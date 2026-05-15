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Prolexic

Bloqueie ataques de DDoS na nuvem, no local e em arquiteturas híbridas — em qualquer escala

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Obtenha informações personalizadas sobre ameaças

Experimente a proteção do Prolexic contra DDoS por meio do Akamai Direct Connect.

Veja os recursos

Defesa contra DDoS e firewall de nuvem de rede. Na nuvem, no local ou em arquiteturas híbridas

Experimente uma proteção contra DDoS abrangente, confiável e flexível com o Prolexic, a solução contra DDoS mais confiável do setor. 

O Akamai Prolexic oferece proteção contra DDoS sempre ativa ou sob demanda para todos os ambientes, incluindo nuvem, local (com tecnologia Corero) e híbrido. Com uma inigualável capacidade de defesa dedicada de mais de 20 Tbps e serviço SOCC global 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo, mesmo os maiores e mais complexos ataques de DDoS são impedidos.

Combata os maiores e piores ataques que limitam a largura de banda

Diminua riscos com uma plataforma comprovada

O Prolexic bloqueou muitos dos maiores e mais sofisticados ataques da história da Internet.

Interrompa ataques instantaneamente

Nosso SLA (Acordo de Nível de Serviço) de zero segundo e mais de 225 defensores SOCC da linha de frente trabalham para você antes, durante e depois de um ataque.

Implante o que você precisa, onde você precisa

A defesa está disponível onde quer que você precise: na nuvem, no local (com tecnologia Corero) ou como uma solução híbrida.

Como o Prolexic funciona

Configurar

O tráfego de entrada é roteado para o Prolexic, na nuvem, no local ou em arquiteturas híbridas, para atuar como uma proteção contra ataques de DDoS.

Inspecionar

O Prolexic inspeciona o tráfego e aplica controles de mitigação proativos ou personalizados, projetados para detectar e interromper ataques instantaneamente.

Filtrar

O Prolexic separa o tráfego de ataque do tráfego válido e elimina o potencial de sobrecarga e interrupções em tempo real.

Entrega

Somente o tráfego limpo tem permissão de acessar seus sistemas, evitando tempo de inatividade ou latência e melhorando o desempenho.

Apps, APIs and DDoS 2026

Relatório: Os invasores aproveitam a IA para associar ameaças

Os invasores estão ampliando táticas antigas com a precisão da IA. Obtenha dados especializados sobre ameaças crescentes a APIs e de DDoS no SOTI de 2026.

Baixe o relatório

Novos recursos

Prolexic pelo Akamai Direct Connect

O Prolexic já está disponível por meio do Akamai Direct Connect

O Akamai Direct Connect fornece conectividade direta, segura, privada e de alto desempenho entre a origem de um cliente e a Akamai. O Prolexic via Akamai Direct Connect oferece uma alta capacidade de acesso à proteção contra DDoS.

Melhore a segurança do seu tráfego de entrada

A conectividade entre a Akamai e sua origem permanece privada e mais segura, em comparação com as rotas abertas da internet.

Proteja empresas de alto volume de tráfego de dados

Os túneis GRE fornecem grandes pacotes de tráfego, de até 1.500 bytes, sem a necessidade de ajuste de MSS.

Aumente a resiliência da sua proteção contra DDoS

Obtenha segurança contra DDoS sempre ativa com até 99,99% de tempo de conectividade de rede e SLAs de 100% de disponibilidade da plataforma Prolexic.

Prolexic Network Cloud Firewall

Vá além do DDoS com o Prolexic Network Cloud Firewall

O Prolexic Network Cloud Firewall é a primeira linha de defesa e fica na edge da sua rede, fora de todos os outros firewalls. Você pode definir e gerenciar suas próprias ACLs e regras de firewall, ou delegar ao Prolexic a tarefa de sugerir ACLs para a defesa proativa que vai além de DDoS.

Coloque um firewall na frente de seus firewalls

Com listas de controle de acesso baseadas em geografia e em IP, agora você pode controlar exatamente o tráfego que chega aos seus firewalls.

Defenda sua rede de ataques de dia zero

Proteja sua rede de forma rápida e central sem precisar atualizar individualmente cada um dos seus firewalls.

Desbloqueie inúmeras oportunidades e casos de uso

As integrações por APIs permitem maior transparência e flexibilidade para proteger sua rede.

