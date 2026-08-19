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Soluções para jogos

Crie e ofereça experiências de jogo na plataforma global de computação em nuvem e CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai.

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

Crie experiências altamente disponíveis e de baixa latência para cargas de trabalho de jogos

Potencialize seus lançamentos mais recentes e os maiores torneios com a plataforma de nuvem amplamente distribuída da Akamai. As principais regiões de computação globais fornecem o poder de computação de que você precisa, onde e quando você precisar, ​​ajudando você a superar as expectativas de downloads, baixa latência e suporte ao cliente. Tudo isso com o respaldo da segurança líder do setor.

O poder da computação mais próximo dos jogadores

Computação distribuída em nuvem

Dimensione cargas de trabalho de jogos para atender à demanda dos jogadores com recursos de computação em nuvem distribuída.

Economia sem dependência

Use a plataforma de nuvem distribuída da Akamai para pagar somente pela computação necessária e para minimizar os custos de saída.

Flexibilidade para dimensionar com base na alta demanda

A presença global de carga garante a experiência do usuário e permite que você escale conforme necessário.

Histórias de clientes

Soluções em destaque

Crie e otimize experiências de jogos de baixa latência

Crie na nossa plataforma em nuvem flexível, otimize o desempenho da sua API e implemente serviços e dados localmente para garantir alta disponibilidade e baixa latência.

CPU

Combine planos de computação de Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory de acordo com as necessidades e o orçamento das suas aplicações.

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GPU

Workloads de processamento paralelo, como aprendizado de máquina, computação científica e processamento de vídeo.

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LKE: mecanismo para Kubernetes Gerenciado

Mecanismo gerenciado de orquestração de contêineres K8s de workloads em contêineres.

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Block Storage


Adicione capacidade de armazenamento altamente disponível e dimensionável às suas instâncias com facilidade.

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Object Storage

Armazene seus dados para alta disponibilidade, durabilidade ou distribuição.

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EdgeWorkers

Execute funções JavaScript na edge para otimizar o desempenho dos websites e personalizar as experiências na Web.

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Forneça conteúdo de jogos na borda

Forneça jogos, atualizações, transmissão de vídeo, trailers, eventos ao vivo e conteúdo gerado pelos usuários de alta qualidade e de forma adaptável com base nas condições da rede. 

Download Delivery

Entregue downloads de grandes arquivos sem falhas, todas as vezes e em escala global.

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Adaptive Media Delivery

Entregue vídeos online consistentes, de alta qualidade e com segurança em grande escala.

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Global Traffic Management

Otimize o desempenho de aplicações e evite paralisações com balanceamento de carga inteligente.

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DataStream

Feed de dados de baixa latência que permite visibilidade e inclusão em ferramentas de monitoramento de terceiros.

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NetStorage

Solução de armazenamento replicada e segura que atende automaticamente a partir da região geográfica mais próxima.

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Akamai Traffic Peak

Observabilidade de ponta a ponta para operações e segurança da informação em escala de edge.

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Proteja aplicações, APIs, websites e transações financeiras de jogos

Proteja serviços de jogos em aplicações, APIs essenciais e HTTP. Evite ataques de malware e bots mal-intencionados.

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

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API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

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Prolexic

Proteja sua infraestrutura contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

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Bot Manager

Gerenciamento de bots avançado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitir a atuação de bots úteis.

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Akamai Traffic Peak

Observabilidade de ponta a ponta para operações e segurança da informação em escala de edge.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

A rede CDN global da Akamai utiliza servidores de borda próximos aos usuários finais para armazenar em cache arquivos de mídia e dados de jogos. Esta abordagem reduz a latência, elimina o buffering e garante uma reprodução contínua e de alta performance.

O Akamai Adaptive Media Delivery utiliza a tecnologia de transmissão com taxa de bits adaptativa para otimizar a transmissão de eventos ao vivo, trailers e conteúdo gerado pelo usuário, ajustando-se às variações nas condições da rede. O Download Delivery oferece transferências rápidas, confiáveis e de alta velocidade para atualizações de correções e instalação de jogos em todo o mundo.

A arquitetura de nuvem distribuída da plataforma se ajusta dinamicamente para lidar com picos repentinos de tráfego. Com a TrafficPeak oferecendo observabilidade em tempo real na borda da rede, os editores conseguem manter um desempenho consistente de transmissão e visibilidade mesmo durante os picos de demanda em torneios.

Recursos

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Você tem desafios. Nós temos soluções. Entre em contato com os especialistas da Akamai para obter uma análise personalizada de sua postura de segurança, nuvem ou desempenho hoje mesmo.

Agradecemos sua solicitação! Um especialista da Akamai entrará em contato em breve.