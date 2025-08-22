X
Publicação

Implante novas experiências digitais, gerencie o desempenho e proteja o conteúdo.

Baixe o white paper
Proteja seu conteúdo contra bots de scraping por IA. Veja como >

As empresas mais inovadoras de todos os setores confiam na Akamai: {industry}

Encante os leitores com experiências digitais excepcionais

Crie experiências ágeis e personalizadas

Implante o código na edge da Akamai para posicionar a lógica de negócios a milissegundos de distância dos leitores.

Aproxime-se dos assinantes

Simplifique a tomada de decisões e ofereça suporte ao investimento estratégico com insights em tempo real.

Proteja websites, aplicações e operações em escala

Mitigue os ataques que ameaçam a experiência do leitor, a reputação e a receita.

Soluções para publicação

Content Protector

Descubra como impedir que scrapers roubem seu conteúdo e diminuam suas taxas de conversão.

Veja os detalhes do produto

Bot Manager

Detenha os bots mais perigosos e evasivos antes que a confiança dos clientes seja afetada.

Veja os detalhes do produto

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Veja os detalhes do produto

API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

Veja os detalhes do produto

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Prolexic

Interrompa ataques de DDoS com a defesa mais rápida e eficaz — em escala.

Veja os detalhes do produto

EdgeWorkers

Crie funções na edge usando a maior rede distribuída sem servidor.

Veja os detalhes do produto

CloudTest

Teste a resiliência de seus websites e aplicações com testes de carga robustos e em tempo real.

Veja os detalhes do produto

Akamai Cloud

Serviços em nuvem de computação, armazenamento, rede, banco de dados e gerenciamento de contêineres.

Veja os detalhes do produto
Associate Press

Não havia margem para falhas. A Akamai entendeu isso e forneceu a solução e os recursos especializados necessários para proteger todas as plataformas voltadas para o cliente.

Gianluca D'Aniello, diretor de tecnologia

Recursos

Resumo da solução

Edge Computing

A Edge Computing traz novos recursos para desenvolvedores, TI e empresas. Descubra como as empresas a utilizam e muito mais.

Veja agora
Resumo do produto

Resumo do produto EdgeWorkers

Veja como o EdgeWorkers capacita as equipes de desenvolvimento a criar novos microsserviços.

Veja agora
Lista de verificação

Lista de verificação de combate a extorsões de DDoS

Conheça as 5 etapas para minimizar os riscos de um ataque de DDoS orientado por extorsão.

Baixar agora

