Soluções para jogos

A rede CDN global da Akamai utiliza servidores de borda próximos aos usuários finais para armazenar em cache arquivos de mídia e dados de jogos. Esta abordagem reduz a latência, elimina o buffering e garante uma reprodução contínua e de alta performance.
Crie experiências altamente disponíveis e de baixa latência para cargas de trabalho de jogos
Potencialize seus lançamentos mais recentes e os maiores torneios com a plataforma de nuvem amplamente distribuída da Akamai. As principais regiões de computação globais fornecem o poder de computação de que você precisa, onde e quando você precisar, ajudando você a superar as expectativas de downloads, baixa latência e suporte ao cliente. Tudo isso com o respaldo da segurança líder do setor.
O poder da computação mais próximo dos jogadores
Histórias de clientes
Soluções em destaque
Crie e otimize experiências de jogos de baixa latência
Crie na nossa plataforma em nuvem flexível, otimize o desempenho da sua API e implemente serviços e dados localmente para garantir alta disponibilidade e baixa latência.
Forneça conteúdo de jogos na borda
Forneça jogos, atualizações, transmissão de vídeo, trailers, eventos ao vivo e conteúdo gerado pelos usuários de alta qualidade e de forma adaptável com base nas condições da rede.
Proteja aplicações, APIs, websites e transações financeiras de jogos
Proteja serviços de jogos em aplicações, APIs essenciais e HTTP. Evite ataques de malware e bots mal-intencionados.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O Akamai Adaptive Media Delivery utiliza a tecnologia de transmissão com taxa de bits adaptativa para otimizar a transmissão de eventos ao vivo, trailers e conteúdo gerado pelo usuário, ajustando-se às variações nas condições da rede. O Download Delivery oferece transferências rápidas, confiáveis e de alta velocidade para atualizações de correções e instalação de jogos em todo o mundo.
A arquitetura de nuvem distribuída da plataforma se ajusta dinamicamente para lidar com picos repentinos de tráfego. Com a TrafficPeak oferecendo observabilidade em tempo real na borda da rede, os editores conseguem manter um desempenho consistente de transmissão e visibilidade mesmo durante os picos de demanda em torneios.
Recursos
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