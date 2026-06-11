Extensões e plug-ins de navegadores promocionais ou de cupons não gerenciados podem injetar códigos automaticamente no ponto de conversão, o que custa à sua receita comercial. Da mesma forma, as extensões do navegador de comparação podem desviar um usuário do seu website, levando-o a comprar o mesmo produto ou serviço do website de um concorrente.
Escala incomparável. Entrega confiável. Proteção de conteúdo robusta.
O Adaptive Media Delivery oferece acesso instantâneo e ininterrupto ao seu conteúdo de vídeo em qualquer dispositivo, no nível de desempenho que o público global exige. Ele garante uma experiência de visualização consistente e de alta qualidade em todos os tipos de rede e inclui recursos de segurança robustos projetados para evitar pirataria, impedir o acesso não autorizado ao conteúdo e proteger seus fluxos de receita.
Transmita vídeos incríveis a partir da rede de edge mais confiável
Como o Adaptive Media Delivery funciona
Recursos
- Garanta um SLA de 100% de disponibilidade para acesso consistente ao conteúdo, alinhando sua marca com a previsibilidade do serviço
- Melhore a qualidade de reprodução de vídeo do seu público com otimizações de desempenho na edge
- Proteja o conteúdo com criptografia, marca d'água, revogação de acesso e detecção de proxy avançada
- Armazene o conteúdo em cache de maneira inteligente próximo aos espectadores, descarregando o tráfego da infraestrutura de origem
- Permita que as equipes de desenvolvimento aproveitem os recursos de computação sem servidor na edge
- Obtenha insights sobre os principais indicadores de desempenho, descobrindo tendências úteis e níveis de engajamento
Saiba como o Adaptive Media Delivery pode ajudar você a resolver problemas comerciais comuns e fornecer mídia de alta qualidade para seus usuários, em escala.
Atenda à demanda global
Atenda à demanda global com streaming de alta qualidade
Habilita uma infinidade de plataformas de streaming linear para atender às necessidades do consumidor global, fornecendo conteúdo de primeira linha para públicos de diferentes escalas e de vários locais por meio de uma ampla variedade de dispositivos e formatos de vídeo.
Insira anúncios de forma dinâmica
Insira anúncios de forma dinâmica
Integração perfeita adaptada às preferências do usuário, localização geográfica e vários outros critérios, enriquecendo assim o encontro com publicidade e otimizando a receita para provedores de conteúdo.
Mitigue promoções e publicidade indesejadas
Mitigue promoções indesejadas e publicidade competitiva
Proteção contra fraudes de afiliados
Proteção contra fraudes de afiliados
A fraude de afiliados acontece quando uma extensão do navegador injeta silenciosamente um iframe que carrega um ID de referência fraudulento e um terceiro recebe o crédito pelas vendas de afiliados que não realizou, abusando de seu programa de afiliados.
Perguntas frequentes (FAQ)
O Adaptive Media Delivery oferece verificação por token de autenticação (também chamada de token auth), que é um processo de geração de tokens e associação a uma sessão de usuário autenticada e, em seguida, validação da solicitação usando esses tokens para impedir o compartilhamento não autorizado de links para o seu conteúdo.
O Adaptive Media Delivery entrega mídia de streaming preparada e pré-segmentada sob demanda e ao vivo com base em HTTP. Os seguintes formatos são aceitos:
- Streaming ao vivo HTTP (HLS) para dispositivos iOS, navegadores que executam o HTML5 e muito mais
- HTTP Dynamic Streaming (HDS) para dispositivos que usam Adobe Flash e tempos de execução AIR
- Microsoft Smooth Streaming (MSS) para dispositivos que usam o Microsoft Silverlight
- Dynamic Adaptive Streaming sobre HTTP (MPEG-DASH)
- Common Media Application Format (CMAF)
O Adaptive Media Delivery tem um recurso opcional chamado direcionamento de conteúdo que permite ou nega acesso ao seu conteúdo com base em valores específicos da região associados ao usuário solicitante. Por exemplo, você pode adicionar o Content Targeting (comportamento de proteção) e configurá-lo para negar acesso a usuários em uma região geográfica específica, ou permitir apenas solicitações provenientes de um conjunto específico de endereços IP.
O Adaptive Media Delivery tem um recurso opcional de autoatendimento chamado GeoDelivery para permitir que você controle a partir de quais países ou zonas (grupos de países) seu conteúdo é entregue. Você poderá criar políticas "delivered-from" para incluir ou excluir o locais.
O Adaptive Media Delivery tem um recurso de failover opcional que permite alternar de uma origem para outra, ou enviar um código de status HTTP específico para o usuário solicitante, se ocorrer uma falha na origem principal. Isso ajudará a garantir que você tenha total disponibilidade de seu conteúdo.
O Adaptive Media Delivery tem um recurso opcional chamado Edge IP Binding, que permite entregar tráfego a partir de um conjunto pequeno e estático de endereços de IP de maneira escalável. Você pode adicionar o Edge IP Binding para realizar o seguinte:
- Evitar taxas. Ofereça tráfego específico sem custo para os usuários finais ou evite que entregas específicas sejam contabilizadas com base em um limite de dados.
- Identificar o tráfego de provedores de conteúdo com base no IP de origem. Isso ajuda quando não é possível realizar uma inspeção profunda de pacotes.
- Fornecer um número único ou limitado de endereços IP de origem. Isso ajuda quando seus sistemas de infraestrutura são muito complexos e precisam de um número único ou muito limitado de IPs de origem.
- Eliminar atualizações frequentes em intervalos de endereços IP. Isso é útil quando os sistemas de suporte a operações ou suporte da sua empresa não podem lidar com atualizações frequentes.
- Fornecer simplicidade e escala. Isso pode ajudar a remover a necessidade de domínios adicionais ou IPs adicionais.
O Adaptive Media Delivery tem uma funcionalidade de marca d'água. Quando um usuário válido solicita conteúdo, a marca d'água distribui segmentos de conteúdo com base em um padrão exclusivo para esse usuário. Se o seu conteúdo for pirateado ou redistribuído, você poderá analisá-lo e extrair o padrão de marca d'água do usuário para identificar o usuário que originalmente vazou o conteúdo.
Os relatórios do Adaptive Media Delivery fornecem uma análise da entrega de seus formatos de streaming adaptável HTTP. Você cria seus próprios relatórios usando uma ampla variedade de métricas e dimensões, como tempo médio de download, volume de midgress, códigos de país e tipo de rede. Você pode usar a análise para melhorar a qualidade da experiência de visualização do usuário final em uma ampla variedade de tipos de rede, em velocidades de conexão variadas.
Recursos
Avaliação gratuita: Adaptive Media Delivery
Sua vantagem competitiva começa agora.
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Aplicam-se termos e restrições.