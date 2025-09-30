X
Ion

Entregue experiências rápidas, envolventes e confiáveis ao usuário em seus sites e apps

A solução de desempenho situacional inteligente

Obtenha experiências superiores de usuário em todos os sistemas operacionais e dispositivos com tecnologias de fornecimento, aceleração e otimização que tomam decisões inteligentes de desempenho em tempo real. O Ion simplifica a complexidade, operando perfeitamente em infraestruturas mistas e descarregando sistemas de origem. Ofereça desempenho rápido, seguro e altamente disponível, com garantia do SLA da Akamai.

Garanta a satisfação dos clientes em qualquer dispositivo e em qualquer lugar

Proporcione sempre as melhores experiências

Atraia o público com experiências consistentes em todos os dispositivos, redes e locais.

Envolva os usuários com um conteúdo rápido e dinâmico

Entregue um conteúdo rico e personalizado enquanto acelera seus websites e aplicações.

Otimize o desempenho com menos custos e esforços

Concentre-se no desenvolvimento de novos recursos, enquanto conta com uma otimização automatizada.

Como o Ion funciona

Solicitação

As solicitações dos usuários são roteadas pelo Akamai Cloud para acessar as páginas HTML que eles visitam.

Satisfação

Aceleração, busca antecipada, redução de solicitação e carga útil, armazenamento em cache, renderização e otimizações de front-end são aplicadas às páginas.

Avaliação

Um mecanismo de análise assíncrona avalia a propriedade da Web existente para avaliar como melhorar ainda mais as otimizações de front-end para solicitações futuras.

Entrega

Nenhuma alteração no conteúdo de origem existente é necessária, e a aceleração rápida e dinâmica do conteúdo é fornecida com baixa latência e interrupções mínimas.

Recursos

  • Adapte e otimize continuamente o desempenho por meio da análise de machine learning dos dados reais do usuário
  • Redirecione gargalos e acelere o conteúdo dinâmico em qualquer dispositivo usando protocolos de rede
  • Gerencie o impacto no desempenho a partir de scripts internos e de terceiros com controles automatizados
  • Permita que as equipes de desenvolvimento aproveitem os recursos de computação sem servidor na edge

 

  • Garanta um SLA de 100% de disponibilidade para acesso consistente ao conteúdo, alinhando sua marca com a previsibilidade do serviço
  • Mantenha seu conteúdo atualizado e envolvente com as ferramentas para desenvolvedores baseadas na Web

História do cliente

Riot Games

“A Akamai nos coloca em lugares e mercados que outros provedores de serviços semelhantes não alcançam tão facilmente. Não há dúvida de que monitoramos nossas estatísticas de desempenho, e a Akamai sempre parece ter um desempenho um pouco mais rápido do que todos em todos os mercados em que os utilizamos.”

— McDonald Richards, Chefe de equipe, Riot Games

Casos de uso do Ion

Compartilhamos alguns casos de negócios comuns que o Ion pode ajudar a resolver.

Melhoria da experiência do usuário

Melhoria da experiência do usuário

Ofereça aos seus usuários experiências consistentes, rápidas e ricas, otimizadas para o dispositivo, a rede, o sistema operacional e o navegador de sua escolha. Supere os desafios comuns que impedem as experiências omnicanal que os usuários desejam.

Redução de custos operacionais

Redução de custos operacionais

Maximize o descarregamento da infraestrutura e reduza os custos operacionais aproveitando a escalabilidade da Akamai Connected Cloud em vez de criar métodos complexos de otimização de entrega e métodos regionais de entrega.

Empodere suas equipes de DevOps

Empodere suas equipes de DevOps

Mantenha o conteúdo atualizado e atrativo por meio de ferramentas baseadas na Web e de APIs que simplificam as operações. Integre o Ion como parte de seus fluxos de trabalho de desenvolvedor existentes com uma interface programável, automatizada e repetível que permite testes e validação antecipados, monitoramento, visibilidade em tempo real e lógica amigável ao desenvolvedor na edge.

Entregue experiências seguras

Entregue experiências seguras

Garanta que seu conteúdo seja transferido com segurança. O Ion tem uma rede baseada em nuvem compatível com PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) que tem um conjunto de certificados gerenciados (SAN, curinga, SAN EV) e suporte para certificados de terceiros carregados pelo cliente, bem como controle de acesso para proteger seus ativos com autorização centralizada; acesso ao conteúdo por IP, cabeçalho e autorização; e opções de entrega regional.

Perguntas frequentes (FAQ)

O front-end da Web abrange tudo o que um navegador faz para unir uma página, incluindo a busca de objetos incorporados, a análise de folhas de estilo e a execução de JavaScript. A maior parte do tempo de espera de um usuário final para qualquer página é gasta no front-end, de modo que as otimizações para o desempenho front-end têm benefícios significativos especificamente para o desempenho de um website em geral.

O Ion aplica otimizações baseadas em análises sofisticadas de aplicações Web, bem como em condições em tempo real específicas do ambiente do usuário final, como navegador, tipo de dispositivo, velocidade da rede e uso de serviços de terceiros. Em seguida, o Ion potencialmente aplicará uma variedade de solicitações de redução, minimizações de carga útil e acelerações de renderização para melhorar a experiência do usuário.

