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Background

Edge DNS

Obtenha segurança avançada de DNS com resiliência e desempenho inigualáveis

Obtenha segurança, desempenho e disponibilidade inigualáveis com o Akamai Edge DNS

Proteja, dimensione e otimize seu DNS com uma solução flexível que defende contra ataques sofisticados, garante disponibilidade dia e noite e acelera o desempenho. Aproveite a plataforma mais distribuída do mundo para reduzir a carga de origem e a latência das páginas, mantendo controle total com um gerenciamento intuitivo e em tempo real.

Leia o resumo do produto
Veja a arquitetura de referência
As soluções de DNS da Akamai protegem sua infraestrutura de DNS contra ataques DDoS de DNS maliciosos e garantem a disponibilidade do seu DNS.

Aumente a segurança e o desempenho do seu DNS usando nossa poderosa plataforma de edge

Tenha disponibilidade ininterrupta de DNS

Conte com um SLA de 100% de tempo de atividade e uma arquitetura resiliente para DNS de missão crítica.

Proteja seus ativos de DNS locais e híbridos

Proteja e otimize seus investimentos em DNS no local e em ambientes híbridos.

Tenha tranquilidade com um DNS secundário

Fortaleça a disponibilidade do DNS utilizando zonas secundárias expostas à internet.

Como funciona o Edge DNS

Configurar

Personalize suas zonas de DNS primário e secundário via APIs ou ferramentas como Terraform por meio do Akamai Control Center.

Segurança

Utilize recursos DNSSEC opcionais para evitar ataques causados por falsificação de DNS.

Implantação

Provisione, delegue e atualize suas zonas, na nuvem ou localmente, através do Akamai Control Center para ativação rápida.

Monitorar

Visualize e gere relatórios sobre o tráfego e a disponibilidade do serviço, além de monitorar zonas para detectar falsificações de marca e domínios de phishing.

Novas características

O Akamai Shield NS53 é uma solução de proxy reverso que protege infraestruturas de DNS locais e híbridas, incluindo GSLBs, firewalls e servidores de nomes, contra ataques de esgotamento de recursos. Os clientes podem autoconfigurar, gerenciar e aplicar suas próprias políticas dinâmicas em tempo real.

Descarte consultas de DNS NXDOMAIN na edge

Proteja sua infraestrutura de DNS contra ataques NXDOMAIN em tempo real com políticas de segurança dinâmicas e autoconfiguráveis.

Tenha flexibilidade e facilidade de uso

Autoconfigure e gerencie suas próprias políticas de segurança, controles de taxa, APIs e transferências de zona com uma interface de usuário fácil e intuitiva.

Acelere o desempenho com anycast global

Reduza a latência e melhore a experiência dos usuários com as respostas armazenadas em cache, de anycast de IP global e de rede NAMES oferecidas pela Akamai.

Recursos

  • Habilite o uso de um servidor de nome lógico em vários servidores físicos implantados mundialmente
  • Use um serviço de proxy reverso bidirecional que protege seus ativos de DNS locais e híbridos contra ataques de esgotamento de recursos (NXDOMAIN)
  • Proteja o DNS contra invasores que exploram vulnerabilidades e riscos, como falsificação de endereços de origem
  • Evite ataques causados por falsificação de DNS com as DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)
  • Permita que os desenvolvedores automatizem o Edge DNS por meio de APIs e ferramentas de gerenciamento existentes
  • Evite ataques de falsificação de endereços IP priorizando o fluxo de trabalho de servidores de nomes recursivos confiáveis
  • Aproveite uma arquitetura exclusiva que segmenta os recursos de DNS em nuvens não sobrepostas
  • Obtenha análises e insights práticos sobre o desempenho da infraestrutura de DNS em períodos com ou sem ataques em andamento
     

História do cliente

Casos de uso do DNS Security

Proteção abrangente contra DDoS

O Edge DNS fornece a escala e os recursos para operação normal, mesmo quando incidentes de alto volume estão ocorrendo, oferecendo disponibilidade ininterrupta de aplicações web e APIs. Ele também fornece mapeamento de ápice de zona e gerenciamento de tráfego integrado com um SLA de 100% de tempo de atividade.

Unifique sua postura de segurança de DNS

Aproveite a escala e o poder do Edge DNS como uma solução de DNS autoritativo baseada em nuvem ou combine-o com o Shield NS53 para proteger e gerenciar intuitivamente sua infraestrutura de DNS local e híbrida para unificar sua segurança de DNS. Além disso, utilize o Edge DNS e o Shield NS53 com o Prolexic, a plataforma de proteção de DDoS de uso específico da Akamai, para proteger sua infraestrutura digital em todas as camadas, portas e protocolos.

