API Security

Proteja todas as suas APIs contra ataques e roubos de dados cada vez mais frequentes

API Security

Proteja todas as suas APIs contra ataques e roubos de dados cada vez mais frequentes

Novidade: Managed Service for API Security. Proteção de APIs por especialistas da Akamai, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Descubra e ganhe visibilidade de todas as APIs para se defender contra ameaças

O API Security oferece visibilidade total de todo o seu acervo de APIs por meio de descoberta contínua e análise em tempo real. Saiba como identificar vulnerabilidades e analisar o comportamento de APIs para detectar ataques e mitigar os riscos nessa superfície de ataque em rápido crescimento.

Encontre e elimine riscos de segurança de API ocultos

Descubra todo o seu acervo de APIs

Identifique e registre todas as suas APIs, incluindo APIs shadow, zumbi e não autorizadas, através de detecção e monitoramento contínuos.

Identifique APIs vulneráveis

Faça verificações para descobrir vulnerabilidades e configurações incorretas que os invasores possam visar em suas APIs, incluindo todos os riscos do OWASP API Top 10.

Impeça invasões e ataques de API

Use insights contextuais para identificar riscos como vazamentos de dados, comportamentos suspeitos, bots mal-intencionados e ataques a APIs.

Como o API Security funciona

Descoberta

Gere um inventário abrangente e saiba quantas APIs você tem – e de que tipo.

Teste

Adicione segurança ao seu pipeline de CI/CD, sem sacrificar a velocidade, para proteger as APIs antes de colocá-las em produção.

Detecção

Identifique vulnerabilidades e ataques a APIs com detecção automatizada e alimentada por machine learning.

Responder

Crie fluxos de trabalho avançados para corrigir problemas de APIs através da integração com seus WAFs, SIEMs e ferramentas de ITSM.

A KuppingerCole nomeia a Akamai como líder em quatro categorias de gerenciamento e segurança de APIs

Veja por que o Akamai API Security foi nomeado líder nas categorias Geral, Produto, Inovação e Mercado em um novo relatório.

Recursos

  • Avalie o tráfego de APIs com uma conexão nativa à CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai e integre com seus gateways de API, balanceadores de carga ou WAFs
  • Descubra APIs, domínios e problemas relacionados quanto a APIs HTTP, RESTful, GraphQL, SOAP, XML-RPC e JSON-RPC
  • Identifique os tipos de dados confidenciais que suas APIs podem acessar e monitore o acesso dos usuários a essas APIs
  • Analise APIs quanto às 10 principais ameaças à segurança de APIs segundo o OWASP e priorize as vulnerabilidades por impacto para uma rápida correção
  • Entenda o contexto da API com visualizações de lógica de negócios, infraestrutura de rede física e fluxos de tráfego de APIs
  • Monitore continuamente a conformidade com requisitos regulatórios, padrões do setor e políticas internas
  • Identifique usos anômalos, ataques a APIs, vazamento de dados, adulteração e violações de políticas
  • Bloqueie ataques de API e configure fluxos de trabalho para acelerar a correção ou aproveite o Managed Security Service para aumentar a eficiência do SOC (Centro de operações de segurança)
  • Realize uma integração completa com seus pipelines de CI/CD existentes e automatize a execução de mais de 200 testes que simulam tráfego mal-intencionado

Managed Service for API Security

Aumente sua equipe do SOC com especialistas em segurança de APIs da Akamai para ter monitoramento contínuo e resposta rápida a ameaças.

O cenário da segurança de apps e APIs em 2025: como a IA está mudando o panorama digital

Com a IA e o crescimento das ameaças, as empresas estão enfrentando novas vulnerabilidades e os invasores estão conquistando novas ferramentas, indica uma nova pesquisa da Akamai.

Histórias de clientes

Histórias de clientes

Netskope

Líder em segurança usa o Akamai API Security para ajudar a manter milhares de clientes em conformidade e dezenas de milhares de APIs seguras.

Leia a história do cliente
Novant Health

A Novant Health encontra e atenua riscos de APIs com visibilidade, proteção de dados e testes "shift-left" com a ajuda da Akamai API Security.

Leia a história do cliente

DHgate

Provedora de plataforma de comércio eletrônico por atacado com base na China resolveu questões de segurança associadas a inventário de APIs com o API Security.

Leia a história do cliente
Casos de uso do API Security

Saiba como o Akamai API Security pode proteger seus negócios digitais e seus dados de diversas maneiras.

Teste suas APIs

Teste as APIs antes de colocá-las em produção

Os testes de APIs são essenciais para sua estratégia de segurança desses ativos, pois ajudam as organizações a usar uma abordagem "shift left", detectando e corrigindo vulnerabilidades como a violação de lógica de negócios antecipadamente no ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC), antes que as APIs passem para a fase de produção.

Com o teste de API, você pode executar automaticamente mais de 150 testes dinâmicos que simulam tráfego mal-intencionado,inclusive os 10 principais riscos à segurança de APIs do OWASP. Programe testes para serem executados automaticamente nos intervalos desejados em qualquer estágio de desenvolvimento.

