Content Protector

Há duas grandes preocupações: a quantidade de conteúdo roubado e como ele será usado. Embora você possa optar por disponibilizar publicamente uma quantidade significativa de conteúdo em suas páginas da Web, há uma diferença significativa entre um consumidor que procura o preço dos seus produtos no seu website e o seu concorrente que captura todo o seu catálogo de produtos para garantir que os preços deles sejam sempre um pouco mais baixos do que os seus. Além de razões competitivas, há muitas maneiras de o conteúdo roubado poder ser usado para prejudicar você. Por exemplo, os falsificadores precisam fazer com que produtos falsos pareçam o mais realistas possível, e eles podem usar fotos e descrições dos seus produtos, seu logotipo etc. para isso.