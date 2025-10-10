Sim, o DNS Posture Management foi desenvolvido para operar em infraestruturas de DNS baseadas em nuvem. Ele oferece visibilidade e gerenciamento unificados em ambientes híbridos, garantindo segurança e conformidade consistentes.
Proteja sua infraestrutura de DNS com insights e controle abrangentes
Reforce a segurança de DNS da sua organização detectando e corrigindo proativamente vulnerabilidades de DNS. Aumente a resiliência operacional com visibilidade avançada em ambientes multicloud.
Supervisão e proteção contínuas para ativos de DNS
Como o DNS Posture Management funciona
Recursos
Ofereça uma visão unificada de todos os ativos de DNS em vários provedores de nuvem e em infraestrutura local
- Monitore continuamente configurações incorretas, desvios de DNS e domínios falsos para impedir ameaças antes que se agravem
Simplifique fluxos de trabalho e respostas com alertas priorizados, orientações de correção e integração com sistemas de tickets
Oferece insights e implantação instantâneos por meio de varredura lateral, sem a necessidade de instalações de endpoint ou servidor
- Reduza o risco regulatório, conquiste e mantenha a confiança dos clientes com segurança em conformidade com o CIS
- Monitore e avalie certificados digitais para evitar riscos de certificados expirados, mal configurados ou não autorizados
- Disponível como um serviço gerenciado opcional, com orientação especializada e suporte operacional
Resolva a segurança e a conformidade da rede com o Akamai DNS Posture Management
Visibilidade DNS multinuvem
Visibilidade DNS multinuvem
Gerenciar DNS em um ambiente multinuvem é complexo. Cada provedor apresenta seus próprios riscos e configurações.
O DNS Posture Management simplifica esse processo ao oferecer visibilidade unificada entre diferentes ambientes. Ele permite que as equipes monitorem a atividade de DNS, detectem configurações incorretas e apliquem políticas de segurança consistentes, tudo a partir de uma única interface.
A análise de tráfego em tempo real ajuda a identificar vulnerabilidades precocemente e impedir que ameaças se agravem. Integrando-se diretamente às infraestruturas multinuvem, o DNS Posture Management elimina lacunas de visibilidade e oferece uma visão abrangente de ponta a ponta.
Essa abordagem simplificada reduz a sobrecarga operacional, reforça a segurança da rede e mantém o desempenho em ambientes de nuvem diversos.
Automatize a descoberta de ativos de DNS
Automatize a descoberta de ativos de DNS
Ambientes de DNS são dinâmicos, com novos ativos sendo frequentemente criados, modificados ou esquecidos. O rastreamento manual de ativos geralmente deixa lacunas críticas que podem representar riscos de segurança para as organizações.
O DNS Posture Management resolve isso com a descoberta automatizada de ativos de DNS, realizando varreduras contínuas para identificar todos os registros, zonas e configurações de DNS na rede. Isso garante um inventário completo e atualizado de ativos, inclusive daqueles que talvez tenham sido negligenciados anteriormente.
Ao automatizar a descoberta, as equipes de TI podem identificar rapidamente possíveis vulnerabilidades, alterações não autorizadas ou configurações incorretas. Isso fortalece a segurança, reduzindo as superfícies de ataque e agilizando o gerenciamento de ativos, garantindo a conformidade com as políticas organizacionais e regulatórias e aprimorando a governança geral das infraestruturas de DNS.
Detectar configurações incorretas do DNS
Detectar configuração incorreta do DNS
Configurações incorretas de DNS representam uma ameaça significativa, e muitas vezes invisível, à cibersegurança e às operações das organizações. Sem a visibilidade adequada, problemas como domínios expirados, registros mal configurados e valores de TTL inconsistentes podem passar despercebidos até causarem interrupções de serviço ou falhas de segurança.
O DNS Posture Management realiza varreduras contínuas em todo o ambiente de DNS, em todos os provedores, identificando automaticamente configurações incorretas que ferramentas tradicionais de monitoramento não detectam. Ao estabelecer políticas de referência e detectar violações de forma proativa, as organizações deixam de agir apenas reativamente e passam a adotar uma gestão preventiva.
A plataforma sinaliza possíveis problemas como registros CNAME órfãos, vulnerabilidades de transferência de zona e delegações inadequadas antes que impactem os serviços de DNS.
Essa visibilidade abrangente reduz a frequência de incidentes, acelera os tempos de resolução e previne a propagação de pequenos problemas de DNS para grandes interrupções nos negócios.
