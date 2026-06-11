- Habilite o uso de um servidor de nome lógico em vários servidores físicos implantados mundialmente
- Use um serviço de proxy reverso bidirecional que protege seus ativos de DNS locais e híbridos contra ataques de esgotamento de recursos (NXDOMAIN)
- Proteja o DNS contra invasores que exploram vulnerabilidades e riscos, como falsificação de endereços de origem
- Evite ataques causados por falsificação de DNS com as DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)
- Permita que os desenvolvedores automatizem o Edge DNS por meio de APIs e ferramentas de gerenciamento existentes
- Evite ataques de falsificação de endereços IP priorizando o fluxo de trabalho de servidores de nomes recursivos confiáveis
- Aproveite uma arquitetura exclusiva que segmenta os recursos de DNS em nuvens não sobrepostas
- Obtenha análises e insights práticos sobre o desempenho da infraestrutura de DNS em períodos com ou sem ataques em andamento
Obtenha segurança, desempenho e disponibilidade inigualáveis com o Akamai Edge DNS
Proteja, dimensione e otimize seu DNS com uma solução flexível que defende contra ataques sofisticados, garante disponibilidade dia e noite e acelera o desempenho. Aproveite a plataforma mais distribuída do mundo para reduzir a carga de origem e a latência das páginas, mantendo controle total com um gerenciamento intuitivo e em tempo real.
Aumente a segurança e o desempenho do seu DNS usando nossa poderosa plataforma de edge
Como funciona o Edge DNS
Novas características
O Akamai Shield NS53 é uma solução de proxy reverso que protege infraestruturas de DNS locais e híbridas, incluindo GSLBs, firewalls e servidores de nomes, contra ataques de esgotamento de recursos. Os clientes podem autoconfigurar, gerenciar e aplicar suas próprias políticas dinâmicas em tempo real.
Recursos
História do cliente
Casos de uso do DNS Security
Proteção abrangente contra DDoS
O Edge DNS fornece a escala e os recursos para operação normal, mesmo quando incidentes de alto volume estão ocorrendo, oferecendo disponibilidade ininterrupta de aplicações web e APIs. Ele também fornece mapeamento de ápice de zona e gerenciamento de tráfego integrado com um SLA de 100% de tempo de atividade.
Unifique sua postura de segurança de DNS
Aproveite a escala e o poder do Edge DNS como uma solução de DNS autoritativo baseada em nuvem ou combine-o com o Shield NS53 para proteger e gerenciar intuitivamente sua infraestrutura de DNS local e híbrida para unificar sua segurança de DNS. Além disso, utilize o Edge DNS e o Shield NS53 com o Prolexic, a plataforma de proteção de DDoS de uso específico da Akamai, para proteger sua infraestrutura digital em todas as camadas, portas e protocolos.
DNS secundário
Obtenha gerenciamento de zonas secundárias de DNS na infraestrutura de DNS voltada para a Internet e proteção adicional para recursos de DNS primários, com um recurso secundário altamente disponível.
Insights acionáveis da análise de DNS
Obtenha insights importantes do tráfego em dias comuns e em ataques e do desempenho de sua infraestrutura de DNS para planejar e proteger proativamente sua presença online na Web.
Gerenciamento de tráfego e códigos de DNS
Simplifique e automatize os fluxos de trabalho de DNS integrando o Edge DNS aos kits de ferramentas e recursos padrão de DevOps por meio de APIs. O Edge DNS distribui consultas de DNS para otimizar os tempos de resposta e manter a disponibilidade em resposta à integridade do data center/servidor, fornecendo simplicidade operacional, desempenho ideal de aplicações/APIs e alta disponibilidade.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Muitas organizações subimplantam sua infraestrutura de DNS e muitas vezes dependem de apenas dois ou três servidores de DNS para obter suporte às suas operações globais. Isso pode ter um sério impacto no desempenho do DNS e deixar sua implantação de DNS (e toda a infraestrutura da Web) incapaz de dimensionar e cada vez mais vulnerável a interrupções de data center e ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) baseados em DNS. O Edge DNS é baseado na extensa rede de edge da Akamai, que é superdimensionada para lidar com o tráfego de pico de todos os nossos clientes, mesmo quando está sob ataque.
Não é incomum que as organizações tenham alguns servidores de nomes de DNS e GSLBs no local para requisitos administrativos ou de conformidade, e não consigam migrar todas as suas zonas para uma solução de DNS autoritativa baseada em nuvem. Nesses casos, o Shield NS53, o serviço de proxy reverso bidirecional da Akamai, oferece segurança abrangente contra ataques maliciosos e melhora o desempenho, permitindo que os clientes gerenciem por conta própria suas políticas, listas de controle de acesso (ACLs) e respostas de cache para aliviar a carga em sua infraestrutura de DNS on-premises.
Anycast de IP é uma metodologia de endereçamento e roteamento de rede que permite que endereços IP sejam anunciados a partir de vários pontos na Internet. No contexto do DNS, o IP de anycast descreve como vários servidores de nomes terão o mesmo endereço IP e responderão a uma consulta de DNS feita para esse endereço, garantindo que o usuário sempre se conecte ao servidor mais próximo para obter desempenho e disponibilidade.
O Edge DNS é compatível com DNSSEC. Os clientes que solicitam compatibilidade com DNSSEC devem adquirir a opção Secure do Edge DNS.
O Edge DNS fornece um SLA de disponibilidade com 100% de tempo de atividade garantido. Além disso, o Edge DNS não cobra taxas extras pelo tráfego relacionado a DDoS, o que pode ser substancial, devido ao tamanho dos ataques modernos.
- Uma maneira de simplificar os fluxos de trabalho para configurar políticas, como no caso de respostas baseadas em localização geográfica
- Acesso prático a mais extensibilidade e flexibilidade para o fluxo de trabalho de DNS
- Uma maneira de baixo custo para atender a requisitos exclusivos de endereçamento, tais como conformidade.
Recursos
Avaliação gratuita: Experimente o Edge DNS/Shield NS53 por 30 dias
Veja por conta própria as vantagens do Edge DNS e do Shield NS53:
- Disponibilidade de DNS ininterrupta e garantida
- Proteja seus ativos de DNS locais e híbridos
- Alcance tranquilidade com o DNS secundário
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