Die Branche sieht sich Herausforderungen wie Ransomware-Angriffe, API-Ausbreitung und hybride IT-Umgebungen gegenüber, die den Laufzeitschutz und die Verwaltung der Sicherheitslage erschweren.
Die Finanzdienstleistungsbranche in Malaysia entwickelt sich rasant weiter: Onlinebanking, mobile Zahlungen und Anbieter digitaler Geldbörsen nehmen zu. Dieses Wachstum erweitert jedoch auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle und macht deutlich, dass zuverlässige Cybersicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Das Whitepaper von Akamai befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen der Finanzdienstleistungsbranche Malaysias und bietet Einblicke in proaktive Cybersicherheitsstrategien, die Bedrohungsabwehr und sicheres digitales Wachstum.
Verstehen Sie die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft in der malaysischen Finanzdienstleistungsbranche
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Akamai Cyberrisiken mindern und das digitale Wachstum unterstützen können
Erfahren Sie mehr über die Bedeutung proaktiver Cybersicherheit für den Aufbau von Vertrauen und Resilienz
Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile der Cybersicherheitslösungen von Akamai, darunter Skalierbarkeit, Risikominderung und betriebliche Effizienz
Erhalten Sie Einblicke in die Qualifikationen, auf die Sie bei einem Cybersicherheitspartner achten müssen, und erfahren Sie, warum Akamai in der Branche führend ist
Häufig gestellte Fragen
Institutionen können die Cybersicherheit verbessern, indem sie proaktive Maßnahmen wie Mikrosegmentierung, API-Sicherheit und Zero-Trust-Frameworks ergreifen, um sich vor neuen Bedrohungen zu schützen.
Die Lösungen von Akamai sorgen für Skalierbarkeit, Kundenvertrauen, geringeres Risiko, verbesserte Ausfallsicherheit und betriebliche Effizienz. Dies alles unterstützt Institutionen bei ihrer digitalen Transformation.