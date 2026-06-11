Implemente rapidamente o código de terceiros em escala sem exigir alterações intensas na aplicação ou tempo e recursos de desenvolvimento; autentique, autorize e limite de taxa de tráfego de API na edge para dimensionar sua infraestrutura de gerenciamento de API; ou implemente um gerenciador de token de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) que gere e aplique tokens para a CDN de cada cliente.