Amplie sua segurança além de DDoS

O Prolexic Network Cloud Firewall permite que você amplie a segurança de sua rede para além de apenas DDoS. O firewall na nuvem fica na edge da sua rede, protegendo todos os outros firewalls especializados contra o tráfego malicioso antes mesmo que eles toquem na sua rede. Você pode definir e gerenciar suas próprias ACLs (listas de controle de acesso) e regras com base em restrições geográficas e baseadas em IP, ou delegar ao Prolexic a tarefa de sugerir ACLs para uma postura de defesa proativa. Isso é bastante útil quando uma vulnerabilidade de dia zero é descoberta, e você pode facilmente assumir o controle rápido e gerenciado centralmente para proteger seus ativos de rede.

Além disso, o firewall de nuvem de rede pode ser integrado por meio de APIs com outros sistemas de segurança. Isso permite que você tenha maior visibilidade sobre como suas regras estão protegendo sua rede, melhorando a flexibilidade para proteger seus ativos de infraestrutura digital de acordo com suas necessidades específicas e aumentando a conformidade ao reduzir erros humanos.