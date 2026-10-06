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Public Sector Solutions

Soluções para o setor público

Proteja missões, modernize ativos e otimize a experiência do usuário.

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Imagem de militar falando com alguém

Potencialize e proteja o governo online

Tudo o que o setor público faz online é de missão crítica, seja segurança nacional ou proteção de um banco de dados. A Akamai tem soluções comprovadas para civis federais, defesa e inteligência ou necessidades estaduais, locais e educacionais. Oferecemos todo o suporte com especialistas no setor público 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Leia o resumo da solução

Soluções robustas que otimizam os resultados do setor público

Operações seguras do núcleo à edge

Proteja suas equipes, proteja seus dados e impeça ataques em todos os lugares em que sua agência opera online.

Otimize o gerenciamento de acesso e de conformidade

Conceda acesso aos usuários somente onde e quando for necessário para ajudar a manter a integridade e atender aos requisitos regulamentares.

Posicione aplicativos próximos aos usuários

Nossa rede de edge e nuvem amplamente distribuída melhora a experiência porque seus apps estão mais próximos dos usuários finais.

Civil federal

A modernização e a digitalização de agências ajudam a manter os dados e aplicativos seguros, ao mesmo tempo em que as experiências do usuário são aprimoradas.

História do cliente

Agência federal dos EUA

Veja como a Akamai ajudou esta agência a migrar para a nuvem e manteve dados e pesquisas seguros, garantindo acessibilidade.

Leia a história do cliente
Folha de dados

Protegendo redes federais em um ambiente de ameaça elevada

Saiba como a arquitetura Zero Trust protege contra agentes de ameaças e auxilia na manutenção da conformidade.

Leia a folha de dados
Webinar

Potencializando e protegendo agências federais online

Saiba como oferecer suporte a funcionários remotos e atender às necessidades dos cidadãos enquanto protege os dados contra ransomware e outras ameaças.

Assista ao webinar

Departamento de Defesa

Certifique-se de que seus recursos de missão crítica estejam ativados em todos os lugares em que essas missões ocorrerem. A plataforma global da Akamai aproxima seus recursos de onde estão os operadores, ao mesmo tempo em que os protege contra ameaças cibernéticas. Nossos especialistas ajudam você a modernizar e proteger os principais ativos.

Saiba mais sobre as soluções de defesa e inteligência da Akamai
História do cliente

SAP National Security Services

Veja como o SAP NS2 fez parceria com a Akamai para consolidar recursos na nuvem, de modo que fossem seguros e acessíveis.

Leia a história do cliente
Vídeo

DoD Cloud Exchange: uma receita para Zero Trust

Mergulhe mais fundo no FedRAMP e veja como construir a arquitetura certa de segurança na nuvem é uma jornada, não um objetivo.

Assista ao vídeo
Resumo da solução

Serviços de ICAM da Akamai: Enterprise e Tactical

Saiba como habilitamos SSO e MFA para dispositivos BYOD e GFE com autenticação resistente a phishing, suporte a FIDO2, identidade federada e sistemas legados TOTP.

Leia o resumo da solução

Estado, local e educação

Não importa quantas pessoas sua agência ou jurisdição atenda: os aplicativos e dados devem estar acessíveis, disponíveis e seguros e ser responsivos. As soluções baseadas em nuvem da Akamai colocam os serviços mais próximos dos cidadãos e mais distantes dos invasores, permitindo que sua agência seja dimensionada em resposta à crescente necessidade, quer isso aconteça instantaneamente ou ao longo do tempo.

História do cliente

Cidade de Los Angeles

Um firewall, mais de 40 departamentos e um aumento de 1.000% no tráfego: veja como a Akamai ajudou Los Angeles a implementar segurança em escala.

Leia a história do cliente
Relatório de pesquisa

Estudo sobre o impacto da segurança de APIs de 2026

Os incidentes de API atingiram o nível mais alto em quatro anos e a visibilidade despencou, à medida que a aceleração da IA expôs organizações em todo o mundo a um risco maior de ataques a APIs.

Baixe o relatório
Resumo da missão

O número crescente de ataques de ransomware

Os ataques de ransomware são uma ameaça crescente. Aprenda estratégias para reduzir riscos com especialistas da Akamai e do governo.

