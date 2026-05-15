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Ano de incorporação: 1998
A Akamai Technologies, Inc. é negociada publicamente: (NASDAQ: AKAM)
Receita: 4,21 bilhões de dólares em 2025, aumento de 5% ano a ano quando ajustada para câmbio estrangeiro
Funcionários atuais: mais de 11.400 funcionários
Globalmente, a Akamai conta com a confiança de:
- Todos os 10 principais serviços de streaming de vídeo
- Todas as 10 principais empresas de jogos eletrônicos
- Todas as 10 principais corretoras
- Todas as 10 principais empresas de banking
- 9 das 10 principais empresas de telecomunicações
- 8 das 10 principais empresas de software
- 8 dos 10 maiores provedores de serviços de saúde
- 8 das 10 principais empresas automotivas
- 8 das 10 principais fintechs
- 8 das 10 maiores empresas de varejo
- 7 das 10 principais operadoras de seguros de saúde
- 7 das 10 maiores empresas farmacêuticas
- Todas as 6 agências militares dos EUA
- 14 das 15 agências federais dos EUA de gabinete civil