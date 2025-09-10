Com o aumento de 49% nos ataques a aplicações web e APIs, proteger seus apps e APIs nunca foi tão importante.

Uma defesa forte e multicamada ajuda as empresas a se manter à frente das ameaças em evolução. Ao integrar a o API Security da Akamai ao App & API Protector, as organizações podem fortalecer sua postura de segurança e proteger seus ativos digitais com confiança.