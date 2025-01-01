X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Relatórios State of the Internet

Nossos relatórios SOTI (State of the Internet) resumem as tendências de ataque por região e oferecem ações defensivas com base em pesquisas contínuas realizadas pelo Grupo de inteligência de segurança da Akamai.

Novidades

Navegue pelos relatórios mais recentes para obter informações detalhadas sobre cibersegurança e tendências emergentes.

SOTI Ransomware Report 2025

Relatório sobre ransomware de 2025: como desenvolver resiliência em meio a um cenário volátil de ameaças

Os ataques de ransomware com IA estão evoluindo, com táticas como o uso de DDoS e conformidade como ferramentas de extorsão. Aprenda a se proteger.

Baixe o relatório
SOTI Defenders' Guide 2025

Guia dos guardiões da cibersegurança de 2025: fortifique o futuro da sua defesa

Trabalha na linha de frente? Coloque em prática as táticas comprovadas de verdadeiros guardiões da segurança e caçadores de ameaças e proteja seus sistemas.

Baixe o relatório
State of Apps and API Security

O cenário da segurança de apps e APIs em 2025: como a IA está mudando o panorama digital

Com a IA e o crescimento das ameaças, as empresas estão enfrentando novas vulnerabilidades e os invasores estão conquistando novas ferramentas, indica uma nova pesquisa da Akamai.

Baixe o relatório
Explore todas as pesquisas e relatórios

Navegue e baixe relatórios e ativos SOTI publicados anteriormente por tópico.

Relatórios do App & API Security

Relatórios do App & API Security

Tendências de ataque trazem à tona ameaças a APIs: Relatório

As tendências por trás dos recentes ataques a serviços financeiros: de DDoS e hacktivismo a violação de marcas e phishing.

Baixe o relatório
Consulte gráficos e dados

Infográfico de tendências de ataque traz à tona ameaças a APIs

Veja um resumo sobre os dados de ataque, as conclusões regionais, os alertas de risco e as práticas recomendadas de segurança no relatório.

Veja o infográfico

Ameaças a arquiteturas modernas de aplicativos: Relatório

Análise de recentes ataques a aplicações web e APIs, incluindo tendências emergentes em ataques de DDoS por DNS e tendências por setor.

Baixe o relatório

Infográfico do relatório Ameaças a arquiteturas modernas de aplicativos

Veja dados sobre os vetores de ataque emergentes de ameaças a aplicativos e APIs e saiba o que está mudando

Veja o infográfico

Relatórios de ransomware

Relatórios de ransomware

Ransomware à espreita: relatório global

Saiba mais sobre as novas táticas que os agentes de ransomware usam para maximizar seus danos e como mitigá-los.

Baixe o relatório

Infográfico de Ransomware à espreita

Veja um resumo da contagem de vítimas, das diferenças de ataques regionais e de como os agentes maximizam a extorsão segundo o relatório.

Veja o infográfico

Ransomware à espreita: cenário APJ

Leia as principais conclusões da pesquisa sobre ataques de ransomware na APJ.

Leia o relatório

Ransomware à espreita: cenário EMEA

Leia as principais conclusões da pesquisa sobre ataques de ransomware na EMEA.

Leia o relatório

Relatórios de DDoS

Relatórios de DDoS

Crescentes ameaças de DDoS na EMEA: relatório regional

Nossa pesquisa traz o conhecimento de que você precisa para se defender melhor contra os crescentes ataques de DDoS.

Baixe o relatório
Confira os gráficos e dados

Relatórios do setor

Relatórios do setor

Tendências de ataque em serviços financeiros: relatório global

As tendências por trás dos recentes ataques a serviços financeiros: de DDoS e hacktivismo a violação de marcas e phishing.

Baixe o relatório
Consulte gráficos e dados

Como os web scrapers impactam o comércio eletrônico: relatório global

Saiba mais sobre os bots scrapers e seus efeitos nos websites de comércio eletrônico, e veja como você pode se proteger contra impactos negativos.

Baixe o relatório
Consulte gráficos e dados

Análise aprofundada do setor de saúde: Ataques se concentram em aplicativos e APIs

As novas tendências de ataque incluem ataques a APIs contra entidades pagadoras, ataques de DDoS contra empresas farmacêuticas e desafios críticos globais.

Baixe o relatório
Consulte gráficos e dados

Retrospectiva

Retrospectiva

O ano de 2024 em análise: os insights de hoje, a previsão de amanhã

Nossos especialistas falam sobre as principais histórias de 2024 e as previsões para 2025, desde o ressurgimento da botnet Mirai até o impacto da IA.

Leia a publicação do blog

Ano de 2023 em análise: relatório global

Veja uma análise dos principais eventos de ataque de 2023, com perspectivas sobre o que o futuro reserva.

Baixe o relatório
Consulte gráficos e dados

Não perca novas descobertas e dados dos nossos pesquisadores

Inscreva-se para receber alertas por e-mail sobre relatórios SOTI, novas postagens no blog do Grupo de inteligência de segurança da Akamai e outros eventos, como webcasts e a série The SIG Download.

Conecte-se conosco:

Envio bem-sucedido! Você foi adicionado à lista de e-mails do State of the Internet e do Grupo de inteligência de segurança da Akamai.

Entraremos em contato com informações úteis em breve.