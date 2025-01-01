A conformidade com a cibersegurança é o processo de adesão a leis, regulamentos e padrões que regem como as organizações devem proteger sistemas, redes e dados digitais. Isso geralmente envolve a implementação de controles de segurança, a realização de avaliações de risco e a manutenção de um plano de resposta a incidentes.
Os requisitos variam de acordo com o setor e podem abranger tipos de dados específicos, como informações de saúde protegidas (PHI), ou aplicar a setores de acordo com normas como HIPAA, FISMA ou PCI DSS. A conformidade ajuda a reduzir a exposição a ciberameaças e a evitar punições por não conformidade.
O que você não pode ver ou controlar se torna um alvo de ataque
Atender aos requisitos regulamentares não é negociável. Mas a verdadeira oportunidade está em garantir que os esforços de conformidade também impulsionem maior eficiência, políticas de segurança mais eficazes e proteção de dados elevada em todo o seu ambiente. Leia sobre nossa abordagem detalhada em "Transforme a conformidade em uma vantagem competitiva com as soluções de segurança da Akamai".
Enfrente os desafios de conformidade concentrando-se em quatro pilares de segurança
Soluções que ajudam a proteger aplicações e garantir a conformidade
Histórias de clientes
Perguntas frequentes
Os requisitos de conformidade de cibersegurança variam de acordo com a região e o setor, mas vários padrões importantes são amplamente reconhecidos. Nos EUA, leis como a HIPAA e a FISMA definem regras rígidas para proteger dados federais e de saúde.
Na UE, a DORA e a GDPR controlam a privacidade de dados pessoais e de serviços financeiros. Outras normas globais, como PCI DSS, ISO 27001, National Institute of Standards and Technology (NIST), SOC 2 e SOX também desempenham um papel crítico na formação de estruturas de conformidade para segurança.
Uma avaliação de riscos de cibersegurança é um componente essencial do gerenciamento de riscos da empresa. As avaliações de risco de cibersegurança ajudam as organizações a identificar vulnerabilidades em sistemas, redes e aplicações.
Elas fornecem a base para implementar controles de segurança adequados, reduzindo a exposição a ciberameaças e apoiando a conformidade com normas como HIPAA, FISMA e PCI DSS.
O NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia) é um órgão do governo dos EUA responsável por gerar diretrizes e padrões de cibersegurança para proteger dados confidenciais e sistemas de informação.
Estruturas como NIST SP 800-53 e NIST Cybersecurity Framework (CSF) ajudam as organizações a gerenciar riscos por meio de controles de segurança, planejamento de resposta a incidentes e monitoramento constante. A conformidade com o NIST é frequentemente exigida pelas normas federais, como o FISMA (Federal Information Security Management Act), e apoia esforços mais amplos de proteção contra ataques cibernéticos e garantia de segurança de dados confidenciais.
Regulamentações como a HIPAA, nos EUA, exigem que os provedores protejam as informações sobre saúde, garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados.
Isso inclui a manutenção de controles de acesso, planos de resposta a incidentes e procedimentos de gerenciamento de riscos para proteger as PHI contra violações ou uso não autorizado.
A não conformidade com os requisitos de cibersegurança, como o FISMA (Federal Information Security Modernization Act) dos EUA, pode levar a riscos significativos, incluindo violações de dados, penalidades regulatórias, multas e perda da confiança do público.
Sem uma avaliação de risco adequada, controles de segurança e um plano de resposta a incidentes, as organizações ficam mais vulneráveis a ciberameaças. Para os provedores que lidam com PHI ou sistemas federais, a não conformidade também pode interromper as operações e resultar na revogação de contratos ou certificações.
Recursos de conformidade regulatória
Tem alguma dúvida?
