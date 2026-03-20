Somos uma equipe global de pesquisadores, engenheiros, estrategistas e cientistas de dados com uma ampla gama de expertise em segurança. Nossas fontes de dados incluem a enorme Akamai Cloud, códigos abertos, colaboração com terceiros e inteligência da dark web.
Publicações mais recentes
Leituras curtas sobre inteligência contra ameaças, inteligência aplicável e as últimas notícias sobre segurança
Novidades
Navegue pelos relatórios mais recentes para obter informações detalhadas sobre cibersegurança e tendências emergentes.
Ferramentas e recursos
Ferramentas de código aberto de gerenciamento de ameaças para expandir seus conhecimentos sobre segurança
Nossa missão
Com nossa inigualável visibilidade da Internet por meio da Akamai Cloud, nossa missão é:
Quem somos
Não perca novas descobertas e dados dos nossos pesquisadores
Inscreva-se para receber alertas por e-mail sobre relatórios SOTI, novas postagens no blog do Grupo de inteligência de segurança da Akamai e outros eventos, como webcasts e a série The SIG Download.