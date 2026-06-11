Aumente o controle e reduza os custos

Você pode ter mais controle sobre seu website/suas aplicações que usam as soluções da Akamai com os muitos cloudlets disponíveis. O App Load Balancer permite que você atinja altos níveis de disponibilidade e escale com eficiência sua nuvem e infraestrutura física, ao mesmo tempo em que personaliza as regras de encaminhamento e controla o comportamento da sessão para o tráfego de aplicações web; o Request Control permite que você transfira o tráfego não qualificado de sua origem e forneça acesso condicional ao visitante controlando quais solicitações seu website responde na edge; e o Phased Release foi desenvolvido para facilitar a implementação de alterações de código na produção com recursos de reversão rápida.