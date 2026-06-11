Muitas organizações subimplantam sua infraestrutura de DNS e muitas vezes dependem de apenas dois ou três servidores de DNS para obter suporte às suas operações globais. Isso pode ter um sério impacto no desempenho do DNS e deixar sua implantação de DNS (e toda a infraestrutura da Web) incapaz de dimensionar e cada vez mais vulnerável a interrupções de data center e ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) baseados em DNS. O Edge DNS é baseado na extensa rede de edge da Akamai, que é superdimensionada para lidar com o tráfego de pico de todos os nossos clientes, mesmo quando está sob ataque.