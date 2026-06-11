A proteção contra scraping do Content Protector mitiga os scrapers persistentes e os danos que eles podem causar à sua empresa.
Não deixe que scrapers roubem seu conteúdo e reduzam suas taxas de conversão
Impeça que scrapers persistentes roubem conteúdo que possa ser usado para fins mal-intencionados, como inteligência/espionagem da concorrência, manipulação de inventário, degradação do desempenho do website e falsificação. Proteja sua propriedade intelectual, sua reputação e seu potencial de receita com detecções especializadas.
Traga a segurança para a linha de frente
Como o Content Protector funciona
Recursos
- Detecções: um conjunto de métodos de detecção com machine learning analisa dados do lado do cliente e do servidor
- Avaliação no nível do protocolo: A impressão digital do protocolo avalia como o cliente estabelece a conexão com o servidor
- Avaliação no nível da aplicação: Avalia se o cliente pode executar alguma lógica empresarial escrita em JavaScript
- Interação do usuário: as métricas avaliam as interações humanas com o cliente por meio de tela sensível ao toque, teclado e mouse
- Comportamento do usuário: analisa a jornada do usuário pelo website para melhor identificar comportamentos anômalos
- Detecção de navegadores sem interface: JavaScript personalizado detecta indicadores deixados por navegadores sem interface, mesmo quando executado em modo anônimo
- Classificação de risco: atribui o tráfego como de baixo, médio ou alto risco com base em anomalias detectadas nas avaliações de solicitações
- Ações de resposta: inclui monitoramento e negação, armadilhas para conexões lentas e medidas de segurança baseadas em desafios
Casos de uso do Content Protector
Problemas de desempenho do website
Degradação do desempenho do website
A proteção contra scraping do Content Protector mitiga os scrapers persistentes e os danos que eles podem causar à sua empresa.
Inteligência competitiva
Inteligência competitiva/espionagem
Os concorrentes capturam seu conteúdo para usar as informações contra você, reduzindo os preços e fazendo alterações em suas ofertas. Ao impedir a ação de scrapers, você reduz a pressão por preços baixos e evita perder vendas.
Manipulação de inventário
Manipulação/scalping/scraping de estoque
Os scalpers fazem buscas em sites direcionados constantemente para encontrar produtos em alta disponíveis e, em seguida, adicioná-los a carrinhos, tornando esses produtos indisponíveis para clientes reais. Essa também é a primeira etapa em ataques de acúmulo de inventário mais complexos. Remover scalpers garante clientes satisfeitos que podem acessar os produtos desejados, além de aumentar a receita de oportunidades de upsell, quando os consumidores adicionam produtos relacionados ao carrinho depois de terem garantido o item principal.
Produtos falsificados
Produtos falsificados
Os falsificadores usam conteúdos roubados para criar websites falsos, catálogos de produtos e até mesmo inserções de informações para induzir os clientes a pensar que estão comprando produtos legítimos. Proteja sua receita e defenda a reputação da sua marca enquanto protege os clientes de falsificações de baixa qualidade e a crença de que eles estão comprando produtos legítimos do vendedor original.
Roubo e repost de websites de mídia
Roubo e repost de websites de mídia
Os invasores podem capturar artigos de notícias, blogs e outros conteúdos do website e colocá-los em seus próprios websites, fazendo com que a organização original perca os visitantes. E como as taxas de publicidade e as colocações de resultados de busca são frequentemente baseadas nos números/público de visitantes do website, menos visitantes significa que você recebe menos dinheiro de publicidade ou classificações mais baixas de SEO. Proteja ou aumente a receita de anúncios e mantenha seu público-alvo e visitantes em seu website, interrompendo o scraping.
Métricas de poluição do website
Métricas de poluição do website
Os ataques de bots não detectados distorcem gravemente as principais métricas, como a conversão de websites, das quais as equipes de negócios dependem para tomar decisões de investimento sobre a estratégia de produto e as campanhas de marketing. Garanta métricas precisas para que você possa tomar melhores decisões de investimento e gerar receita.
Perguntas frequentes (FAQ)
A especialização de bots significa uma detecção mais difícil, pois cada grupo de operadores pode se concentrar em uma parte do bot, como a telemetria, e encadear essas peças para criar um bot especializado para cada caso de uso específico. Agora, os bots são equipados e desenvolvidos de forma diferente com base em seu caso de uso. Isso requer detecções diferentes para cada tipo de bot especializado.
Os scrapers de conteúdo tornaram-se muito mais sofisticados desde 2020. O potencial de lucro para invasores durante e após a pandemia de COVID-19 aumentou drasticamente devido a choques e faltas na cadeia de suprimentos. Muitos itens se tornaram altamente procurados; por exemplo, era difícil encontrar vacinas durante a parte inicial da pandemia, e as passagens das companhias aéreas e as reservas de hotéis ficaram mais caras quando pudemos voltar a viajar. Embora os bots scraper costumassem ser relativamente fáceis de detectar, eles se tornaram mais sofisticados, evasivos e persistentes.
Há duas grandes preocupações: a quantidade de conteúdo roubado e como ele será usado. Embora você possa optar por disponibilizar publicamente uma quantidade significativa de conteúdo em suas páginas da Web, há uma diferença significativa entre um consumidor que procura o preço dos seus produtos no seu website e o seu concorrente que captura todo o seu catálogo de produtos para garantir que os preços deles sejam sempre um pouco mais baixos do que os seus. Além de razões competitivas, há muitas maneiras de o conteúdo roubado poder ser usado para prejudicar você. Por exemplo, os falsificadores precisam fazer com que produtos falsos pareçam o mais realistas possível, e eles podem usar fotos e descrições dos seus produtos, seu logotipo etc. para isso.
Demonstração do Content Protector
Orientaremos você em uma simulação de ataque de scraping, para que você possa experimentar em primeira mão o Content Protector:
- Aproveita a inteligência artificial para detectar comportamentos suspeitos e interromper um ataque em andamento
- Apresenta a avaliação mais precisa e com autoajuste do seu tráfego de bots
- Oferece muitas respostas sutis para que você possa interromper os bots sem alertar os invasores
Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:
- Envie o formulário
- Agende um horário com nossa equipe