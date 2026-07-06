Espera-se que os provedores de software ofereçam experiências consistentes, seguras e otimizadas para todos os usuários, em todos os dispositivos. Quando a experiência de download não é estável e confiável, é provável que o envolvimento dos usuários diminua, o que pode afetar os resultados. O crescimento do público online também pode ser desafiador e imprevisível. Os provedores de software devem ser capazes de lidar com o aumento da demanda e, ao mesmo tempo, atender às expectativas dos usuários finais. Uma estratégia eficaz de distribuição e download de software é um fator-chave para manter os usuários finais satisfeitos e engajados.

O Download Delivery foi criado com base na Akamai Cloud, distribuída globalmente, para oferecer capacidade, escalabilidade, disponibilidade e desempenho superiores, além de oferecer aos usuários finais uma experiência de download previsível e rápida.

Alguns exemplos de casos comuns de usuários de software: