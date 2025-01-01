X
Solutions pour les sociétés de services financiers

Protégez vos données, vos clients et vos ressources à mesure que les menaces évoluent.

Faites confiance à la plateforme approuvée par les institutions de services financiers du monde entier

Les cyberattaques coûtent en moyenne 50 % plus cher au secteur des services financiers qu'à tous les autres secteurs réunis. La visibilité en temps réel d'Akamai sur les menaces mondiales peut vous aider à sécuriser votre infrastructure, vos données et vos applications, quel que soit le terminal, le réseau ou le lieu.

Avantages pour les institutions de services financiers

Gérer les changements rapides

Faites confiance à une plateforme capable de s'adapter aux tendances émergentes du secteur pour fournir des services sécurisés et fiables.

Gagner en visibilité

Réduisez la complexité grâce à une connaissance de la situation et à une visibilité sur votre infrastructure, vos applications et vos utilisateurs.

Mieux servir les clients

Obtenez une meilleure visibilité pour lutter contre la fraude et les cybermenaces émergentes tout en offrant les expériences auxquelles les clients d'aujourd'hui s'attendent.

Financial Services Regulatory Compliance

Simplifier la conformité

Facilitez la conformité réglementaire à des normes comme PCI DSS, DORA, SWIFT et ISO 20022, le tout en employant moins de ressources.

Protection des {industry} dans l'ensemble du secteur

★ ★ ★ ★ ★

« Akamai Guardicore est un outil de suivi facile à déployer et hautement sécurisé »

- Responsable de la sécurité, établissement bancaire1

Solutions présentées

Sécurisez vos applications

Maintenez la protection de vos applications et API, même si l'utilisation accrue des API étend votre surface d'attaque.

Produits

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Prolexic

Protégez votre infrastructure contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

Edge DNS

Akamai DNS protège les DNS sur site, dans le cloud et hybrides tout en garantissant une haute disponibilité et des performances élevées.

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

Défendez votre infrastructure

Sécurisez les systèmes avec Zero Trust, que ce soit sur site, dans le cloud ou avec un fonctionnement hybride, tout en facilitant la conformité et la gestion des risques.

Produits

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

Akamai Hunt

Identifiez et corrigez les risques de sécurité les plus évasifs grâce à un service géré de recherche des menaces.

Secure Internet Access Enterprise

Détectez et bloquez de manière proactive les attaques de logiciels malveillants, de ransomwares, d'hameçonnage et d'exfiltration de données.

Protégez vos clients

Signalez les activités suspectes, améliorez la confiance des clients et protégez les relations précieuses.

Produits

Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle anti-hameçonnage reposant sur FIDO2.

Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

Prenez soin de votre réputation

Détectez et bloquez les faux sites Web, les cyberattaques, les violations de données, les ransomwares, le hameçonnage, les logiciels malveillants, les usurpations et le piratage de marques.

Produits

