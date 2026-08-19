Os provedores de serviços estão transformando redes e operações para aumentar a lucratividade e simplificar a entrega de serviços. Proteger dados, workloads, infraestrutura e clientes é fundamental para atingir objetivos financeiros e cumprir regulamentações. A Akamai faz parceria com ISPs e MNOs para construir redes e serviços ágeis e resilientes, além de proteger ativos empresariais e assinantes.
Veja por que somos o melhor parceiro
Diferencie o acesso à Internet, proteja a empresa e melhore a rede
Histórias dos clientes
Use a nuvem do futuro hoje para oferecer serviços nativos de edge
Implemente aplicativos de baixa latência, como inferência de IA, aumente a observabilidade e virtualize funções.
Proteja e aumente a base de assinantes em todos os mercados
Vá além da velocidade e confiabilidade — diferencie o acesso à Internet com segurança.
Crie redes e serviços ágeis e resilientes
Reduza os custos operacionais e melhore a experiência dos assinantes com soluções de DNS inteligentes.
Proteja APIs e elimine riscos na rede
Descubra APIs e previna abusos; segmente e proteja ambientes on-premises, na nuvem e híbridos.
Mantenha sua reputação
Detecte e interrompa sites falsos, ataques cibernéticos, violações de dados, ransomware, phishing, malware, falsificação e tentativas de pirataria de marcas registradas.