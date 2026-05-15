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Fatos e números

Sede corporativa

145 Broadway
Cambridge, MA 02142
617-444-3000
Fax: 617-444-3001
Consulte nossa lista de locais globais

Ano de incorporação: 1998

A Akamai Technologies, Inc. é negociada publicamente: (NASDAQ: AKAM)

Receita: 4,21 bilhões de dólares em 2025, aumento de 5% ano a ano quando ajustada para câmbio estrangeiro

Funcionários atuais: mais de 11.400 funcionários

Globalmente, a Akamai conta com a confiança de:

  • Todos os 10 principais serviços de streaming de vídeo
  • Todas as 10 principais empresas de jogos eletrônicos
  • Todas as 10 principais corretoras
  • Todas as 10 principais empresas de banking
  • 9 das 10 principais empresas de telecomunicações
  • 8 das 10 principais empresas de software
  • 8 dos 10 maiores provedores de serviços de saúde
  • 8 das 10 principais empresas automotivas
  • 8 das 10 principais fintechs 
  • 8 das 10 maiores empresas de varejo 
  • 7 das 10 principais operadoras de seguros de saúde
  • 7 das 10 maiores empresas farmacêuticas
  • Todas as 6 agências militares dos EUA
  • 14 das 15 agências federais dos EUA de gabinete civil