O Ion tem um recurso chamado "caracterização do dispositivo" que permite que as organizações tomem decisões em tempo real sobre a experiência na Web oferecida a um visitante do site com base nos recursos do dispositivo desse usuário final. Usando informações derivadas do agente do usuário do navegador, a Akamai Connected Cloud é capaz de decifrar muitas características do dispositivo solicitante, como tamanho da tela, GPS para serviços baseados em localização, suporte a JavaScript e muito mais. Essas características são então disponibilizadas como parte da solicitação do usuário, permitindo que as empresas tomem decisões inteligentes sobre como responder a uma determinada solicitação. E o mais importante: regras de armazenamento em cache específicas baseadas em várias características de dispositivos podem ser usadas para disponibilizar mais a infraestrutura disponível na edge, onde é mais útil para usuários móveis. A página entregue para cada categoria de dispositivo pode ser única, proporcionando uma melhor experiência do usuário e redução do peso da página, o que pode ajudar a reduzir o tempo necessário para entregá-la.