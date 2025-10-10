Visibilidade DNS multinuvem

Gerenciar DNS em um ambiente multinuvem é complexo. Cada provedor apresenta seus próprios riscos e configurações.

O DNS Posture Management simplifica esse processo ao oferecer visibilidade unificada entre diferentes ambientes. Ele permite que as equipes monitorem a atividade de DNS, detectem configurações incorretas e apliquem políticas de segurança consistentes, tudo a partir de uma única interface.

A análise de tráfego em tempo real ajuda a identificar vulnerabilidades precocemente e impedir que ameaças se agravem. Integrando-se diretamente às infraestruturas multinuvem, o DNS Posture Management elimina lacunas de visibilidade e oferece uma visão abrangente de ponta a ponta.

Essa abordagem simplificada reduz a sobrecarga operacional, reforça a segurança da rede e mantém o desempenho em ambientes de nuvem diversos.

