Cada transação na Internet começa com uma consulta de DNS: DNS é o coração da Internet, que permite a navegação e os serviços em cada rede, para cada dispositivo. O DNS sustenta a experiência do usuário. E a experiência do usuário é simplesmente tudo. Ela impulsiona o engajamento, a produtividade e, por fim, a receita.
Os invasores também usam DNS. Para muitas explorações, uma consulta DNS é o primeiro sinal na internet de que um malware está presente em um dispositivo (servidor, PC, celular e IoT). Eles podem usar falsificação ou sequestro de DNS para redirecionar usuários a domínios fraudulentos ou maliciosos que controlam, além de utilizar tunelamento de DNS para enviar arquivos valiosos de dados roubados.
Uma abordagem de segurança baseada em DNS protetivo pode ser uma forma eficiente e eficaz de identificar e bloquear ataques, protegendo usuários, dados, marcas e muito mais.
O DNS é a porta de entrada para sua empresa, tanto para os clientes quanto para os invasores
Todas as transações na Internet começam com uma solicitação DNS. A infraestrutura de DNS é ao mesmo tempo essencial e exposta, um serviço vital para os usuários e um alvo principal para ataques.
Se os servidores DNS estiverem lentos, os usuários off-line perdem o acesso ou, se estiverem comprometidos, os invasores ganham. A Akamai ajuda a entregar e proteger a infraestrutura de DNS em escala, para que os usuários fiquem felizes e protegidos.
Ofereça experiências envolventes e seguras aos usuários, sempre e para todos
As soluções de DNS da Akamai ajudam a maximizar a experiência do usuário e a manter os funcionários e a infraestrutura em segurança.
O Akamai DNS Delivery and Security inclui uma variedade de soluções
Histórias de clientes
Perguntas frequentes
A Akamai pode ajudar os clientes a oferecer as experiências de usuário mais seguras e envolventes para todos, o tempo todo.
As soluções de segurança de DNS da Akamai incorporaram defesas para impedir explorações direcionadas e reduzir vulnerabilidades que possam interromper a atividade de consulta de DNS ou expor usuários e dados.
A inteligência contra ameaças baseada em DNS, adaptável, ágil e precisa protege todos os usuários conectados e os sistemas dos quais as empresas dependem. O gerenciamento de postura oferece visibilidade, observabilidade e capacidade de ação para todo o estado do DNS para reduzir o risco cibernético.
As soluções de DNS da Akamai abrangem o mundo em grande escala. Nossas inovações tornam as experiências dos usuários mais ágeis e envolventes, e os serviços dos nossos clientes seguros e robustos, ao mesmo tempo em que minimizam custos e a carga sobre a equipe.
A maioria dos serviços de DNS também é diretamente exposta à Internet e está sujeita à amplificação de DNS ou outras ameaças que podem degradar o desempenho ou interromper os serviços. As soluções da Akamai oferecem suporte à melhor experiência possível ao usuário, mesmo quando a infraestrutura crítica relacionada ao DNS, na qual outros recursos dependem, está sob ataque.
As soluções de DNS da Akamai incluem análise de segurança integrada, como resumos e detalhes de ameaças, além da melhor proteção contra DDoS da categoria, que se estende por ambientes locais e em nuvem, independentemente do fornecedor. O gerenciamento de postura adiciona visibilidade, observabilidade e capacidade de ação essenciais em toda a sua infraestrutura DNS multifornecedor. A Akamai também oferece aliasing de apex, menor custo total de propriedade (TCO) e a escala, resiliência e desempenho de uma plataforma híbrida globalmente distribuída.
A Akamai oferece proteção contra vários ataques DNS, incluindo spoofing, sequestro, tunelamento e amplificação de DNS. Essas ameaças baseadas em DNS podem redirecionar os usuários para domínios mal-intencionados, interromper o serviço, roubar dados ou permitir ataques virtuais mais amplos. Nossas defesas ajudam a detê-las na camada de DNS.
As soluções DNS da Akamai protegem todos os tipos e tamanhos de empresas e famílias contra ataques DNS. ISPs e MNOs usam nossos serviços pela infraestrutura de DNS para tornar suas redes ágeis, seguras e robustas. Também fornecemos filtragem de DNS e outros serviços de segurança baseados em DNS para ajudar os provedores de serviços a aprimorar seus portfólios de acesso à Internet residenciais e comerciais.
As organizações dependem de nós para publicar dados DNS de forma segura e confiável em qualquer escala, e para fornecer acesso seguro à Internet para todos os dispositivos conectados que dependem delas, incluindo a Internet das Coisas. Elas também recebem proteção em tempo real contra ransomware e domínios de phishing direcionados a seus usuários.
Outras soluções de DNS da Akamai oferecem:
- Centenas de milhões de usuários de aplicações e serviços da Web com experiências seguras e envolventes todos os dias
- Gerenciamento crítico da postura dos recursos DNS distribuídos e multifornecedor, com detecção proativa de ameaças, mitigação de riscos e conformidade e relatórios abrangentes
- Proteções contra abuso de marcas por impostores na Internet
- Serviços básicos para nossas plataformas de entrega e nuvem em todos os locais onde temos implantações pelo mundo
- Resolução DNS segura que mapeia nomes de domínio para endereços IP de forma confiável e precisa, mesmo sob carga
As soluções de DNS da Akamai oferecem uma série de benefícios contra ataques virtuais baseados em DNS:
Segurança
- Previne a exposição de dados e a interrupção da atividade de consulta com defesas incorporadas que impedem ataques direcionados
- Protege sistemas empresariais e abrange trabalhadores conectados com inteligência contra ameaças baseada em DNS, adaptativa, ágil e precisa
- Oferece visibilidade, capacidade de observação e possibilidade de ação em todo o seu ambiente de DNS
Resiliência
- Possibilita os negócios e estilos de vida digitais atuais, sempre conectados, com inovações arquitetônicas em produtos baseadas em mais de 20 anos de experiência na prestação de serviços contínuos
Desempenho e escalonamento
- Oferece as melhores experiências de usuário com design de software superior que maximiza a capacidade de resposta, guiado por mais de duas décadas de experiência
- Promove a eficiência operacional, de serviço e de rede com o dimensionamento para milhões de usuários
Implantação
- Beneficia-se de design de produto otimizado, instalação simplificada e redução da carga administrativa, resultados adquiridos por meio da presença global em redes que vão desde grandes provedores de internet (ISPs), até empresas e organizações de todos os tamanhos, e até residências
- Fornece uma solução única para o provisionamento de zonas e gerenciamento de tráfego, com 100% de disponibilidade
Sim. A Akamai oferece suporte a DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) para ajudar a evitar falsificação de DNS e garantir a integridade dos dados DNS. O DNSSEC ajuda a verificar se as respostas de DNS vêm de fontes legítimas.
