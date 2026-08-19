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Provedores de serviço de Internet e operadoras de rede móvel

Expanda as ofertas de serviços, proteja recursos essenciais aos negócios e voltados para o cliente e opere redes de forma econômica

Torne-se um parceiro de rede
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Veja por que somos o melhor parceiro

Os provedores de serviços estão transformando redes e operações para aumentar a lucratividade e simplificar a entrega de serviços. Proteger dados, workloads, infraestrutura e clientes é fundamental para atingir objetivos financeiros e cumprir regulamentações. A Akamai faz parceria com ISPs e MNOs para construir redes e serviços ágeis e resilientes, além de proteger ativos empresariais e assinantes.

Um notebook robusto, posicionado em meio a uma floresta, exibe um mapa digital do mundo iluminado com pontos de dados, enquanto repousa sobre equipamentos táticos durante uma operação de campo.

Diferencie o acesso à Internet, proteja a empresa e melhore a rede

Vá além da velocidade e da confiabilidade

Os serviços Akamai Secure Internet Access oferecem proteções de nível empresarial para famílias e PMEs, fáceis de usar.

Proteja os ativos da sua empresa com soluções de segurança líderes de mercado

As soluções Akamai protegem aplicações, workloads e APIs, além de defender a infraestrutura.

Aprimore a experiência do assinante e reduza os custos operacionais

A infraestrutura DNS da Akamai fornece a base para redes escaláveis, responsivas e resilientes.

Histórias dos clientes

Globe Telecom

Globe Telecom

A operadora obteve transparência superior no tráfego de rede e a capacidade de conter movimentos laterais na rede por meio de segmentação baseada em software.

Leia a história do cliente
Comcast

Comcast Business

Ao adicionar o SecurityEdge da Akamai e outros novos produtos, o provedor viu um aumento no número de clientes e na receita por cliente.

Leia a história do cliente
Swisscom

Swisscom

Saiba como a Swisscom, uma operadora líder de mercado, utilizou a Akamai para manter seus clientes seguros online.

Leia a história do cliente
Telecom Argentina

Telecom Argentina

Para obter maior visibilidade e segurança das informações sensíveis, a Telecom Argentina escolheu o Akamai Guardicore Segmentation.

Leia a história do cliente

Use a nuvem do futuro hoje para oferecer serviços nativos de edge

Implemente aplicativos de baixa latência, como inferência de IA, aumente a observabilidade e virtualize funções.

Proteja e aumente a base de assinantes em todos os mercados

Vá além da velocidade e confiabilidade — diferencie o acesso à Internet com segurança.

Secure Internet Access Services

Diferencie o acesso à Internet e demonstre um compromisso com a proteção dos assinantes.

Veja os detalhes do produto

Secure Internet Access Consumer

O Secure Internet Access para mercados de consumo é simples de ser implementado pelos ISPs e oferece proteções de segurança essenciais para os assinantes.

Leia o resumo do produto

Secure Internet Access SMB

Saiba mais sobre a oportunidade de mercado em segurança para PMEs e como os provedores podem construir um business case.

Leia o white paper

Crie redes e serviços ágeis e resilientes

Reduza os custos operacionais e melhore a experiência dos assinantes com soluções de DNS inteligentes.

DNSi CacheServe

Saiba como o DNSi CacheServe ajuda a oferecer serviços de internet rápidos, confiáveis e seguros.

Leia o resumo do produto

Secure Internet Access ThreatAvert

Proteja ativos vitais de rede e identifique o malware que afeta os assinantes.

Leia o resumo do produto

DNSi AuthServe

O DNSi AuthServe é um servidor de DNS autoritativo que oferece serviços de nomes altamente resilientes, seguros e sempre ativos.

Leia o resumo do produto

Edge DNS

O DNS da Akamai protege o DNS no local, na nuvem e em infraestruturas híbridas ao mesmo tempo em que garante alta disponibilidade e desempenho.

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Proteja APIs e elimine riscos na rede

Descubra APIs e previna abusos; segmente e proteja ambientes on-premises, na nuvem e híbridos.

API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Mantenha sua reputação

Detecte e interrompa sites falsos, ataques cibernéticos, violações de dados, ransomware, phishing, malware, falsificação e tentativas de pirataria de marcas registradas.

Akamai Cloud

Serviços em nuvem de computação, armazenamento, rede, banco de dados e gerenciamento de contêineres.

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Akamai Inference Cloud

Transforme modelos treinados em inteligência em tempo real que funciona com segurança em escala global
Veja os detalhes do produto

Recursos

Serviços Secure Internet Access para ISPs e MNOs

Transforme modelos treinados em inteligência em tempo real que opera de forma segura em escala global

Leia o resumo da solução

DNSi CacheServe

Saiba como o DNSi CacheServe ajuda a oferecer serviços de internet rápidos, confiáveis e seguros.

Veja os detalhes do produto