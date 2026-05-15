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Ano de incorporação: 1998

A Akamai Technologies, Inc. é negociada publicamente: (NASDAQ: AKAM)

Receita: 4,21 bilhões de dólares em 2025, aumento de 5% ano a ano quando ajustada para câmbio estrangeiro

Funcionários atuais: mais de 11.400 funcionários

Globalmente, a Akamai conta com a confiança de: