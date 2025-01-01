Benefícios para instituições de serviços financeiros
Proteção em todo o setor: {industry}
Proteja suas aplicações
Mantenha suas aplicações e APIs protegidas, mesmo que o aumento do uso de APIs expanda sua superfície de ataque.
Defenda sua infraestrutura
Sistemas seguros com Zero Trust, seja no local, na nuvem ou híbrido, enquanto facilita a conformidade e o gerenciamento de riscos.
Proteção de seus clientes
Sinalize atividades suspeitas, melhore a confiança do cliente e proteja relacionamentos valiosos.
Mantenha sua reputação
Detecte e interrompa sites falsos, ataques cibernéticos, violações de dados, ransomware, phishing, malware, falsificação e tentativas de pirataria de marcas registradas.
Recursos
1GARTNER® é uma marca registrada e marca de serviço e PEER INSIGHTS™ é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste em opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato e não representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo nem oferece qualquer garantia, expressa ou implícita, com relação a esse conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.