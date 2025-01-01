X
Soluções de serviços financeiros

Proteja seus dados, clientes e recursos à medida que as ameaças evoluem.

Fale com um especialista

Conte com a plataforma confiável para instituições de serviços financeiros globais

Os ataques cibernéticos custam ao setor de serviços financeiros uma média de 50% a mais do que todos os outros setores combinados. A visibilidade em tempo real da Akamai sobre ameaças globais pode ajudar a proteger sua infraestrutura, dados e aplicações, independentemente do dispositivo, rede ou localização no mundo.

Benefícios para instituições de serviços financeiros

Gerencie mudanças rápidas

Confie em uma plataforma que pode se adaptar às tendências emergentes do setor para fornecer serviços seguros e confiáveis.

Ganhe visibilidade

Reduza a complexidade com reconhecimento situacional e visibilidade de sua infraestrutura, aplicações e usuários.

Atenda melhor os clientes

Obtenha maior visibilidade para combater fraudes e ameaças cibernéticas emergentes enquanto oferece as experiências que os clientes de hoje esperam.

Financial Services Regulatory Compliance

Facilite a conformidade

Mantenha a conformidade regulatória com PCI DSS, DORA e normas como SWIFT e ISO 20022 com mais facilidade e menos recursos.

Leia o e-book

Proteção em todo o setor: {industry}

Veja todas as histórias de clientes

"A Akamai Guardicore é uma ferramenta de monitoramento fácil de implantar e altamente segura"

- Gerente de segurança, organização bancária1

Leia a revisão de pares
Soluções em destaque

Proteja suas aplicações

Mantenha suas aplicações e APIs protegidas, mesmo que o aumento do uso de APIs expanda sua superfície de ataque.

Produtos

API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

Veja os detalhes do produto

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Veja os detalhes do produto

Prolexic

Proteja sua infraestrutura contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

Veja os detalhes do produto

Edge DNS

O DNS da Akamai protege o DNS no local, na nuvem e em infraestruturas híbridas ao mesmo tempo em que garante alta disponibilidade e desempenho.

Veja os detalhes do produto

Client-Side Protection & Compliance

Obtenha assistência para conformidade com o PCI (Payment Card Industry) e proteja seu website contra ataques de JavaScript.

Veja os detalhes do produto

Defenda sua infraestrutura

Sistemas seguros com Zero Trust, seja no local, na nuvem ou híbrido, enquanto facilita a conformidade e o gerenciamento de riscos.

Produtos

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Prolexic

Proteja sua infraestrutura contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

Veja os detalhes do produto

Edge DNS

O DNS da Akamai protege o DNS no local, na nuvem e em infraestruturas híbridas ao mesmo tempo em que garante alta disponibilidade e desempenho.

Veja os detalhes do produto

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Veja os detalhes do produto

Akamai Hunt

Encontre e corrija os riscos de segurança mais evasivos com um serviço gerenciado de busca de ameaças.

Veja os detalhes do produto

Secure Internet Access Enterprise

Seja proativo ao detectar e bloquear ataques de malware, ransomware, phishing e exfiltração de dados.

Veja os detalhes do produto

Proteção de seus clientes

Sinalize atividades suspeitas, melhore a confiança do cliente e proteja relacionamentos valiosos.

Produtos

Akamai MFA

Reduza a apropriação indevida de contas de funcionários com autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2.

Saiba mais

Prolexic

Proteja sua infraestrutura contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

Veja os detalhes do produto

Bot Manager

Gerenciamento avançado de bots projetado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitindo a atuação de bots legítimos.

Veja os detalhes do produto

Mantenha sua reputação

Detecte e interrompa sites falsos, ataques cibernéticos, violações de dados, ransomware, phishing, malware, falsificação e tentativas de pirataria de marcas registradas.

Produtos

Prolexic

Proteja sua infraestrutura contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

Veja os detalhes do produto

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Bot Manager

Gerenciamento avançado de bots projetado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitindo a atuação de bots legítimos.

Veja os detalhes do produto
Uma pessoa com óculos escuros é exibida com o rosto iluminado pela luz da tela de um computador

Tem alguma dúvida?

Seus desafios, nossas soluções. Fale com os especialistas da Akamai para uma análise de arquitetura personalizada hoje.

Agradecemos sua solicitação!

Um especialista da Akamai entrará em contato em breve.

