Os cloudlets permitem que você forneça diferentes níveis de acesso às suas configurações para cada uso. Cada cloudlet tem configurações de permissão para visualizadores, editores e administradores. Alguns cloudlets oferecem permissões personalizadas.
Gerencie as complexidades com a lógica de apps na edge da Akamai Cloud
Cloudlets são como aplicações de valor agregado. Eles são extensões das soluções de entrega da Akamai que acrescentam funcionalidades específicas para solucionar desafios de negócios ou operacionais específicos. A Akamai oferece 11 cloudlets diferentes que realizam diversas operações, incluindo balanceamento de carga, priorização de API, segmentação de público-alvo e muito mais.
Cause maior impacto sobre as experiências digitais dos usuários
Como os Cloudlets funcionam
Aprimore as experiências dos usuários para casos de uso comuns com Cloudlets
Veja alguns dos desafios comuns que os Cloudlets podem ajudar a resolver.
Experiência do usuário aprimorada
Melhore a experiência do usuário
A Akamai oferece vários cloudlets que podem ajudar você a melhorar ainda mais as experiências do usuário com suas soluções da Akamai. Os cloudlets Visitor Prioritization e a Virtual Waiting Room permitem que você crie jornadas específicas para os visitantes em horários de pico ou de sobrecarga das condições de tráfego; o cloudlet API Prioritization permite que você escolha servir o tráfego de APIs para alguns segmentos enquanto atende uma experiência estática alternativa do Akamai NetStorage para outros segmentos; e o cloudlet Forward Rewrite permite que você ofereça URLs limpos ou semânticos reescrevendo solicitações na edge da Akamai.
Aumente o controle e reduza os custos
Aumente o controle e reduza os custos
Você pode ter mais controle sobre seu website/suas aplicações que usam as soluções da Akamai com os muitos cloudlets disponíveis. O App Load Balancer permite que você atinja altos níveis de disponibilidade e escale com eficiência sua nuvem e infraestrutura física, ao mesmo tempo em que personaliza as regras de encaminhamento e controla o comportamento da sessão para o tráfego de aplicações web; o Request Control permite que você transfira o tráfego não qualificado de sua origem e forneça acesso condicional ao visitante controlando quais solicitações seu website responde na edge; e o Phased Release foi desenvolvido para facilitar a implementação de alterações de código na produção com recursos de reversão rápida.
Transferência da lógica de negócios para a edge
Transferência da lógica de negócios para a edge
Você pode resolver facilmente esses desafios importantes transferindo a lógica de negócios para a edge com aplicações pré-criadas na Akamai Connected Cloud, com um gerenciador de políticas que você pode controlar por conta própria, evitando o custo de desenvolvimento personalizado, custos de manutenção e infraestrutura adicional.
Perguntas frequentes (FAQ)
Os seguintes cloudlets estão disponíveis na Akamai:
- API Prioritization: permite especificar quais chamadas para recursos de aplicações, como JSON ou XML, têm prioridade e são enviadas para a origem durante situações de alta demanda.
- App Load Balancer: oferece gerenciamento de tráfego inteligente e escalável em origens físicas, virtuais e hospedadas na nuvem sem precisar enviar feedback de carga. Ele pode detectar automaticamente as condições de carga e rotear o tráfego para a fonte de dados ideal, mantendo as políticas de roteamento personalizadas e o comportamento consistente da sessão do visitante.
- Audience Segmentation: fornece segmentação de tráfego descomplicada e aderência sem prejudicar o desempenho, o que geralmente é benéfico para testes A/B e multivariados. Esse cloudlet cria populações de teste estáveis na edgeda Akamai atribuindo um valor de cookie ao usuário.
- Edge Redirector: ajuda os usuários de TI e marketing a gerenciar um grande número de redirecionamentos com mais eficiência. Ao executar redirecionamentos na edge da Akamai, você pode reduzir as rotas para a origem e ocorrências de transferência da sua infraestrutura de origem.
- Forward Rewrite: ajuda você a criar, com base em informações de solicitação de entrada, URLs legíveis por humanos e compatíveis com otimização do mecanismo de pesquisa (SEO) para páginas geradas dinamicamente.
- Input Validation: ajuda a fortalecer seus formulários Web contra abuso ou monopolização de ataques de força bruta e comportamentais. Ele faz isso validando campos de formulário e valores em solicitações recebidas. Além disso, esse cloudlet fornece a capacidade de limitar o número de envios de formulário válidos e tentativas inválidas por usuário. Quando o limite é atingido, solicitações adicionais são negadas (403) ou redirecionadas (302) para uma "caixa de penalidade" personalizada.
- Phased Release: ajuda a facilitar a implementação de alterações de código para produção. Com esse cloudlet, você pode mover uma porcentagem de visitantes para a nova experiência ou implantação, mantendo a flexibilidade de reverter imediatamente caso encontre desafios.
- Request Control: permite que você forneça acesso condicional ao seu website ou aplicação definindo e gerenciando listas de permissão e listas de negação com base no IP e na geografia associada às solicitações recebidas.
- Virtual Waiting Room: ajuda a manter a continuidade dos negócios para suas aplicações dinâmicas em situações de alta demanda, colocando os visitantes em uma sala de espera virtual quando sua origem atinge o limite de capacidade configurado. Ele atua como um “amortecedor” de front-end quando os volumes de pico de tráfego exigem a origem para o processamento de transações, como finalizações de compra no carrinho, páginas de doação, assinaturas de serviços/aplicações e registros de formulário.
- Visitor Prioritization: usa a priorização baseada em probabilidade e porcentagem para entrada na sala de espera e na origem. A comparação entre o Virtual Waiting Room e o Visitor Prioritization apresenta as diferenças entre esses dois cloudlets para que você possa escolher o cloudlet de sala de espera que melhor atenda aos requisitos da sua empresa.
Você pode associar uma política de cloudlet e todas as suas versões a uma única propriedade ou a várias propriedades.
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