DNS Delivery and Security

Todas as transações na Internet começam com uma solicitação DNS. A infraestrutura de DNS é ao mesmo tempo essencial e exposta, um serviço vital para os usuários e um alvo principal para ataques.

Se os servidores DNS estiverem lentos, os usuários off-line perdem o acesso ou, se estiverem comprometidos, os invasores ganham. A Akamai ajuda a entregar e proteger a infraestrutura de DNS em escala, para que os usuários fiquem felizes e protegidos.