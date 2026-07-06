A inteligência contra ameaças do Secure Internet Access se baseia em dados coletados pela Akamai Connected Cloud, que gerencia até 30% do tráfego global da Web e entrega até 11 trilhões de consultas de DNS recursivas diariamente. Essas informações são complementadas por endereços IP e registros de tráfego provenientes de outros serviços de segurança da Akamai, além de centenas de fontes externas de ameaças, como dados de registro de domínios e informações de registradores. Esse conjunto consolidado de dados é constantemente analisado e aprimorado por meio de técnicas avançadas de análise comportamental, aprendizado de máquina, algoritmos proprietários e pelo trabalho de uma equipe dedicada de cientistas de dados e especialistas em ameaças à segurança. Conforme novas ameaças são identificadas, domínios e URLs mal-intencionados são imediatamente adicionados ao serviço Secure Internet Access Enterprise, oferecendo cibersegurança em tempo real. Além disso, domínios e URLs que não representam mais uma ameaça são removidos da lista. Essa abordagem melhora a eficácia da detecção e reduz alertas de segurança falsos positivos. Nossa equipe também analisa os registros de DNS dos clientes em busca de algum IOC (indicador de comprometimento). Se for encontrado um IOC, os clientes afetados serão alertados pelo portal do Secure Internet Access, o que é importante para ajudar a reduzir o impacto potencial das ameaças recém-descobertas.