Leia o resumo

Histórias de clientes

História do cliente

Instituto Gemológico da América (Gemological Institute of America)

O Instituto Gemológico da América compartilha com confiança sua riqueza de recursos com mercados globais usando as soluções da Akamai.

Leia a história do cliente
História do cliente

Departamento de Defesa

O Pentágono avaliou as medidas de segurança em vários websites durante um teste de vulnerabilidade com a ajuda do programa de recompensa por bugs da Akamai.

Leia a história do cliente
DOTComm
História do cliente

Douglas Omaha Technology Commission

O DOTComm elimina falsos positivos e centenas de horas gerenciando certificados SSL com o Akamai Web Application Protector.

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Soluções em destaque

Defenda e proteja os ativos críticos da agência

As soluções da Akamai aproximam os dados e aplicativos públicos e afastam as ameaças cibernéticas.

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Leia o resumo da solução

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Enterprise Application Access

Reduza o acesso no nível da rede e forneça acesso granular a aplicações com base em identidade e contexto.

Veja os detalhes do produto

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Veja os detalhes do produto

Edge DNS

O DNS da Akamai protege o DNS no local, na nuvem e em infraestruturas híbridas ao mesmo tempo em que garante alta disponibilidade e desempenho.

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Bot Manager

Gerenciamento avançado de bots projetado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitindo a atuação de bots legítimos.

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Modernize e segmente ambientes de agências

Aumente a eficiência com soluções baseadas em nuvem que melhoram a acessibilidade e a disponibilidade.

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

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Enterprise Application Access

Reduza o acesso no nível da rede e forneça acesso granular a aplicações com base em identidade e contexto.

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Akamai MFA

Reduza a apropriação indevida de contas de funcionários com autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2.

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Habilite e proteja recursos de missão crítica

Proteja os ativos no núcleo e na edge, onde quer que as operações ocorram.

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App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

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GovShield PDNS

Sistema de Nomes de Domínio (DNS) protetor, rápido, fácil e em larga escala para ajudar a identificar, bloquear e mitigar proativamente ataques direcionados como malware, ransomware, phishing e extração de dados de DNS.

Saiba mais

Proteja e personalize as experiências do usuário

Crie, implante e proteja seus aplicativos em uma plataforma de edge e nuvem amplamente distribuída.

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Leia o resumo da solução

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

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EdgeWorkers

Execute funções JavaScript na edge para otimizar o desempenho dos websites e personalizar experiências na Web.

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EdgeKV

Armazenamento distribuído de valor essencial compatível com aplicativos EdgeWorkers orientados por dados.

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Akamai Cloud

Serviços em nuvem de computação, armazenamento, rede, banco de dados e gerenciamento de contêineres.

Veja os detalhes do produto

Modernize e desenvolva arquiteturas Zero Trust

As soluções da Akamai aproximam os dados e aplicativos públicos e afastam as ameaças cibernéticas.

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Secure Internet Access Enterprise

Seja proativo ao detectar e bloquear ataques de malware, ransomware, phishing e exfiltração de dados.

Veja os detalhes do produto

Enterprise Application Access

Reduza o acesso no nível da rede e forneça acesso granular a aplicações com base em identidade e contexto.

Veja os detalhes do produto

Akamai MFA

Reduza a apropriação indevida de contas de funcionários com autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2.

Veja os detalhes do produto

Recursos adicionais

Can DDoS Attacks Be Stopped in Zero Seconds?
Infográfico

É possível interromper os ataques DDoS em zero segundo?

Com que rapidez seu fornecedor de segurança responde? Quando você está sob ataque, precisa saber exatamente quando o tempo começa a correr.

Saiba mais
Zero Trust: Not As Scary As It Sounds
Blog

Zero Trust: não é tão assustador quanto parece

O Zero Trust concede acesso somente quando e onde for permitido, ajudando a proteger servidores e ativos contra ataques.

Saiba mais

Precisa saber mais?

O setor público enfrenta muitos desafios online e na nuvem, e a Akamai pode ajudá-lo a superá-los. Esteja você buscando soluções específicas ou apenas tenha dúvidas, será um prazer conversarmos.

Agradecemos sua solicitação! Um especialista da Akamai entrará em contato em breve.