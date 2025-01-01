A conformidade com a cibersegurança é o processo de adesão a leis, regulamentos e padrões que regem como as organizações devem proteger sistemas, redes e dados digitais. Isso geralmente envolve a implementação de controles de segurança, a realização de avaliações de risco e a manutenção de um plano de resposta a incidentes.



Os requisitos variam de acordo com o setor e podem abranger tipos de dados específicos, como informações de saúde protegidas (PHI), ou aplicar a setores de acordo com normas como HIPAA, FISMA ou PCI DSS. A conformidade ajuda a reduzir a exposição a ciberameaças e a evitar punições por não conformidade.