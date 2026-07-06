- Entregue conteúdo 100% do tempo, alinhando sua marca à previsibilidade do serviço
- Use otimizações como cache inteligente na edge para aumentar o desempenho de download dos usuários
- Proteja o acesso ao conteúdo com opções de TLS, autenticação de token e detecção de proxy aprimorada
- Use uma conexão privada entre a edge e a nuvem pública para uma transferência de dados econômica
- Permita que as equipes de desenvolvimento aproveitem os recursos de computação sem servidor na edge
- Tenha insights sobre os principais indicadores de desempenho descobrindo tendências e níveis de engajamento de usuários
Download e entrega de alto desempenho de arquivos volumosos
Acelere a distribuição de arquivos volumosos com o Download Delivery, uma solução de alto desempenho que pode ser dimensionada perfeitamente para fornecer ativos de jogos, atualizações de software, atualizações automotivas OTA, mídia e muito mais de forma rápida, confiável e global.
Satisfaça clientes de todos os lugares com downloads mais rápidos
Como o Download Delivery funciona
Recursos
Histórias de clientes
Casos de uso do Download Delivery
Aprenda várias maneiras diferentes de usar o Download Delivery para entregar conteúdo baseado em arquivos volumosos pela Internet.
Espera-se que os provedores de software ofereçam experiências consistentes, seguras e otimizadas para todos os usuários, em todos os dispositivos. Quando a experiência de download não é estável e confiável, é provável que o envolvimento dos usuários diminua, o que pode afetar os resultados. O crescimento do público online também pode ser desafiador e imprevisível. Os provedores de software devem ser capazes de lidar com o aumento da demanda e, ao mesmo tempo, atender às expectativas dos usuários finais. Uma estratégia eficaz de distribuição e download de software é um fator-chave para manter os usuários finais satisfeitos e engajados.
O Download Delivery foi criado com base na Akamai Cloud, distribuída globalmente, para oferecer capacidade, escalabilidade, disponibilidade e desempenho superiores, além de oferecer aos usuários finais uma experiência de download previsível e rápida.
Alguns exemplos de casos comuns de usuários de software:
- Atualizações de firmware, incluindo OTA
- Atualizações de software que abrangem toda a empresa
- Novas versões e/ou aquisições de software
O sucesso no primeiro dia é vital. Públicos em crescimento podem ser exigentes e imprevisíveis, o que, às vezes, resulta em súbitos aumentos de demanda durantes os eventos de lançamento de jogos ou quando um jogo se torna viral inesperadamente. Os editores de jogos devem ser capazes de lidar com o aumento de demanda e atender às expectativas dos jogadores, ou eles sofrerão as consequências de inúmeras experiências ruins na forma de avaliações negativas e uma percepção prejudicada da marca. Uma estratégia eficaz de distribuição e download de conteúdo é um fator-chave para maximizar a aquisição, retenção e monetização de jogadores.
Os jogadores esperam experiências sem fricção, o que exige uma combinação de downloads rápidos de jogos e atualizações quase instantâneas, bem como o pré-posicionamento inteligente de assets de jogo no dispositivo do jogador antes mesmo de serem solicitados
O Download Delivery fornece distribuição online de alto desempenho, otimizada para jogos e outros conteúdos com base em arquivos. Baseado na Akamai Cloud — globalmente distribuída — para maior capacidade, escalabilidade, disponibilidade e desempenho, o Download Delivery oferece aos seus jogadores uma experiência de download rápida e previsível que garante que eles continuem engajados, ao mesmo tempo que ajuda você a atingir suas metas de negócios de forma confiante.
O conteúdo para download existe na Web em imagens de mídia social, conteúdo de vídeo para download, bibliotecas de áudio e muito mais. Os usuários esperam ter acesso instantâneo a esse conteúdo quando o solicitam e, quando a experiência não é previsível e confiável, sua marca e sua empresa podem ser afetadas.
Os usuários não entendem e, francamente, não se importam com a complexidade necessária para a entrega de uma experiência perfeita em qualquer lugar do mundo em todos os tipos de dispositivos, ao mesmo tempo em que têm de lidar com os desafios comuns da Internet. As empresas que fornecem conteúdo para download precisam ter uma distribuição de conteúdo eficaz e uma estratégia de download para engajamento, retenção e monetização dos jogadores.
O Download Delivery oferece distribuição confiável e de alto desempenho de conteúdo em escala global. Criado com base na Akamai Cloud para oferecer capacidade, escalabilidade, disponibilidade e desempenho superiores, ele permite que você forneça uma experiência de download consistente e rápida para experiências de usuário excepcionais. O Download Delivery pode ser combinado com os produtos de desempenho da Akamai para uma solução completa de download.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O Download Delivery suporta todos os tipos e tamanhos de conteúdo, mas é ideal para grandes vídeos e arquivos progressivamente baixados com mais de 100 MB, como software, jogos, patches, firmware etc.
O Download Delivery inclui um acordo de nível de serviço da Akamai, que pode ser encontrado em sua conta do portal do cliente.
O Download Delivery oferece várias APIs diferentes, incluindo o gerenciador de propriedades, o provisionamento de certificados e a geração de relatórios.
O Download Delivery está incluído no Akamai Game Delivery e no Akamai Software Delivery, que são conjuntos de soluções de entrega que atendem a necessidades específicas desses jogadores e usuários, respectivamente.
O Akamai NetStorage é uma solução de armazenamento em nuvem altamente escalável e repleta de recursos que oferece replicação automática de conteúdo distribuído geograficamente para resiliência, alta disponibilidade e desempenho.
O Download Delivery oferece vários relatórios que podem ser personalizados para atender às suas necessidades, incluindo dados em tempo real, histórico de tráfego, histórico de desempenho, histórico de disponibilidade, histórico de solicitações de URL, visualizadores exclusivos, relatórios legados de URL para dados por URL e proteção de proxy. A Akamai também oferece a API Media Delivery Reports, que você pode usar para gerar relatórios personalizados para atender às suas necessidades específicas.
O Download Delivery não é uma CDN. Ele usa a Akamai Cloud, a maior plataforma global distribuída disponível no mundo, que atua como CDN. Isso permite que o Download Delivery forneça conteúdo mais próximo de seus usuários, sem nenhum atraso perceptível.
Recursos
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