A quantidade de benefícios de desempenho que o Ion pode oferecer varia de site para site, de página para página e até mesmo com base em qual navegador ou dispositivo está sendo usado para fazer a solicitação. É por isso que a Akamai recomenda uma abordagem em camadas para o desempenho, que consiste em aceleração, busca antecipada, redução de solicitações, redução de carga útil e otimizações de renderização. É também por isso que ter um único fornecedor dessas otimizações é benéfico, já que a integração entre essas tecnologias já está incluída e suportada.

Sim, o Ion pode ajudar na execução de serviços e conteúdo de terceiros modificando a sequência e a ordem de execução para ajudar a evitar um impacto negativo de terceiros com desempenho insatisfatório. Isso geralmente é feito por meio do uso de chamadas assíncronas de JavaScript e adiando a execução de JavaScript até após o evento de carregamento para ajudar a atenuar os efeitos negativos de terceiros sobre a experiência do usuário.

O Ion possui um recurso chamado Adaptive Image Compression que oferece a capacidade de variar o nível de compactação de imagens JPEG entregues a dispositivos móveis com base nas condições da rede em tempo real, permitindo que as páginas móveis carreguem muito mais rápido, mesmo quando as condições da rede são ruins. A compactação de imagem adaptável oferece opções de configuração para decidir como e quando fornecer uma versão de uma imagem com mais compactação para reduzir o volume de dados associados e ajudar a melhorar desempenho de dispositivos móveis. Por outro lado, a compactação adaptável de imagem fornecerá uma imagem menos compactada quando as condições da rede forem suficientes. O resultado é uma experiência móvel otimizada e aprimorada que responde de forma inteligente às condições da rede em tempo real.

Devido à natureza das redes móveis, o Ion pode ter um benefício de desempenho significativo para a entrega móvel. A chamada "última milha" associada a redes móveis é frequentemente propensa à latência da rede e à perda de pacotes, forçando a retransmissão de dados e a redução da capacidade de resposta, o que afeta negativamente a experiência do usuário. Quanto menos negociações de dados entre protocolos e quanto menores forem as cargas de dados, maior será o benefício de desempenho para os usuários móveis. Como o Ion foi criado especificamente para oferecer esses benefícios, ele é extremamente adequado para esses casos de uso.

Você pode optar por integrar o Ion ao RUM (Monitoramento do usuário real) do Akamai mPulse para ajudar a medir otimizações específicas de desempenho do Ion. O mPulse coleta informações de desempenho dos navegadores do usuário final à medida que eles carregam seu site. O monitoramento do usuário real, também conhecido como monitoramento da experiência do usuário final ou monitoramento da experiência real, é uma tecnologia de monitoramento passivo da Web que registra a interação do usuário com um website. Monitorar a interação real do usuário com um site é importante para os operadores do site para determinar se os usuários estão sendo atendidos rapidamente e sem erros e se não estão, qual parte de um processo de negócios está afetando a experiência.

O Ion tem um recurso chamado "caracterização do dispositivo" que permite que as organizações tomem decisões em tempo real sobre a experiência na Web oferecida a um visitante do site com base nos recursos do dispositivo desse usuário final. Usando informações derivadas do agente do usuário do navegador, a Akamai Connected Cloud é capaz de decifrar muitas características do dispositivo solicitante, como tamanho da tela, GPS para serviços baseados em localização, suporte a JavaScript e muito mais. Essas características são então disponibilizadas como parte da solicitação do usuário, permitindo que as empresas tomem decisões inteligentes sobre como responder a uma determinada solicitação. E o mais importante: regras de armazenamento em cache específicas baseadas em várias características de dispositivos podem ser usadas para disponibilizar mais a infraestrutura disponível na edge, onde é mais útil para usuários móveis. A página entregue para cada categoria de dispositivo pode ser única, proporcionando uma melhor experiência do usuário e redução do peso da página, o que pode ajudar a reduzir o tempo necessário para entregá-la.

Recursos

Documentação técnica do Ion

Aprenda de forma rápida e fácil como começar a usar o Ion.

Protótipo de dicas antecipadas Akamai 103: os resultados já estão disponíveis

Saiba como a Akamai implementou 103 Dicas antecipadas para ajudar você a melhorar a experiência do usuário e a classificação de SEO para seus sites.

Ofereça experiências Web rápidas, confiáveis e seguras com HTTP/3

O HTTP/3 agora está disponível para todos os clientes de entrega de conteúdo da Akamai, para experiências na Web mais rápidas, mais confiáveis e mais seguras.

A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Avaliação gratuita: Ion

Sua vantagem competitiva começa agora.

Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Faça um teste gratuito do ION por 30 dias e descubra.

Obtenha recursos completos e um limite de tráfego de 15 TB.

Obrigado por solicitar um trial do Ion.

Enviamos um e-mail para você solicitando a verificação do seu endereço de e-mail. Após a verificação, você receberá outro e-mail com suas credenciais de login para começar.