O DataStream permite o monitoramento, o registro e a geração de relatórios em tempo real do tráfego da Web e dos dados de desempenho. Ele pode ser usado com uma variedade de produtos da Akamai para melhorar o monitoramento de desempenho e obter insights valiosos sobre seu tráfego na Web. Alguns dos produtos e soluções atualmente compatíveis com os quais o DataStream pode ser usado incluem:

Adaptive Media Delivery

Download Delivery

Object Delivery

API Acceleration

Ion

Dynamic Site Accelerator

Cloud Wrapper

Suporte à lista de controle de acesso IP

Coleta de dados Midgress

Progressive Media Downloads

DNS (eDNS e GTM)

EdgeWorkers