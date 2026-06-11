Aqui estão alguns dos desafios comuns que o DataStream pode ajudar a resolver.
Monitoramento de desempenho ágil em tempo quase real
Transmita dados críticos de log da nossa plataforma de ponta global para seus pontos de extremidade quase em tempo real para monitorar o desempenho proativamente. Detecte e resolva rapidamente problemas como degradação de tráfego, gargalos e ameaças potenciais com insights de baixa latência. Obtenha dados acionáveis para tomar decisões informadas e aprimorar continuamente aplicações e infraestrutura.
Melhore a visibilidade do desempenho da computação de edge, do DNS e da entrega. Sem demora.
Como funciona o DataStream
Recursos
- Ele envia continuamente dados de log abrangentes para pontos de extremidade de nuvem pública e provedores de análise
- Fornece dados de log de acesso de baixa latência em minutos de atividade na rede de edge da Akamai
- Oferece integrações de terceiros que dão suporte à entrega de registros para ferramentas de análise populares, incluindo opções de nuvem pública, como AWS S3, Microsoft Azure Blob, Hydrolix TrafficPeak, Splunk, Datadog e outras
Casos de uso do DataStream
Monitoramento de desempenho de edge quase em tempo real
Acesse os dados de registro necessários para gerenciar aplicações e infraestrutura, implementar otimizações cruciais e monitorar a computação de edge, o DNS e a integridade da entrega para ajudar a identificar e solucionar possíveis problemas.
Monitoramento de grandes eventos
Ajude a fornecer uma experiência contínua para os espectadores de eventos ao vivo por meio de monitoramento e solução de problemas proativos em 24 horas por dia, 7 dias por semana. O DataStream é otimizado para a entrega de dados brutos de alta taxa de transferência que você pode aproveitar para monitorar proativamente eventos ao vivo em larga escala e streaming de mídia.
Inteligência e tendências de negócios
Agregue dados de registro de acesso com facilidade por meio da integração perfeita com ferramentas de análise de terceiros para gerar insights e tendências para uma tomada de decisões bem informada. Aproveite a análise para tendências de longo prazo e insights valiosos para sua empresa com base em desempenho e métricas de tráfego. Você pode integrar dados de acesso e tráfego com ferramentas de análise de terceiros para tomar decisões críticas mais orientadas por dados.
Perguntas frequentes (FAQ)
O DataStream permite o monitoramento, o registro e a geração de relatórios em tempo real do tráfego da Web e dos dados de desempenho. Ele pode ser usado com uma variedade de produtos da Akamai para melhorar o monitoramento de desempenho e obter insights valiosos sobre seu tráfego na Web. Alguns dos produtos e soluções atualmente compatíveis com os quais o DataStream pode ser usado incluem:
- Adaptive Media Delivery
- Download Delivery
- Object Delivery
- API Acceleration
- Ion
- Dynamic Site Accelerator
- Cloud Wrapper
- Suporte à lista de controle de acesso IP
- Coleta de dados Midgress
- Progressive Media Downloads
- DNS (eDNS e GTM)
- EdgeWorkers
O DataStream suporta vários locais de destino para os quais ele pode enviar análise de dados de arquivos de registro, incluindo Amazon S3, Azure Blob Storage, TrafficPeak, Custom HTTPS, Datadog, Elasticsearch, Google Cloud Storage, Loggly, New Relic, Oracle Cloud Storage, Splunk e Sumo Logic, com mais recursos sendo adicionados a cada trimestre.
Com o DataStream, você pode facilmente transmitir registros para destinos de terceiros, permitindo o armazenamento, a análise e o controle aprimorado sobre seus dados. Para instruções detalhadas sobre como adicionar e configurar seu destino de preferência, consulte nossa documentação.
O DataStream é um produto de entrega de registro para todos os eventos transacionais e métricas associadas. Você pode usar a solução SIEM Integration para fornecer logs de segurança.
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