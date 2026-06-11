Promova maior envolvimento identificando diferentes usuários e oferecendo conteúdo personalizado e adaptado, experimentando em tempo real com testes A/B para identificar as preferências do usuário sem sacrificar o desempenho ou personalizando manifestos de vídeo para permitir melhor personalização, segurança de conteúdo e inserção de anúncios.
Proporcione uma experiência excepcional ao cliente na edge
O EdgeWorkers é uma solução de computação sem servidor e FaaS (função como serviço), que permite executar seu próprio JavaScript na edge e criar experiências personalizadas e excepcionais para o usuário. Usando o mecanismo V8 JavaScript que foi implantado em milhares de pontos de presença globais na plataforma da Akamai, seus desenvolvedores podem executar workloads leves, hiperlocais e de baixa latência.
Acelere seus apps. Dimensione sob demanda. Incorpore códigos à vontade.
Como o EdgeWorkers funciona
Recursos
A maior plataforma na edge do mundo para computação sem servidor oferece proximidade com os usuários finais.
Dimensione a infraestrutura, mesmo com crescimento contínuo ou picos de tráfego massivos.
Acesse dados localmente com o EdgeKV da Akamai: leia dados na edge na velocidade do cache.
Use uma plataforma de computação sem servidor em todo o seu ambiente híbrido ou multinuvem.
Execute o código em qualquer servidor na edge sob demanda, com um tempo de inicialização a frio extremamente rápido com isolados de V8.
Pague apenas pelo que usar sem precisar fornecer recursos para pico e escala.
Histórias de clientes
Veja alguns casos de negócios comuns que o EdgeWorkers pode ajudar a resolver.
Crie novas experiências do usuário
Crie novas experiências do usuário
Otimize a entrega de conteúdo
Otimize a entrega de conteúdo
Roteie o tráfego para diferentes origens com base nas características da solicitação ou como parte de uma migração de um data center ou uma aplicação, ou crie uma programação de canais linear simulada ao vivo usando clipes de vídeo sob demanda ou listas de reprodução existentes.
Simplifique os processos internos
Simplifique os processos internos
Implemente rapidamente o código de terceiros em escala sem exigir alterações intensas na aplicação ou tempo e recursos de desenvolvimento; autentique, autorize e limite de taxa de tráfego de API na edge para dimensionar sua infraestrutura de gerenciamento de API; ou implemente um gerenciador de token de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) que gere e aplique tokens para a CDN de cada cliente.
Perguntas frequentes (FAQ)
A computação sem servidor é um ambiente de computação sem gerenciamento. Ela permite que os desenvolvedores implantem e executem dados contextuais e lógicos baseados em eventos sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Ambientes sem servidor geralmente existem em nuvens centralizadas ou da edge como serviços gerenciados. Computação sem servidor:
- Muda as responsabilidades operacionais para o fornecedor da nuvem ou da edge, eliminando as tarefas de manutenção da infraestrutura
- Escalona automaticamente de modo nativo para evitar a criação antecipada da capacidade
- Libera os desenvolvedores para se concentrarem na criação e execução de aplicações e serviços sem pensar em servidores
A FaaS é um método sem servidor para executar pequenos elementos de código na edge. Ela possibilita que os desenvolvedores escrevam e implantem códigos rapidamente para controlar processos de computação baseados em eventos para a otimização da experiência do usuário ou da empresa.
O EdgeWorkers dá suporte a JavaScript compatível com ES2015 (ECMAScript 2015). O TypeScript também é compatível como uma opção pré-compilada por meio de vinculações à nossa especificação de JavaScript do EdgeWorkers.
O EdgeWorkers usa o mecanismo V8 do Google para seu tempo de execução de código. Ele tem alto desempenho e está em constante evolução e melhoria.
Sim. Confira nosso repositório público no GitHub que descreve vários casos de uso do EdgeWorkers de exemplo. Além disso, há um site de demonstração ao vivo que permite clicar em cada caso de uso para analisar como o código funciona.
O EdgeWorkers oferece uma avaliação gratuita de 30 dias para a implantação de código na plataforma de Edge Computing de baixa latência mais distribuída do mundo. Você não receberá nenhuma cobrança durante o período de avaliação gratuita.
Recursos
Avaliação gratuita: EdgeWorkers
Sua vantagem competitiva começa agora. Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Faça um teste gratuito do EdgeWorkers por 30 dias e descubra. Aplicam-se termos e restrições.
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