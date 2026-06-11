Akamai adquirirá a LayerX para implementar o controle de uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Contatos de suporte

Suporte técnico global, 24 horas por dia

Entre em contato com nossa rede de suporte técnico — pelo Akamai Control Center, portal de suporte, por telefone ou por e-mail — e conte com serviços especializados de solução de problemas para manter seus sistemas otimizados e resilientes.

Para assuntos não urgentes, acesse a Central de suporte para obter recursos de ajuda on-line ou envie um e-mail para nós.

Precisa de assistência urgente?

Como entrar em contato conosco

Central de suporte da Comunidade Akamai
Ligação (somente nos EUA)
Ligação internacional
Envie-nos um e-mail
Números de telefone do suporte global da Akamai

Para assistência na América Latina

Números de telefone do suporte:

Brasil (ligação gratuita somente dentro do país)
Brasil
Argentina (ligação gratuita somente dentro do país)
Chile
Colômbia
Costa Rica
México

Se você estiver em qualquer outro país da América Latina, envie um e-mail

Envie-nos um e-mail

Para suporte Guardicore

Envie solicitações de suporte pelo Akamai Control Center.

Visite o Akamai Control Center
Planos de suporte Guardicore

Ou entre em contato conosco por telefone

Estados Unidos da América
Reino Unido

Precisa de assistência urgente?

Como entrar em contato conosco

Central de suporte da Comunidade Akamai
Ligação (somente nos EUA)
Ligação internacional
Envie-nos um e-mail
Números de telefone do suporte global da Akamai

Para assistência na América Latina

Números de telefone do suporte:

Brasil (ligação gratuita somente dentro do país)
Brasil
Argentina (ligação gratuita somente dentro do país)
Chile
Colômbia
Costa Rica
México

Para suporte Guardicore

Envie solicitações de suporte pelo Akamai Control Center.

Visite o Akamai Control Center
Planos de suporte Guardicore

Ou entre em contato conosco por telefone

Estados Unidos da América
Reino Unido

Para suporte ao API Security (antigo Noname Security)

Como entrar em contato conosco

support@nonamesecurity.com
Portal de sucesso do cliente
Treinamento do cliente
Planos de suporte da Noname

Recursos adicionais 

Entre em contato com nossa equipe de segurança

Em caso de dúvidas relacionadas à segurança, entre em contato conosco pelo e-mail security@akamai.com

Se você deseja criptografar suas mensagens, use a chave PGP de segurança da Akamai.

Para obter informações sobre recompensas por bugs, consulte a página de Notificação de vulnerabilidades à Akamai.

Informações sobre parcerias com a Akamai

A Akamai Technologies (AS20940) opera a maior CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) do mundo. A parceria com a Akamai possibilita entrega mais rápida e direta de um conjunto ainda mais diversificado de conteúdo para seus clientes usuários finais.

Você pode se tornar um ponto de troca de tráfego. A Akamai opera com uma política de parceria aberta e geralmente nos conectamos com servidores de roteamento.

A parceria privada está disponível para parceiros com alta largura de banda. Se tiver dúvidas, envie um e-mail para (peering@akamai.com). Nossa entrada no PeeringDB contém uma lista atualizada de instalações onde atuamos.

A Akamai não opera uma rede, portanto, você pode ver prefixos diferentes em cada ponto de interconexão. Conteúdo diferente pode não estar disponível no cluster mais próximo da sua rede, portanto, ele pode ser fornecido de outro lugar.

A Prolexic (AS32787), agora parte da Akamai, é o provedor de serviços de atenuação de DDoS líder do setor. Fornecemos uma solução baseada em nuvem para clientes em todo o mundo e estamos presentes nos principais pontos de troca de tráfego.

A parceria com a Prolexic possibilita um caminho curto para transferir o tráfego DDoS que passa pela sua rede, além de oferecer maior proximidade com os clientes em nossa rede (muitos deles marcas reconhecidas e nomes residenciais).

peering@akamai.com

Denúncias de abuso

Consulte a nossa seção de Perguntas frequentes e avalie com seus fornecedores de software e Internet. Se depois disso você ainda quiser que a Akamai investigue o tráfego que você está vendo, é possível solicitar uma investigação junto à Akamai. Preencha o formulário abaixo para denunciar suspeitas de abuso à Akamai.

Denunciar abuso
abuse@akamai.com

Gerenciamento proativo e ferramentas para desenvolvedores

Recursos para desenvolvedores

Membros registrados da Rede de desenvolvedores da Akamai têm acesso a informações detalhadas sobre as soluções e a tecnologia da Akamai.

Explore os recursos para desenvolvedores

Akamai Control Center

O Akamai Control Center fornece aos nossos clientes um recurso de suporte totalmente automatizado que está disponível 24 horas por dia.

Explore o Akamai Control Center