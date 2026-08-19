Os provedores de serviços estão transformando redes e operações para aumentar a lucratividade e simplificar a entrega de serviços. Proteger dados, workloads, infraestrutura e clientes é fundamental para atingir objetivos financeiros e cumprir regulamentações. A Akamai faz parceria com ISPs e MNOs para construir redes e serviços ágeis e resilientes, além de proteger ativos empresariais e assinantes.