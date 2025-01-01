X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Conformidade em cibersegurança

Obtenha visibilidade em todo o seu ambiente para ter mais segurança — e prontidão para auditoria

Conformidade regulatória

Proteja os negócios e reduza a complexidade da conformidade regulamentar

Fale com um especialista

O que você não pode ver ou controlar se torna um alvo de ataque

Atender aos requisitos regulamentares não é negociável. Mas a verdadeira oportunidade está em garantir que os esforços de conformidade também impulsionem maior eficiência, políticas de segurança mais eficazes e proteção de dados elevada em todo o seu ambiente. Leia sobre nossa abordagem detalhada em "Transforme a conformidade em uma vantagem competitiva com as soluções de segurança da Akamai".

Leia o white paper

Enfrente os desafios de conformidade concentrando-se em quatro pilares de segurança

Tenha descoberta e visibilidade completas

Tenha visibilidade completa do ambiente de TI na nuvem, no local e híbrido. Identifique, gerencie e monitore todos os ativos. Localize facilmente dados confidenciais, aplique políticas de segurança e controle o acesso para atender aos requisitos de conformidade. Elimine as falhas e fortaleça a postura de segurança com confiança.

Cloud icon with magnifying glass over it
Caution icon over threat network server icons

Evite o movimento lateral em redes, aplicações e APIs

Reduza a movimentação lateral segmentando as redes, limitando o risco de violação e conformidade. Separe dados e sistemas, limite a disseminação de malware e aplique o privilégio mais restrito. Use a etiquetagem de ativos orientada por IA para aumentar a segurança. Monitore constantemente o tráfego de APIs para proteger os dados confidenciais e garantir a conformidade com as exigências regulamentares.

Evite acesso não autorizado e violações

Proteja o acesso e monitore os comportamentos dos usuários para minimizar os ciclos de garantia de conformidade e os riscos de conformidade. Implemente controle de acesso granular, Zero Trust e controles de autenticação que limitem o acesso aos dados somente a usuários e processos autorizados.

Caution icon next to user badge icon
Laptop icon with a security lock icon on it

Proteja dados confidenciais e informações de contas

Implemente medidas de segurança que mantenham os dados protegidos contra vulnerabilidades. Proteja-se contra perdas, vazamentos, violações e fraudes para garantir a conformidade e o uso eficiente de tempo e recursos. Proteja e monitore o tráfego de rede, aplicações e APIs de forma proativa e automática para protegê-las contra as ameaças à segurança definidas no OWASP Top 10.

★ ★ ★ ★ ★

"O uso do Akamai Client-Side Protection and Compliance nos permitiu manter a conformidade e atender aos requisitos do PCI DSS 4.0 para inventário e monitoramento de scripts."

Engenheiro de soluções, cibersegurança e seguros1

Leia a revisão de pares
Forrester

Lições aprendidas com as maiores violações de dados do mundo

A Forrester pesquisa as maiores violações e multas aplicadas em 2024 e oferece seis lições para proteger sua organização.

Baixar o relatório

Atenda a uma série de demandas de conformidade com um único conjunto de soluções

As soluções de cibersegurança da Akamai podem ajudar a atender a requisitos de conformidade recorrentes, como HIPAA, FISMA, DORA, NIS2, PCI DSS e outros.

Akamai Guardicore Segmentation

Consulte — e defina a política para — dispositivos e sistemas que se comunicam em sua rede e comprove que os ativos no escopo estão seguros.

Veja os detalhes do produto

Soluções que ajudam a proteger aplicações e garantir a conformidade

API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

Veja os detalhes do produto

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Veja os detalhes do produto

Client-Side Protection & Compliance

Obtenha assistência para conformidade com o PCI (Payment Card Industry) e proteja seu website contra ataques de JavaScript.

Veja os detalhes do produto

Histórias de clientes

A Victorinox aprimorou a segurança globalmente segmentando sua rede 

A famosa fabricante de facas assumiu o controle em suas redes e fortaleceu sua postura usando a Akamai Guardicore Segmentation.

Leia a história do cliente

A Netskope ajudou milhares de clientes a enfrentar vulnerabilidades de API

Saiba como nosso parceiro Netskope usou o Akamai API Security para ajudar seus clientes a proteger dados confidenciais de clientes e manter a conformidade.