DNS secundário

Obtenha gerenciamento de zonas secundárias de DNS na infraestrutura de DNS voltada para a Internet e proteção adicional para recursos de DNS primários, com um recurso secundário altamente disponível.

Insights acionáveis da análise de DNS

Obtenha insights importantes do tráfego em dias comuns e em ataques e do desempenho de sua infraestrutura de DNS para planejar e proteger proativamente sua presença online na Web.

Gerenciamento de tráfego e códigos de DNS

Simplifique e automatize os fluxos de trabalho de DNS integrando o Edge DNS aos kits de ferramentas e recursos padrão de DevOps por meio de APIs. O Edge DNS distribui consultas de DNS para otimizar os tempos de resposta e manter a disponibilidade em resposta à integridade do data center/servidor, fornecendo simplicidade operacional, desempenho ideal de aplicações/APIs e alta disponibilidade.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Muitas organizações subimplantam sua infraestrutura de DNS e muitas vezes dependem de apenas dois ou três servidores de DNS para obter suporte às suas operações globais. Isso pode ter um sério impacto no desempenho do DNS e deixar sua implantação de DNS (e toda a infraestrutura da Web) incapaz de dimensionar e cada vez mais vulnerável a interrupções de data center e ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) baseados em DNS. O Edge DNS é baseado na extensa rede de edge da Akamai, que é superdimensionada para lidar com o tráfego de pico de todos os nossos clientes, mesmo quando está sob ataque.

Não é incomum que as organizações tenham alguns servidores de nomes de DNS e GSLBs no local para requisitos administrativos ou de conformidade, e não consigam migrar todas as suas zonas para uma solução de DNS autoritativa baseada em nuvem. Nesses casos, o Shield NS53, o serviço de proxy reverso bidirecional da Akamai, oferece segurança abrangente contra ataques maliciosos e melhora o desempenho, permitindo que os clientes gerenciem por conta própria suas políticas, listas de controle de acesso (ACLs) e respostas de cache para aliviar a carga em sua infraestrutura de DNS on-premises.

Anycast de IP é uma metodologia de endereçamento e roteamento de rede que permite que endereços IP sejam anunciados a partir de vários pontos na Internet. No contexto do DNS, o IP de anycast descreve como vários servidores de nomes terão o mesmo endereço IP e responderão a uma consulta de DNS feita para esse endereço, garantindo que o usuário sempre se conecte ao servidor mais próximo para obter desempenho e disponibilidade.

O Edge DNS é compatível com DNSSEC. Os clientes que solicitam compatibilidade com DNSSEC devem adquirir a opção Secure do Edge DNS.

O Edge DNS fornece um SLA de disponibilidade com 100% de tempo de atividade garantido. Além disso, o Edge DNS não cobra taxas extras pelo tráfego relacionado a DDoS, o que pode ser substancial, devido ao tamanho dos ataques modernos.

A Akamai entende que ter uma única solução para provisionamento e configuração de gerenciamento de zona e tráfego pode ser importante para nossos clientes, e é por isso que estamos combinando os recursos dessas duas soluções em uma. Agora, com o Edge DNS, você também tem:
  • Uma maneira de simplificar os fluxos de trabalho para configurar políticas, como no caso de respostas baseadas em localização geográfica
  • Acesso prático a mais extensibilidade e flexibilidade para o fluxo de trabalho de DNS
  • Uma maneira de baixo custo para atender a requisitos exclusivos de endereçamento, tais como conformidade.

Recursos

Como projetar um DNS para maior disponibilidade e resiliência contra ataques de DDoS

Os ataques DDoS podem atingir picos superiores a 1 Tbps. O Edge DNS oferece 100% de disponibilidade e uma arquitetura global resiliente e em camadas.

Leia o white paper

Interrompa ataques NXDOMAIN: o Shield NS53 protege sistemas de DNS locais e híbridos

O Shield NS53 interrompe ataques NXDOMAIN na edge da rede de um cliente ao mesmo tempo em que melhora o desempenho e a experiência dos usuários.

Leia o blog

Avaliação gratuita: Experimente o Edge DNS/Shield NS53 por 30 dias

Veja por conta própria as vantagens do Edge DNS e do Shield NS53:

  • Disponibilidade de DNS ininterrupta e garantida
  • Proteja seus ativos de DNS locais e híbridos
  • Alcance tranquilidade com o DNS secundário

Solicite já sua avaliação gratuita de 30 dias:

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