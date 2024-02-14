Soluções de segurança
Proteja as aplicações que impulsionam seus negócios, todos os dias e sempre
Notícias de segurança mais recentes
A Akamai supera outras WAAPs: Veja os dados
A SecureIQLab testou as principais soluções de WAAP na nuvem contra mais de 1.360 ameaças. A Akamai foi vencedora quando comparada à AWS, Cloudflare e Microsoft.
Juntos, protegemos as experiências de marca que você oferece
Usando a escala de nossa plataforma global e sua visibilidade de ameaças, trabalhamos com você para evitar, detectar e mitigar ameaças virtuais, no local e em ambientes de nuvem, para que você possa construir a confiança na marca e operar de acordo com a sua visão.
Fortaleça sua postura de segurança
Inove mais rapidamente ao mesmo tempo em que reduz os riscos de segurança, sabendo que sua proteção está evoluindo mais rapidamente do que as ameaças ou seus concorrentes.
Permita que sua equipe de segurança se concentre nos negócios
Concentre os esforços de especialistas de cibersegurança nos principais fluxos de trabalho, sabendo que nossas soluções trabalham juntamente com você para responder a incidentes.
Obtenha insights sobre ameaças emergentes
Aproveite nossa inteligência e correção de ameaças para se preparar contra ataques cibernéticos que possam visar sua empresa.
A Akamai é a escolha do cliente pelo quinto ano consecutivo
"Akamai em primeiro lugar." – Diretor sênior de tecnologia, setor de varejo
Produtos de cibersegurança
- Apps e APIs seguros
- Habilite o Zero Trust
- Interrompa ataques de DDoS e de DNS
- Proteção contra bots e violações
- Obtenha suporte ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana
Apps e APIs seguros
Proteja workloads com uma segurança de aplicações robusta
Habilite o Zero Trust
Evite a entrada ou disseminação de violações de dados, malware e ransomware
Interrompa ataques de DDoS e de DNS
Proteja seus websites e ativos contra ameaças à segurança
Proteção contra bots e violações
Interrompa a violação de contas, scraping evasivo e apropriação indevida de marcas.
Obtenha suporte ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana
Obtenha suporte ativo contra ataques cibernéticos
Obtenha insights sobre os vetores de ataque mais recentes com a Akamai Security Research
Inteligência de ameaças certeira com orientações práticas para ajudar você a identificar ataques à segurança e fortalecer sua postura