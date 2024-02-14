X
Soluções de segurança

Proteja as aplicações que impulsionam seus negócios, todos os dias e sempre

Assista ao vídeo (1:00)
Veja o portfólio

Notícias de segurança mais recentes

Blog

Como os bots de IA estão reescrevendo as regras de publicação

Veja como a Akamai ajuda a proteger, controlar e monetizar seu conteúdo enquanto a inteligência artificial redesenha como as pessoas encontram informações.

Leia o blog
Blog

O gerenciamento de bots de IA e LLMs se tornou um problema crítico para os negócios: faça a coisa do jeito certo

Bots de IA, agentes e scrapers de LLMs querem seu conteúdo. Veja aqui como gerenciá-los para que eles ajudem, e não atrapalhem, seu negócio.

Leia o blog
Blog

Da VPN para Zero Trust: Por que é hora de aposentar VPNs tradicionais

Descubra como a abordagem Zero Trust da Akamai elimina as vulnerabilidades da VPN e oferece melhor desempenho e experiência do usuário, simplificando as operações ao mesmo tempo.

Leia o blog

A Akamai supera outras WAAPs: Veja os dados

A SecureIQLab testou as principais soluções de WAAP na nuvem contra mais de 1.360 ameaças. A Akamai foi vencedora quando comparada à AWS, Cloudflare e Microsoft.

Baixar o relatório

Juntos, protegemos as experiências de marca que você oferece

Usando a escala de nossa plataforma global e sua visibilidade de ameaças, trabalhamos com você para evitar, detectar e mitigar ameaças virtuais, no local e em ambientes de nuvem, para que você possa construir a confiança na marca e operar de acordo com a sua visão.

Fortaleça sua postura de segurança

Inove mais rapidamente ao mesmo tempo em que reduz os riscos de segurança, sabendo que sua proteção está evoluindo mais rapidamente do que as ameaças ou seus concorrentes.

Permita que sua equipe de segurança se concentre nos negócios

Concentre os esforços de especialistas de cibersegurança nos principais fluxos de trabalho, sabendo que nossas soluções trabalham juntamente com você para responder a incidentes.

Obtenha insights sobre ameaças emergentes

Aproveite nossa inteligência e correção de ameaças para se preparar contra ataques cibernéticos que possam visar sua empresa.

Logotipo do Gartner Peer Insights Customer's Choice 2024

A Akamai é a escolha do cliente pelo quinto ano consecutivo

"Akamai em primeiro lugar." – Diretor sênior de tecnologia, setor de varejo

Produtos de cibersegurança

Apps e APIs seguros

Proteja workloads com uma segurança de aplicações robusta

Saiba mais sobre como proteger apps e APIs

API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

Veja os detalhes do produto

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Veja os detalhes do produto

Firewall for AI

Proteja aplicações orientadas por IA com segurança adaptável e pronta para várias nuvens, voltada para LLMs.

Veja os detalhes do produto

Client-Side Protection & Compliance

Obtenha assistência para conformidade com o PCI (Payment Card Industry) e proteja seu website contra ataques de JavaScript.

Veja os detalhes do produto

Edge DNS

O DNS da Akamai protege o DNS no local, na nuvem e em infraestruturas híbridas ao mesmo tempo em que garante alta disponibilidade e desempenho.

Veja os detalhes do produto

Habilite o Zero Trust

Evite a entrada ou disseminação de violações de dados, malware e ransomware

Saiba mais sobre Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Enterprise Application Access

Reduza o acesso em nível de rede e permita acesso granular a aplicações com base em identidade e contexto.

Veja os detalhes do produto

Secure Internet Access Enterprise

Seja proativo ao detectar e bloquear ataques de malware, ransomware, phishing e exfiltração de dados.

Veja os detalhes do produto

Akamai MFA

Reduza a apropriação indevida de contas de funcionários com autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2.

Veja os detalhes do produto

Akamai Hunt

Encontre e corrija os riscos de segurança mais evasivos com um serviço gerenciado de busca de ameaças.

Veja os detalhes do produto

Interrompa ataques de DDoS e de DNS

Proteja seus websites e ativos contra ameaças à segurança

Saiba mais sobre a proteção contra DDoS

DNS Posture Management

Reforce a segurança do DNS com visibilidade, insights sobre riscos e correção guiada.

Veja os detalhes do produto

Proteção contra bots e violações

Interrompa a violação de contas, scraping evasivo e apropriação indevida de marcas.

Saiba mais sobre a proteção contra bots e violações

Bot Manager

Gerenciamento avançado de bots projetado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitindo a atuação de bots legítimos.

Veja os detalhes do produto

Brand Protector

Detecte e mitigue ataques de apropriação indevida de identidades de marcas, incluindo phishing e websites falsos.

Veja os detalhes do produto

Content Protector

Descubra como impedir que scrapers roubem seu conteúdo e diminuam suas taxas de conversão.

Veja os detalhes do produto

Obtenha suporte ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Obtenha suporte ativo contra ataques cibernéticos

Managed Security Service

Gestão, monitoramento e mitigação para segurança. Um serviço totalmente gerenciado.

Veja os detalhes do produto

Obtenha insights sobre os vetores de ataque mais recentes com a Akamai Security Research

Inteligência de ameaças certeira com orientações práticas para ajudar você a identificar ataques à segurança e fortalecer sua postura

Entenda as advertências sobre ameaças

Saiba como os ataques estão evoluindo

Acesse ferramentas de gerenciamento de ameaças de código aberto

Leia nossa pesquisa