Recursos

  • Detecção, mitigação e proteção contra DDoS
  • Disponível como um serviço em nuvem, como uma solução no local (com tecnologia Corero) ou como uma combinação híbrida de ambos
  • Para empresas, provedores de serviços de rede, provedores de nuvem e hospedagem e plataformas SaaS/PaaS/IaaS
  • Mais de 1 Pbps de capacidade de rede da Akamai e 32 centros globais de depuração Anycast do Prolexic com mais de 20 Tbps de defesa dedicada contra DDoS
  • Opções flexíveis de conectividade e integração que protegem as origens híbridas
  • ACLs e regras de firewall em toda a rede com o Prolexic Network Cloud Firewall
  • SLA de 100% de disponibilidade da plataforma e mitigação de zero segundo líder do setor
  • Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo e uma variedade de serviços SOC gerenciados opcionais
  • Controles dinâmicos de mitigação que dimensionam a capacidade para impedir ataques nos fluxos de tráfego IPv4 e IPv6

Histórias de clientes

Intuit

A Intuit mantém o TurboTax, o QuickBooks e o Mint disponíveis e seguros durante todo o ano com a Akamai.

Leia a história do cliente

Smilegate West

A Smilegate West proporciona jogabilidade de alta qualidade para milhares de usuários, bloqueando ataques de DDoS com a Akamai.

Leia a história do cliente
Finastra logo

Finastra

Finastra, líder no setor de fintech, protege apps e APIs de open finance com a Akamai

Leia a história do cliente

Casos de uso de proteção contra DDoS

Saiba como a proteção contra DDoS da Akamai auxilia nessas necessidades específicas.

Fortaleça as defesas

Fortaleça as defesas contra ataques de DDoS

O Prolexic tem controles de mitigação proativos que interrompem mais de 98% dos ataques instantaneamente com um SLA de zero segundo e uma capacidade comprovada de interromper ataques altamente complexos e recordes sem sacrificar a qualidade da mitigação.

Unifique as posturas de segurança

Unifique as posturas de segurança

O Prolexic permite que as políticas de mitigação de DDoS sejam aplicadas de forma consistente, independentemente de onde as aplicações estão hospedadas, ajudando a unificar sua postura de segurança.

Otimize a resposta a incidentes

Otimize a resposta a incidentes

Trabalhamos com você para criar runbooks personalizados e exercícios de validação de serviços e realizar exercícios de prontidão operacional para garantir a continuidade dos negócios caso ocorra um ataque.

Serviço de valor agregado

Adicione proteção contra DDoS ao seu portfólio de serviços

Os provedores de serviços de rede, ISPs, hosters, fornecedores de nuvem e empresas que oferecem SaaS, PaaS ou IaaS usam o Prolexic não apenas para proteger suas infraestruturas e plataformas, mas também para oferecê-lo como um serviço de valor agregado para gerar receita adicional e aumentar a competitividade de suas principais ofertas.

Implementação flexível

Proteção contra DDoS sem o custo de redirecionamento de tráfego

Nosso modelo de implementação flexível significa que você pode trazer seu serviço de depuração para dentro da empresa e minimizar ou eliminar os custos de saída. O Prolexic On-Prem foi desenvolvido pela veterana Corero no local — e, sim, se um ataque for tão grande que seus links fiquem indisponíveis, ele pode ser combinado a uma solução híbrida com a plataforma DDoS baseada em nuvem da Prolexic, que adiciona capacidade de defesa de mais de 20 Tbps, mais de 32 centros de depuração de nuvem em todo o mundo e SLAs de tempo de atividade de 100% e zero segundo.

Baixa latência para tráfego de alto volume

Atenda aos requisitos de latência para tráfego de dados de alto volume

Evite a latência adicional do transporte de tráfego e da depuração externa para serviços em tempo real com grande volume de dados, como vídeo, jogos, voz ou aplicações multimídia. Nossa solução híbrida permite que você traga a defesa contra DDoS para o local e, ao mesmo tempo, obtenha os benefícios da enorme capacidade de defesa baseada em nuvem do Prolexic para evitar ataques muito grandes e contínuos.

Firewall de nuvem de rede

Amplie sua segurança além de DDoS

O Prolexic Network Cloud Firewall permite que você amplie a segurança de sua rede para além de apenas DDoS. O firewall na nuvem fica na edge da sua rede, protegendo todos os outros firewalls especializados contra o tráfego malicioso antes mesmo que eles toquem na sua rede. Você pode definir e gerenciar suas próprias ACLs (listas de controle de acesso) e regras com base em restrições geográficas e baseadas em IP, ou delegar ao Prolexic a tarefa de sugerir ACLs para uma postura de defesa proativa. Isso é bastante útil quando uma vulnerabilidade de dia zero é descoberta, e você pode facilmente assumir o controle rápido e gerenciado centralmente para proteger seus ativos de rede.