Leia a história do cliente

Banco multinacional simplificou a conformidade com a microssegmentação

Atendendo a regulamentações de três regiões, esse grande banco da UE reduziu a conformidade com a microssegmentação.

Leia a história do cliente

Perguntas frequentes

A conformidade com a cibersegurança é o processo de adesão a leis, regulamentos e padrões que regem como as organizações devem proteger sistemas, redes e dados digitais. Isso geralmente envolve a implementação de controles de segurança, a realização de avaliações de risco e a manutenção de um plano de resposta a incidentes.

Os requisitos variam de acordo com o setor e podem abranger tipos de dados específicos, como informações de saúde protegidas (PHI), ou aplicar a setores de acordo com normas como HIPAA, FISMA ou PCI DSS. A conformidade ajuda a reduzir a exposição a ciberameaças e a evitar punições por não conformidade.

Os requisitos de conformidade de cibersegurança variam de acordo com a região e o setor, mas vários padrões importantes são amplamente reconhecidos. Nos EUA, leis como a HIPAA e a FISMA definem regras rígidas para proteger dados federais e de saúde.

Na UE, a DORA e a GDPR controlam a privacidade de dados pessoais e de serviços financeiros. Outras normas globais, como PCI DSS, ISO 27001, National Institute of Standards and Technology (NIST), SOC 2 e SOX também desempenham um papel crítico na formação de estruturas de conformidade para segurança.

Uma avaliação de riscos de cibersegurança é um componente essencial do gerenciamento de riscos da empresa. As avaliações de risco de cibersegurança ajudam as organizações a identificar vulnerabilidades em sistemas, redes e aplicações.

Elas fornecem a base para implementar controles de segurança adequados, reduzindo a exposição a ciberameaças e apoiando a conformidade com normas como HIPAA, FISMA e PCI DSS.

O NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia) é um órgão do governo dos EUA responsável por gerar diretrizes e padrões de cibersegurança para proteger dados confidenciais e sistemas de informação.

Estruturas como NIST SP 800-53 e NIST Cybersecurity Framework (CSF) ajudam as organizações a gerenciar riscos por meio de controles de segurança, planejamento de resposta a incidentes e monitoramento constante. A conformidade com o NIST é frequentemente exigida pelas normas federais, como o FISMA (Federal Information Security Management Act), e apoia esforços mais amplos de proteção contra ataques cibernéticos e garantia de segurança de dados confidenciais.

Regulamentações como a HIPAA, nos EUA, exigem que os provedores protejam as informações sobre saúde, garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados.

Isso inclui a manutenção de controles de acesso, planos de resposta a incidentes e procedimentos de gerenciamento de riscos para proteger as PHI contra violações ou uso não autorizado.

A não conformidade com os requisitos de cibersegurança, como o FISMA (Federal Information Security Modernization Act) dos EUA, pode levar a riscos significativos, incluindo violações de dados, penalidades regulatórias, multas e perda da confiança do público.

Sem uma avaliação de risco adequada, controles de segurança e um plano de resposta a incidentes, as organizações ficam mais vulneráveis a ciberameaças. Para os provedores que lidam com PHI ou sistemas federais, a não conformidade também pode interromper as operações e resultar na revogação de contratos ou certificações.

Recursos de conformidade regulatória

Conformidade com o PCI DSS v4.0 através da Akamai

Obtenha respostas claras sobre como nossas soluções atendem a requisitos específicos de certificação e reduzem o escopo de uma auditoria do PCI.

Leia o resumo da solução

Conformidade com a Lei de Resiliência Operacional Digital com a Akamai

Aprenda os cinco pilares da abordagem da DORA e como a Akamai pode ajudar você a atender e manter a conformidade.

Leia o resumo da solução

Obtenha visibilidade de rede e prepare-se para auditorias com a Akamai

Compare a Akamai Guardicore Segmentation com a segmentação tradicional para fornecer visibilidade, cobertura, criação de políticas e muito mais.

Veja a lista de verificação

Tem alguma dúvida?

Resolver problemas é a razão da nossa existência. Entre em contato, mesmo que você não tenha certeza do próximo passo. Um especialista entrará em contato com você hoje mesmo.

Agradecemos sua solicitação.

Um especialista da Akamai entrará em contato em breve.

1GARTNER® é uma marca registrada e marca de serviço e PEER INSIGHTS™  é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste em opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato nem representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo nem oferece qualquer garantia, expressa ou implícita, com relação a esse conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.