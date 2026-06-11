Contatos de suporte

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Suporte técnico global, 24 horas por dia
Entre em contato com nossa rede de suporte técnico — pelo Akamai Control Center, portal de suporte, por telefone ou por e-mail — e conte com serviços especializados de solução de problemas para manter seus sistemas otimizados e resilientes.
Para assuntos não urgentes, acesse a Central de suporte para obter recursos de ajuda on-line ou envie um e-mail para nós.
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Recursos adicionais
Entre em contato com nossa equipe de segurança
Em caso de dúvidas relacionadas à segurança, entre em contato conosco pelo e-mail security@akamai.com
Se você deseja criptografar suas mensagens, use a chave PGP de segurança da Akamai.
Para obter informações sobre recompensas por bugs, consulte a página de Notificação de vulnerabilidades à Akamai.
Informações sobre parcerias com a Akamai
A Akamai Technologies (AS20940) opera a maior CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) do mundo. A parceria com a Akamai possibilita entrega mais rápida e direta de um conjunto ainda mais diversificado de conteúdo para seus clientes usuários finais.
Você pode se tornar um ponto de troca de tráfego. A Akamai opera com uma política de parceria aberta e geralmente nos conectamos com servidores de roteamento.
A parceria privada está disponível para parceiros com alta largura de banda. Se tiver dúvidas, envie um e-mail para (peering@akamai.com). Nossa entrada no PeeringDB contém uma lista atualizada de instalações onde atuamos.
A Akamai não opera uma rede, portanto, você pode ver prefixos diferentes em cada ponto de interconexão. Conteúdo diferente pode não estar disponível no cluster mais próximo da sua rede, portanto, ele pode ser fornecido de outro lugar.
A Prolexic (AS32787), agora parte da Akamai, é o provedor de serviços de atenuação de DDoS líder do setor. Fornecemos uma solução baseada em nuvem para clientes em todo o mundo e estamos presentes nos principais pontos de troca de tráfego.
A parceria com a Prolexic possibilita um caminho curto para transferir o tráfego DDoS que passa pela sua rede, além de oferecer maior proximidade com os clientes em nossa rede (muitos deles marcas reconhecidas e nomes residenciais).
Denúncias de abuso
Consulte a nossa seção de Perguntas frequentes e avalie com seus fornecedores de software e Internet. Se depois disso você ainda quiser que a Akamai investigue o tráfego que você está vendo, é possível solicitar uma investigação junto à Akamai. Preencha o formulário abaixo para denunciar suspeitas de abuso à Akamai.