Além disso, o firewall de nuvem de rede pode ser integrado por meio de APIs com outros sistemas de segurança. Isso permite que você tenha maior visibilidade sobre como suas regras estão protegendo sua rede, melhorando a flexibilidade para proteger seus ativos de infraestrutura digital de acordo com suas necessidades específicas e aumentando a conformidade ao reduzir erros humanos.

Perguntas frequentes (FAQ)

O Akamai Prolexic é a maior plataforma de DDoS do setor, disponível na nuvem, no local (com tecnologia Corero) ou de forma híbrida. O Prolexic oferece proteção em linha/caminho de dados, na edge ou por meio de vários centros de depuração em mais de 32 localidades globais e uma impressionante capacidade de defesa dedicada de mais de 20 Tbps.

Todos os centros de depuração da Akamai fornecerão proteção contra DDoS para seu tráfego. A Prolexic usa roteamento anycast para mitigar o tráfego de ataque mais próximo da origem, enquanto aplica a capacidade coletiva da plataforma global para mitigar os maiores ataques. O Prolexic On-Prem, desenvolvido pela Corero, também oferece depuração interna, com a opção de usar a depuração baseada em nuvem para grandes ataques contínuos que ameaçam sobrecarregar as capacidades locais.

O Prolexic está disponível como sempre ativo ou sob demanda, para que você possa escolher a melhor solução para sua empresa. O Always-on é a nossa solução mais popular, com todo o tráfego de entrada roteado pelo Prolexic. Com a solução Sob demanda, o tráfego é roteado somente durante um evento de ataque pela sua equipe de rede. A Akamai também oferece um serviço de rota facilitado que pode gerenciar a solução para sua equipe, se for necessário.

O Prolexic já está disponível por meio do Akamai Direct Connect, que é uma interconexão de rede direta, altamente segura e privada entre a origem de um cliente e a infraestrutura do Akamai Prolexic. Isso permite um aumento contínuo para os serviços da Akamai e oferece suporte a conectividade de portas 10 G e 100 G. Também oferece suporte a uma maior capacidade de transferência de tráfego do que os serviços Prolexic tradicionais. Empresas com volumes elevados de pacotes de dados podem ter seu tráfego entregue por meio de túneis GRE sem a necessidade de fragmentação ou um ajuste do tamanho máximo do segmento (MSS). O Prolexic via Akamai Direct Connect fornece tempo de conectividade de rede de 99,9% a 99,99%, conforme definido no SLA (Acordo de Nível de Serviço). A plataforma Prolexic DDoS vem com um SLA de 100% de disponibilidade, garantindo que a infraestrutura digital de um cliente tenha acesso ininterrupto à proteção mais eficaz contra DDoS.

Para a opção Prolexic Routed GRE, você precisa ter um bloco de rede de anúncio de /24 (IPv4) ou superior ou /48 (IPv6) atribuído, a capacidade de anunciar seu tráfego de rede via BGP e suportar GRE (encapsulamento de roteamento genérico) com seu hardware de rede baseado na origem. Também incentivamos todos os clientes a definirem o tamanho máximo do segmento de todos os pacotes para melhorar a estabilização do túnel GRE para o Routed GRE. Para clientes com menos de um IPv4 /24 e/ou IPv6 /48 roteável, espaço IP fragmentado ou provedor de hospedagem em nuvem, a opção Prolexic IP Protect oferece o mesmo nível de proteção contra DDoS via IP anycast para rotear o tráfego simétrico por meio dos centros de depuração da Akamai.

Com mais de 225 funcionários da linha de frente em seis locais globais, o serviço Prolexic totalmente gerenciado inclui avaliação e análise de ataques pré, durante e pós-mitigação pelo SOCC 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar a otimizar a mitigação de DDoS e a resposta a incidentes.

Recursos

TechDocs: Primeiros passos com o Prolexic

Encontre as respostas de que você precisa em nossos documentos de produtos, na Comunidade Akamai e em muitos outros recursos.

Leia o TechDocs

Proteção contra DDoS em um mundo de nuvem híbrida

Os ataques de DDoS em ambientes locais, na nuvem e híbridos estão mais complexos do que nunca. Fortaleça suas defesas hoje.

Leia o e-book

11 mitos sobre DDoS que simplesmente não desaparecem

Ao avaliar soluções de DDoS para ajudar a defender sua infraestrutura digital, cuidado com esses mitos comuns.

Leia o white paper
Uma pessoa com óculos escuros é exibida com o rosto iluminado pela luz da tela de um computador

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