Soluzioni per i servizi finanziari

Proteggete i dati, i clienti e le risorse dalle minacce in continua evoluzione.

Parlate con un esperto

La piattaforma a cui si affidano le società di servizi finanziari a livello globale

Gli attacchi informatici costano al settore dei servizi finanziari in media il 50% in più rispetto a tutti gli altri settori messi insieme. La visibilità in tempo reale sulle minacce globali di Akamai può aiutarvi a proteggere l'infrastruttura, i dati e le applicazioni, indipendentemente dal dispositivo, dalla rete o dalla posizione nel mondo.

Vantaggi per gli istituti di servizi finanziari

Gestione dei cambiamenti repentini

Affidatevi ad una piattaforma che possa adattarsi alle tendenze emergenti nel settore per offrire servizi sicuri e affidabili.

Maggiore visibilità

Riducete le complessità con la consapevolezza situazionale e la visibilità sull'infrastruttura, sulle applicazioni e sugli utenti.

Servire meglio i clienti

Ottenete una maggiore visibilità per contrastare le frodi e le emergenti minacce informatiche offrendo, al contempo, le experience che si aspettano i clienti di oggi.

Financial Services Regulatory Compliance

Conformità agevole

Mantenete più facilmente la conformità alle normative vigenti come il PCI DSS e il DORA e agli standard di settore come il SWIFT e l'ISO 20022 con un minor numero di risorse.

Leggete l'eBook

Protezione di {industry} in tutto il settore

Visualizzate tutte le storie dei clienti

★ ★ ★ ★ ★

"Akamai Guardicore è uno strumento di monitoraggio facile da implementare e altamente sicuro"

- Responsabile della sicurezza, istituto bancario1

Leggete la revisione paritaria
Soluzioni in primo piano

Protezione delle applicazioni

Mantenete protette le vostre applicazioni e API, anche se l'aumento dell'utilizzo delle API espande la superficie di attacco.

Prodotti

API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

Prolexic

Proteggete la vostra infrastruttura dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service).

Edge DNS

Akamai DNS protegge le infrastrutture del DNS on-premise, cloud e ibride, garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità e performance.

Client-Side Protection & Compliance

Vi aiuta a raggiungere la conformità al PCI e a proteggere il vostro sito web dagli attacchi JavaScript.

Difesa dell'architettura

Proteggete i sistemi con il modello Zero Trust, sia on-premise che in ambienti cloud o ibridi, facilitando al contempo la conformità e la gestione dei rischi.

Prodotti

Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

Akamai Hunt

Individuate e mitigate i rischi alla sicurezza più elusivi con un servizio gestito di ricerca delle minacce.

Secure Internet Access Enterprise

Rilevate e bloccate in modo proattivo attacchi di esfiltrazione dei dati, malware, ransomware e phishing.

Protezione dei clienti

Identificate le attività sospette, aumentate al fiducia dei clienti e proteggere le relazioni importanti.

Prodotti

Akamai MFA

Mitigate gli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing basata sugli standard FIDO2.

Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

Salvaguardia della reputazione

Identificate e bloccate siti web fittizi, attacchi informatici, violazioni di dati, ransomware, phishing, malware, spoofing e atti di pirateria sui marchi registrati.

Prodotti

Una persona con un bicchiere nero viene mostrata con il viso illuminato dalla luce dello schermo di un computer

