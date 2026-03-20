Grupo de inteligência de segurança da Akamai

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Cibersegurança

CVE-2026-31979: a armadilha de symlink: escalonamento de privilégios raiz no Himmelblau

March 20, 2026Akamai Security Intelligence Group

Uma vulnerabilidade de alta gravidade (CVE-2026-31979) afeta determinadas implantações do Himmelblau. Recomenda-se ação imediata.

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Cibersegurança

Akamai ajuda autoridades a deter as maiores botnets de IoT do mundo

March 19, 2026Akamai Security Intelligence Group

O Departamento de Justiça dos EUA recentemente deteve várias botnets de DDoS grandes e poderosas, além de interromper seus serviços de DDoS por contratação relacionados com a ajuda da Akamai.

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Pesquisas sobre segurança

IA na descoberta de vulnerabilidades: um apelo à supervisão humana e à cautela

March 13, 2026Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Saiba por que a supervisão humana é essencial para o uso responsável de sistemas de IA na identificação de vulnerabilidades de segurança e como evitar falsos positivos.

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Novidades

Navegue pelos relatórios mais recentes para obter informações detalhadas sobre cibersegurança e tendências emergentes.

Relatório de 2026: Botnets de IA e riscos a APIs no setor financeiro

O setor bancário absorveu 83% dos ataques a APIs em 2025. Veja como as botnets com inteligência artificial exploram as lacunas de visibilidade em nosso relatório exclusivo.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

Ameaça de bots de IA no setor editorial: proteja sua receita

Em nosso novo SOTI para o setor editorial, saiba como impedir que bots de IA desvalorizem acessos pagos e assinaturas.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Relatório: Os invasores aproveitam a IA para associar ameaças

Os invasores estão ampliando táticas antigas com a precisão da IA. Obtenha dados especializados sobre ameaças crescentes a APIs e de DDoS no SOTI de 2026.

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Ferramentas e recursos

Ferramentas de código aberto de gerenciamento de ameaças para expandir seus conhecimentos sobre segurança

AkaRank

Melhore a qualidade da inteligência contra ameaças através da classificação diária de domínios, robusta e baseada nos dados da Akamai Cloud.

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Infection Monkey

Teste a segurança da sua rede com esta ferramenta de código aberto oferecida pela Akamai para simulação de ataques.

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Enciclopédia de botnets

Amplie seus conhecimentos sobre botnets encontradas em ecossistemas online.

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Repositório do GitHub

Mais de 175 repositórios de ferramentas de código aberto da Akamai.

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Kit de ferramentas de RPC

Um repositório de código aberto para iniciar ou aprofundar sua jornada de RPC.

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Nossa missão

Com nossa inigualável visibilidade da Internet por meio da Akamai Cloud, nossa missão é:

Proteger

Defender contra ameaças atuais e futuras com inteligência aplicável e as soluções robustas de segurança da Akamai.

Analisar

Gerar insights que ajudam os profissionais de segurança a tomar decisões mais inteligentes.

Conectar

Promover o engajamento da comunidade por meio da colaboração e do conhecimento compartilhado.

Capacite

Desenvolva ferramentas que capacitem as equipes e promovam práticas de segurança online.

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Quem somos

Somos uma equipe global de pesquisadores, engenheiros, estrategistas e cientistas de dados com uma ampla gama de expertise em segurança. Nossas fontes de dados incluem a enorme Akamai Cloud, códigos abertos, colaboração com terceiros e inteligência da dark web.

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