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O setor público enfrenta muitos desafios online e na nuvem, e a Akamai pode ajudá-lo a superá-los. Esteja você buscando soluções específicas ou apenas tenha dúvidas, será um prazer conversarmos.
Proteja missões, modernize ativos e otimize a experiência do usuário.
Tudo o que o setor público faz online é de missão crítica, seja segurança nacional ou proteção de um banco de dados. A Akamai tem soluções comprovadas para civis federais, defesa e inteligência ou necessidades estaduais, locais e educacionais. Oferecemos todo o suporte com especialistas no setor público 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
A modernização e a digitalização de agências ajudam a manter os dados e aplicativos seguros, ao mesmo tempo em que as experiências do usuário são aprimoradas.
Certifique-se de que seus recursos de missão crítica estejam ativados em todos os lugares em que essas missões ocorrerem. A plataforma global da Akamai aproxima seus recursos de onde estão os operadores, ao mesmo tempo em que os protege contra ameaças cibernéticas. Nossos especialistas ajudam você a modernizar e proteger os principais ativos.
Não importa quantas pessoas sua agência ou jurisdição atenda: os aplicativos e dados devem estar acessíveis, disponíveis e seguros e ser responsivos. As soluções baseadas em nuvem da Akamai colocam os serviços mais próximos dos cidadãos e mais distantes dos invasores, permitindo que sua agência seja dimensionada em resposta à crescente necessidade, quer isso aconteça instantaneamente ou ao longo do tempo.
O setor público enfrenta muitos desafios online e na nuvem, e a Akamai pode ajudá-lo a superá-los. Esteja você buscando soluções específicas ou apenas tenha dúvidas, será um prazer conversarmos.