Monitore o desvio de DNS
Monitore o desvio de DNS
O desvio de DNS ocorre quando alterações não intencionais ou não autorizadas são feitas nas configurações de DNS, resultando em possíveis vulnerabilidades de segurança, redirecionamento de tráfego para sites maliciosos ou interrupções de serviço.
Exemplos de desvio de DNS incluem a exclusão acidental de um registro de DNS, modificações não autorizadas em arquivos de zona ou alterações que entram em conflito com políticas de segurança estabelecidas, como a desativação do DNSSEC.
O DNS Posture Management enfrenta esse desafio ao monitorar continuamente as configurações de DNS e detectar desvios em relação a um estado base ou esperado. Quando um desvio é identificado, o sistema gera alertas e fornece orientações para correção, permitindo que as equipes resolvam rapidamente o problema.
Por exemplo, se um registro crítico for modificado para apontar para um endereço IP incorreto, a plataforma detecta a alteração e notifica os administradores antes que afete os usuários. Ao automatizar a detecção de desvios de DNS, as organizações conseguem manter a consistência das configurações e reduzir o risco de erros.
Conformidade contínua
Conformidade contínua
O DNS Posture Management ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de conformidade ao garantir que sua infraestrutura de DNS esteja devidamente configurada e monitorada continuamente para se proteger contra ameaças cibernéticas.
Diversas regulamentações, incluindo NIST, ISO 27001, SOC 2 e GDPR, exigem que as organizações protejam infraestruturas críticas, evitem acessos não autorizados e mantenham trilhas de auditoria.
Ao identificar configurações incorretas, alterações não autorizadas e lacunas de segurança, o DNS Posture Management auxilia as empresas a reduzirem a exposição a riscos e a aplicarem políticas de segurança. O monitoramento contínuo oferece visibilidade clara sobre a higiene do DNS, histórico de mudanças e avaliações de risco.
Para setores com exigências regulatórias rigorosas, como serviços financeiros e saúde, garantir a segurança adequada do DNS ajuda a prevenir vazamentos de dados, interrupções e sequestros de DNS, todos passíveis de penalidades por não conformidade.
Gerenciamento da postura de certificados
Gerenciamento da postura de certificados
O gerenciamento da postura de certificados tornou-se essencial à medida que as organizações dependem cada vez mais de certificados digitais para proteger as comunicações, autenticar sistemas e manter a confiança do cliente.
Sem a devida visibilidade e controle, certificados expirados ou mal configurados podem causar interrupções inesperadas, vulnerabilidades de segurança e violações de conformidade.
O DNS Posture Management vai além da segurança tradicional de DNS ao expandir, de forma integrada, a visibilidade para o gerenciamento de certificados em todo o ecossistema digital. Nossa abordagem integrada permite que as organizações monitorem e avaliem continuamente todos os certificados digitais, prevenindo riscos causados por certificados expirados, mal configurados ou não autorizados antes que afetem as operações.
A plataforma detecta automaticamente chaves fracas, algoritmos obsoletos e emissões não autorizadas que podem comprometer sua postura de segurança.
Ao unificar a visibilidade de DNS e certificados em uma única solução, as equipes de segurança obtêm controle abrangente sobre esses componentes críticos, e muitas vezes negligenciados, da infraestrutura, garantindo proteção consistente, conformidade e resiliência operacional, sem necessidade de ferramentas adicionais ou aumento da complexidade de gestão.
Monitoramento de criptografia pós-quântica (PQC)
Monitoramento de criptografia pós-quântica (PQC)
O monitoramento de criptografia pós-quântica (PQC) aborda o novo desafio de segurança representado pelas capacidades da computação quântica, que podem potencialmente quebrar os padrões atuais de criptografia.
À medida que as organizações migram para algoritmos criptográficos resistentes a ataques quânticos, manter a visibilidade consistente em toda a sua infraestrutura de DNS torna-se fundamental.
O DNS Posture Management contribui com essa transição ao escanear e inventariar continuamente as implementações criptográficas em todo o ambiente de DNS, identificando criptografia legada que possa estar vulnerável a ataques quânticos.
A plataforma monitora seu progresso em direção à adoção de PQC, sinaliza zonas ou registros não compatíveis usando algoritmos obsoletos e verifica se os protocolos resistentes a ataques quânticos recém-implementados estão configurados corretamente.
