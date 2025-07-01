O Image & Video Manager oferece visibilidade sobre a consciência de rede para imagens, além de insights em tempo real, offline e não processáveis sobre imagens e vídeos.
Proporcionando experiências de usuário excepcionais para imagens e vídeos
Otimize a mídia visual com o Image & Video Manager para redução de bytes e compatibilidade de dispositivos, enquanto toma decisões com reconhecimento de rede para oferecer a melhor qualidade em tempo real. Essa solução feita para o desenvolvedor se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes sem exigir alterações de código ou ajustes na configuração do domínio, além de melhorar o desempenho sem esforço e, ao mesmo tempo, manter a compatibilidade em toda a sua infraestrutura.
Otimização de imagem e vídeo em tempo real
Como funciona o Image & Video Manager
Recursos
- Apresente imagens e vídeos com a melhor qualidade e desempenho, otimizando formatos e níveis de compactação
- Reduza o tamanho de bytes de imagens e vídeos sem qualquer redução perceptível na qualidade visual
- Ative a navegação em todos os canais e dispositivos com mídia adaptada para designs responsivos
- Modifique imagens sem esforço aplicando corte, rotação, redimensionamento, ajuste de cores e marcas d'água
- Implemente e personalize facilmente um visualizador com mídia otimizada automaticamente
- Aproveite os parâmetros de string de consulta para encadear transformações simultaneamente
Perguntas frequentes (FAQ)
O Image & Video Manager é compatível com os seguintes formatos:
- Imagens: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP e AVIF
- Vídeos:
- Contêiner = MP4, MOV, WebM
- Codec de vídeo = H,264, H,265, VP8, VP9
- Codec de áudio = AAC, MP3, Opus, Vorbis
Ao criar diferentes tamanhos de vídeo, o Image & Video Manager simplesmente "ajusta" o vídeo dentro dessas dimensões para que a proporção nunca seja alterada. O Image & Video Manager não adicionará letterboxing (ou seja, barras pretas) às laterais do vídeo que não estão preenchidas pelo vídeo.
A API do Image Manager oferece uma solução completa para arquivar, gerenciar e entregar imagens transformadas com base nas políticas definidas do usuário.
O Image & Video Manager atualmente oferece mais de 30 transformações, incluindo: Acrescentar, Cópia de aspecto, Cor de fundo, Borrão, Composto (marca d'água), Contraste, Cortar, Chroma Key, Corte de rosto, Recorte de recursos, Ajustar e preencher, Gosma, Tons de cinza, Matiz/Saturação/Luminosidade, Matiz/Saturação/Valor, IMQuery, Máximo de cores, Espelho, Mono Matiz, Opacidade, Corte da Região de Interesse, Corte Relativo, Remover cor, Redimensionar, Girar, Escala, Cisalhamento, Aparar e Máscara de nitidez.
Demonstração do Image and Video Manager
Media Viewer
Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.
Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.
Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.
Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.
Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop
Click on an image to test the facial cropping feature
Recursos
