstum.

Verstehen Sie die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft in der malaysischen Finanzdienstleistungsbranche

Erfahren Sie, wie die Lösungen von Akamai Cyberrisiken mindern und das digitale Wachstum unterstützen können

Erfahren Sie mehr über die Bedeutung proaktiver Cybersicherheit für den Aufbau von Vertrauen und Resilienz

Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile der Cybersicherheitslösungen von Akamai, darunter Skalierbarkeit, Risikominderung und betriebliche Effizienz

Erhalten Sie Einblicke in die Qualifikationen, auf die Sie bei einem Cybersicherheitspartner achten müssen, und erfahren Sie, warum Akamai in der Branche führend ist