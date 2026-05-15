Saiba como a proteção contra DDoS da Akamai auxilia nessas necessidades específicas.
Defesa contra DDoS e firewall de nuvem de rede. Na nuvem, no local ou em arquiteturas híbridas
Experimente uma proteção contra DDoS abrangente, confiável e flexível com o Prolexic, a solução contra DDoS mais confiável do setor.
O Akamai Prolexic oferece proteção contra DDoS sempre ativa ou sob demanda para todos os ambientes, incluindo nuvem, local (com tecnologia Corero) e híbrido. Com uma inigualável capacidade de defesa dedicada de mais de 20 Tbps e serviço SOCC global 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo, mesmo os maiores e mais complexos ataques de DDoS são impedidos.
Combata os maiores e piores ataques que limitam a largura de banda
Como o Prolexic funciona
Novos recursos
Prolexic pelo Akamai Direct Connect
O Prolexic já está disponível por meio do Akamai Direct Connect
O Akamai Direct Connect fornece conectividade direta, segura, privada e de alto desempenho entre a origem de um cliente e a Akamai. O Prolexic via Akamai Direct Connect oferece uma alta capacidade de acesso à proteção contra DDoS.
Prolexic Network Cloud Firewall
Vá além do DDoS com o Prolexic Network Cloud Firewall
O Prolexic Network Cloud Firewall é a primeira linha de defesa e fica na edge da sua rede, fora de todos os outros firewalls. Você pode definir e gerenciar suas próprias ACLs e regras de firewall, ou delegar ao Prolexic a tarefa de sugerir ACLs para a defesa proativa que vai além de DDoS.
Recursos
- Detecção, mitigação e proteção contra DDoS
- Disponível como um serviço em nuvem, como uma solução no local (com tecnologia Corero) ou como uma combinação híbrida de ambos
- Para empresas, provedores de serviços de rede, provedores de nuvem e hospedagem e plataformas SaaS/PaaS/IaaS
- Mais de 1 Pbps de capacidade de rede da Akamai e 32 centros globais de depuração Anycast do Prolexic com mais de 20 Tbps de defesa dedicada contra DDoS
- Opções flexíveis de conectividade e integração que protegem as origens híbridas
- ACLs e regras de firewall em toda a rede com o Prolexic Network Cloud Firewall
- SLA de 100% de disponibilidade da plataforma e mitigação de zero segundo líder do setor
- Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo e uma variedade de serviços SOC gerenciados opcionais
- Controles dinâmicos de mitigação que dimensionam a capacidade para impedir ataques nos fluxos de tráfego IPv4 e IPv6
Histórias de clientes
Casos de uso de proteção contra DDoS
Fortaleça as defesas
Fortaleça as defesas contra ataques de DDoS
O Prolexic tem controles de mitigação proativos que interrompem mais de 98% dos ataques instantaneamente com um SLA de zero segundo e uma capacidade comprovada de interromper ataques altamente complexos e recordes sem sacrificar a qualidade da mitigação.
Unifique as posturas de segurança
Unifique as posturas de segurança
O Prolexic permite que as políticas de mitigação de DDoS sejam aplicadas de forma consistente, independentemente de onde as aplicações estão hospedadas, ajudando a unificar sua postura de segurança.
Otimize a resposta a incidentes
Otimize a resposta a incidentes
Trabalhamos com você para criar runbooks personalizados e exercícios de validação de serviços e realizar exercícios de prontidão operacional para garantir a continuidade dos negócios caso ocorra um ataque.
Serviço de valor agregado
Adicione proteção contra DDoS ao seu portfólio de serviços
Os provedores de serviços de rede, ISPs, hosters, fornecedores de nuvem e empresas que oferecem SaaS, PaaS ou IaaS usam o Prolexic não apenas para proteger suas infraestruturas e plataformas, mas também para oferecê-lo como um serviço de valor agregado para gerar receita adicional e aumentar a competitividade de suas principais ofertas.
Implementação flexível
Proteção contra DDoS sem o custo de redirecionamento de tráfego
Nosso modelo de implementação flexível significa que você pode trazer seu serviço de depuração para dentro da empresa e minimizar ou eliminar os custos de saída. O Prolexic On-Prem foi desenvolvido pela veterana Corero no local — e, sim, se um ataque for tão grande que seus links fiquem indisponíveis, ele pode ser combinado a uma solução híbrida com a plataforma DDoS baseada em nuvem da Prolexic, que adiciona capacidade de defesa de mais de 20 Tbps, mais de 32 centros de depuração de nuvem em todo o mundo e SLAs de tempo de atividade de 100% e zero segundo.