Ao fornecer insights abrangentes sobre a postura criptográfica da organização, o DNS Posture Management permite que as equipes de segurança priorizem atualizações de forma estratégica, validem a conformidade com os novos padrões de PQC e assegurem a continuidade dos negócios conforme o cenário criptográfico evolui. Essa abordagem proativa evita lacunas futuras de segurança e apoia uma transição eficaz para uma infraestrutura de DNS segura contra ameaças quânticas.
Perguntas frequentes (FAQ)
O DNSSEC foi desenvolvido para proteger contra falsificação e adulteração de DNS, validando a autenticidade dos registros de DNS, mas não cobre configurações incorretas, registros obsoletos, ameaças de DNS ou exposição acidental de serviços internos. O DNS Posture Management complementa as medidas de segurança do DNSSEC ao garantir que suas configurações de DNS sigam as melhores práticas, aprimorando tanto a segurança quanto a eficiência operacional.
O DNS Posture Management ajuda a identificar uma ampla gama de ameaças ao DNS, incluindo:
- Registros DNS mal configurados: Detecta A, CNAME, MX, SRV, TXT, RRSIG, PTR e CAA incorretos, que podem levar a erros de roteamento ou à exposição não intencional de serviços internos.
- Ameaças de DNS: identifica configurações incorretas que podem levar a colisões de nomes do Active Directory, reflexão de DNS, ataques de amplificação, tunelamento de DNS e vulnerabilidades de aquisição de subdomínio. Essas configurações incorretas podem expor recursos internos, permitir que invasores utilizem indevidamente seu DNS para amplificação de DDoS ou até mesmo tunelar tráfego malicioso através de sua infraestrutura de DNS, colocando sua rede em risco.
- Tunelamento: Sinaliza casos em que invasores estabelecem servidores DNS maliciosos e infectam os registros DNS da vítima com malware, muitas vezes com o objetivo de extrair informações sensíveis. O DNS Posture Management monitora proativamente os riscos de tunelamento acionados por registros DNS mal configurados.
- Configurações incorretas de TTL: Identifica configurações inadequadas de TTL que podem causar problemas de desempenho ou atrasos na propagação de atualizações de DNS.
- Implementação fraca ou ausente de DNSSEC: Garante que o DNSSEC esteja devidamente configurado para prevenir adulterações de dados ou sequestro de registros DNS.
- Fluxo rápido: invasores alteram frequentemente os endereços IP de um domínio para dificultar a detecção e tornar sites maliciosos mais difíceis de bloquear. O DNS Posture Management auxilia na mitigação de ataques Fast Flux ao monitorar continuamente o DNS em busca de mudanças rápidas, detectar registros anormais e alertar os administradores para que validem as alterações.
O DNS Posture Management ajuda a garantir que suas configurações estejam alinhadas com padrões importantes do setor e estruturas regulatórias, como SOC 2 e GDPR. Ele gera registros de auditoria e relatórios abrangentes, permitindo demonstrar conformidade em auditorias e corrigir ativamente eventuais vulnerabilidades.
O DNS Posture Management não interfere no desempenho das consultas de DNS. Ele atua de forma passiva, analisando configurações e fornecendo insights, alertas e recomendações sem afetar a velocidade ou a disponibilidade da infraestrutura de DNS.
Sim, o DNS Posture Management se integra perfeitamente a ferramentas de segurança já existentes, como plataformas SIEM e sistemas de gerenciamento de nuvem, fornecendo alertas em tempo real, agilizando a resposta a incidentes e fortalecendo a postura geral de segurança.
Recursos
Configurações incorretas de DNS deixam você exposto a ameaças e interrupções
Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 30 dias e veja como é fácil:
- Identificar sua superfície de risco de DNS e certificados: detecte configurações incorretas, certificados expirados e exposições em seu DNS
- Aproveitar uma visibilidade fácil: tenha uma visão única da postura de DNS em todas as zonas, com insights claros e acionáveis
- Demonstre valor rapidamente: mostre como o DNS Posture Management fortalece a resiliência e reduz a sobrecarga operacional
Agende uma avaliação gratuita em algumas etapas simples:
- Envie o formulário
- Confirme o seu e-mail
- Conclua o processo de validação e verificação da Akamai
- Receba instruções de login
- Faça login e configure sua instância do DNS Posture Management
Termos e restrições se aplicam.
Agradecemos por solicitar uma avaliação gratuita do DNS Posture Management.
Enviamos um e-mail para você solicitando a verificação do seu endereço de e-mail. Após a verificação, você receberá outro e-mail com suas credenciais de login para começar.