Não importa quantas pessoas sua agência ou jurisdição atenda: os aplicativos e dados devem estar acessíveis, disponíveis e seguros e ser responsivos. As soluções baseadas em nuvem da Akamai colocam os serviços mais próximos dos cidadãos e mais distantes dos invasores, permitindo que sua agência seja dimensionada em resposta à crescente necessidade, quer isso aconteça instantaneamente ou ao longo do tempo.