Baixa latência para tráfego de alto volume
Atenda aos requisitos de latência para tráfego de dados de alto volume
Evite a latência adicional do transporte de tráfego e da depuração externa para serviços em tempo real com grande volume de dados, como vídeo, jogos, voz ou aplicações multimídia. Nossa solução híbrida permite que você traga a defesa contra DDoS para o local e, ao mesmo tempo, obtenha os benefícios da enorme capacidade de defesa baseada em nuvem do Prolexic para evitar ataques muito grandes e contínuos.
Firewall de nuvem de rede
Amplie sua segurança além de DDoS
O Prolexic Network Cloud Firewall permite que você amplie a segurança de sua rede para além de apenas DDoS. O firewall na nuvem fica na edge da sua rede, protegendo todos os outros firewalls especializados contra o tráfego malicioso antes mesmo que eles toquem na sua rede. Você pode definir e gerenciar suas próprias ACLs (listas de controle de acesso) e regras com base em restrições geográficas e baseadas em IP, ou delegar ao Prolexic a tarefa de sugerir ACLs para uma postura de defesa proativa. Isso é bastante útil quando uma vulnerabilidade de dia zero é descoberta, e você pode facilmente assumir o controle rápido e gerenciado centralmente para proteger seus ativos de rede.
Além disso, o firewall de nuvem de rede pode ser integrado por meio de APIs com outros sistemas de segurança. Isso permite que você tenha maior visibilidade sobre como suas regras estão protegendo sua rede, melhorando a flexibilidade para proteger seus ativos de infraestrutura digital de acordo com suas necessidades específicas e aumentando a conformidade ao reduzir erros humanos.
Perguntas frequentes (FAQ)
O Akamai Prolexic é a maior plataforma de DDoS do setor, disponível na nuvem, no local (com tecnologia Corero) ou de forma híbrida. O Prolexic oferece proteção em linha/caminho de dados, na edge ou por meio de vários centros de depuração em mais de 32 localidades globais e uma impressionante capacidade de defesa dedicada de mais de 20 Tbps.
Todos os centros de depuração da Akamai fornecerão proteção contra DDoS para seu tráfego. A Prolexic usa roteamento anycast para mitigar o tráfego de ataque mais próximo da origem, enquanto aplica a capacidade coletiva da plataforma global para mitigar os maiores ataques. O Prolexic On-Prem, desenvolvido pela Corero, também oferece depuração interna, com a opção de usar a depuração baseada em nuvem para grandes ataques contínuos que ameaçam sobrecarregar as capacidades locais.
O Prolexic está disponível como sempre ativo ou sob demanda, para que você possa escolher a melhor solução para sua empresa. O Always-on é a nossa solução mais popular, com todo o tráfego de entrada roteado pelo Prolexic. Com a solução Sob demanda, o tráfego é roteado somente durante um evento de ataque pela sua equipe de rede. A Akamai também oferece um serviço de rota facilitado que pode gerenciar a solução para sua equipe, se for necessário.
O Prolexic já está disponível por meio do Akamai Direct Connect, que é uma interconexão de rede direta, altamente segura e privada entre a origem de um cliente e a infraestrutura do Akamai Prolexic. Isso permite um aumento contínuo para os serviços da Akamai e oferece suporte a conectividade de portas 10 G e 100 G. Também oferece suporte a uma maior capacidade de transferência de tráfego do que os serviços Prolexic tradicionais. Empresas com volumes elevados de pacotes de dados podem ter seu tráfego entregue por meio de túneis GRE sem a necessidade de fragmentação ou um ajuste do tamanho máximo do segmento (MSS). O Prolexic via Akamai Direct Connect fornece tempo de conectividade de rede de 99,9% a 99,99%, conforme definido no SLA (Acordo de Nível de Serviço). A plataforma Prolexic DDoS vem com um SLA de 100% de disponibilidade, garantindo que a infraestrutura digital de um cliente tenha acesso ininterrupto à proteção mais eficaz contra DDoS.
Para a opção Prolexic Routed GRE, você precisa ter um bloco de rede de anúncio de /24 (IPv4) ou superior ou /48 (IPv6) atribuído, a capacidade de anunciar seu tráfego de rede via BGP e suportar GRE (encapsulamento de roteamento genérico) com seu hardware de rede baseado na origem. Também incentivamos todos os clientes a definirem o tamanho máximo do segmento de todos os pacotes para melhorar a estabilização do túnel GRE para o Routed GRE. Para clientes com menos de um IPv4 /24 e/ou IPv6 /48 roteável, espaço IP fragmentado ou provedor de hospedagem em nuvem, a opção Prolexic IP Protect oferece o mesmo nível de proteção contra DDoS via IP anycast para rotear o tráfego simétrico por meio dos centros de depuração da Akamai.
Com mais de 225 funcionários da linha de frente em seis locais globais, o serviço Prolexic totalmente gerenciado inclui avaliação e análise de ataques pré, durante e pós-mitigação pelo SOCC 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar a otimizar a mitigação de DDoS e a resposta a incidentes.
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