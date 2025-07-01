X
Image & Video Manager

Otimize e aprimore automaticamente as mídias visuais para todos os usuários, em qualquer dispositivo

Proporcionando experiências de usuário excepcionais para imagens e vídeos

Otimize a mídia visual com o Image & Video Manager para redução de bytes e compatibilidade de dispositivos, enquanto toma decisões com reconhecimento de rede para oferecer a melhor qualidade em tempo real. Essa solução feita para o desenvolvedor se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes sem exigir alterações de código ou ajustes na configuração do domínio, além de melhorar o desempenho sem esforço e, ao mesmo tempo, manter a compatibilidade em toda a sua infraestrutura.

Otimização de imagem e vídeo em tempo real

Torne suas páginas mais leves e rápidas

Reduza a quantidade de bytes de imagens, vídeos e GIFs animados, sem diminuir a qualidade visual.

Melhore o tempo de carregamento e a capacidade de resposta

Aprimore imagens e vídeos automaticamente para obter um design da Web responsivo e adaptável.

Simplifique a gestão de ativos; acelere o tempo de lançamento no mercado

Reduza o trabalho de gerenciar e armazenar várias versões de imagens e vídeos.

Como funciona o Image & Video Manager

Simplificar

Solução plug-and-play que se integra perfeitamente a qualquer fluxo de trabalho, sem necessidade de código ou alterações de domínio.

Personalizar

Tenha controle total com predefinições ou otimização manual usando uma poderosa linguagem de consulta

Otimizar

Gere e entregue automaticamente ativos personalizados de imagens e vídeos para reduzir o uso de dados e melhorar a qualidade

Simplificar

Torne o design da Web responsivo mais fácil, mais econômico e altamente eficiente

Recursos

  • Apresente imagens e vídeos com a melhor qualidade e desempenho, otimizando formatos e níveis de compactação
  • Reduza o tamanho de bytes de imagens e vídeos sem qualquer redução perceptível na qualidade visual
  • Ative a navegação em todos os canais e dispositivos com mídia adaptada para designs responsivos
  • Modifique imagens sem esforço aplicando corte, rotação, redimensionamento, ajuste de cores e marcas d'água
  • Implemente e personalize facilmente um visualizador com mídia otimizada automaticamente
  • Aproveite os parâmetros de string de consulta para encadear transformações simultaneamente

Histórias de clientes

Frank And Oak

Veja como a Frank And Oak, fabricante e varejista de roupas, usou o Image & Video Manager da Akamai para automatizar seu processo de otimização e entrega de imagens.

ubisoft logo

Ubisoft

Descubra por que a Ubisoft confia no Download Delivery da Akamai para entregar downloads de jogos mais rápidos e proporcionar uma experiência geral de alta qualidade para jogadores de todo o mundo.

Wagner eCommerce Group

Saiba como a Akamai atuou como um consultor confiável, ajudando o Wagner eCommerce Group a otimizar a segurança e o desempenho para seus usuários.

Perguntas frequentes (FAQ)

O Image & Video Manager é compatível com os seguintes formatos:

  • Imagens: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP e AVIF
  • Vídeos: 
    • Contêiner = MP4, MOV, WebM
    • Codec de vídeo = H,264, H,265, VP8, VP9
    • Codec de áudio = AAC, MP3, Opus, Vorbis

Ao criar diferentes tamanhos de vídeo, o Image & Video Manager simplesmente "ajusta" o vídeo dentro dessas dimensões para que a proporção nunca seja alterada. O Image & Video Manager não adicionará letterboxing (ou seja, barras pretas) às laterais do vídeo que não estão preenchidas pelo vídeo.

O Image & Video Manager oferece visibilidade sobre a consciência de rede para imagens, além de insights em tempo real, offline e não processáveis sobre imagens e vídeos.

A API do Image Manager oferece uma solução completa para arquivar, gerenciar e entregar imagens transformadas com base nas políticas definidas do usuário.

O Image & Video Manager atualmente oferece mais de 30 transformações, incluindo: Acrescentar, Cópia de aspecto, Cor de fundo, Borrão, Composto (marca d'água), Contraste, Cortar, Chroma Key, Corte de rosto, Recorte de recursos, Ajustar e preencher, Gosma, Tons de cinza, Matiz/Saturação/Luminosidade, Matiz/Saturação/Valor, IMQuery, Máximo de cores, Espelho, Mono Matiz, Opacidade, Corte da Região de Interesse, Corte Relativo, Remover cor, Redimensionar, Girar, Escala, Cisalhamento, Aparar e Máscara de nitidez.

Demonstração do Image and Video Manager

Media Viewer

Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.

Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.

Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.
Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.

Original 395.7 KB Optimized 196 KB

Size Reduction

395.7 KB

196 KB

199.7 KB

50 %

Improvement, Visualized

Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.


Original Image

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.
139.6 KB 2048w x 1210h view original

Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.

The Image & Video Manager product detects faces for dynamic image cropping.

Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop

Demonstrating dynamic image cropping via facial feature detection.
Family cycling on a path.

Recursos

Image & Video Manager para desenvolvedores

Veja os cinco recursos que os desenvolvedores usam para oferecer excelentes experiências na Web.

Uma pessoa com óculos escuros é exibida com o rosto iluminado pela luz da tela de um computador

Avaliação gratuita: Image & Video Manager

Sua vantagem competitiva começa agora.

Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Faça um teste gratuito de 60 dias do Image & Video Manager e descubra.

Já usa a Akamai para entrega de conteúdo e tem acesso ao Control Center? Comece agora mesmo com o Akamai Marketplace.

Aplicam-se termos e restrições.