Faça o inventário de suas APIs

Obtenha um inventário de suas APIs em toda a empresa

A manutenção de um inventário abrangente e continuamente atualizado de todas as APIs de sua organização é crucial para uma estratégia eficaz de segurança de APIs. A descoberta diária ou sob demanda é insuficiente devido à gravidade dos riscos associados a ataques a APIs. Além disso, a visualização do comportamento real das APIs (chamadas de APIs) é necessária para permitir que os principais membros das equipes de segurança, desenvolvimento e operações entendam como elas estão sendo usadas. Isso facilita a comunicação e a investigação entre as equipes de sua organização. 

O API Security oferece detecção automatizada e contínua de APIs em várias tecnologias e infraestruturas. Ele também identifica APIs recém-implantadas e compara suas propriedades com a documentação existente. O API Security detecta APIs ocultas frequentemente ignoradas e vulnerabilidades conhecidas de APIs, como as descritas nos 10 principais riscos de segurança de APIs do OWASP

A descoberta de APIs é um processo constante, e nosso monitoramento contínuo identifica novas APIs e alterações em APIs existentes 24 horas por dia. As equipes de segurança ganham visibilidade inigualável e são as primeiras a saber quando os desenvolvedores implantam uma nova API ou serviço.

Entenda sua postura de risco de API

Entenda sua postura de risco de API

As APIs são a base de todos os produtos e serviços digitais lançados por uma empresa. Por isso, não é surpresa que elas estejam crescendo em escopo e escala. Mas esse crescimento leva a uma proliferação de APIs que está remodelando sua superfície de ataque.

Os invasores modernos procuram vulnerabilidades de APIs, incluindo bugs de software ou erros de configuração, que possam explorar para:

  • Obter acesso a aplicações confidenciais
  • Localizar, comprometer e/ou roubar dados confidenciais
  • Explorar a API de maneira mal-intencionada

A lista OWASP Top 10 API Security Risksfornece um resumo útil de algumas das vulnerabilidades e ameaças de API mais exploradas que as organizações devem identificar e corrigir.

Com o API Security, você pode impedir que APIs vulneráveis e configuradas incorretamente exponham sua empresa a ataques a APIs pela notificação imediata de equipes de segurança, desenvolvimento e APIs quanto a possíveis riscos, erros de configuração e vulnerabilidades. Você também pode determinar facilmente se um parceiro configurou sua API incorretamente ou se há vulnerabilidades no código. 

Os alertas contextuais e condicionais funcionam perfeitamente em seus fluxos de trabalho existentes, como pela criação automática de um tíquete do Jira, por exemplo, permitindo que você resolva quaisquer problemas rapidamente.

Monitore o abuso de API

Monitore o abuso de API

As APIs são projetadas para serem usadas de forma programática, o que torna extremamente desafiador diferenciar o uso legítimo de ataques e violações.

Embora os métodos de ataque a APIs variem, algumas das abordagens mais comuns incluem:

  • Violação de lógica de negócios. Os ataques à lógica de negócios exploram falhas de design ou implementação de aplicações para gerar um comportamento inesperado e não aprovado que beneficie os invasores. 
  • Acesso não autorizado a dados. Esse método de ataque comum explora mecanismos de autenticação e autorização corrompidos para acessar dados restritos. 
  • Apropriação indevida de contas. A apropriação indevida de contas depende do roubo de credenciais ou ataques do tipo cross-site scripting para explorar APIs. Nela, os invasores se passam por usuários legítimos. 
  • Data scraping. Os agentes mal-intencionados podem consultar agressivamente os recursos disponíveis publicamente para realizar a captura generalizada de grandes e valiosos conjuntos de dados.
  • Negação de serviço (DoS) comercial. Chamadas de API irrestritas podem causar a "erosão do serviço" ou uma negação de serviço completa na camada de aplicação. 

Detectar e prevenir esses e outros riscos potenciais à segurança de APIs requer o uso de controles avançados, disponíveis em soluções dedicadas de segurança de APIs como parte de sua estratégia mais ampla de segurança de aplicações.

Perguntas frequentes (FAQ)

O Akamai API Security é uma solução de proteção contra ameaças de API independente de fornecedor que não requer o uso de outras soluções da Akamai. Ele complementa as soluções de segurança da Akamai e garante que os clientes obtenham proteção abrangente à medida que os ataques a APIs se tornaram muito mais sofisticados, exigindo novas técnicas de detecção e respostas automatizadas.

 

O App & API Protector e o API Security são duas soluções diferentes que a Akamai oferece para proteger sua empresa.

  • O  App & API Protector identifica e neutraliza ameaças contra APIs para todas as aplicações web e APIs que são executadas no Akamai Cloud. Ele é capaz de bloquear qualquer tráfego em linha que contenha possíveis ameaças à sua empresa.
  • O API Security não depende de plataforma e oferece descoberta e visibilidade abrangentes para todos os endpoints de API em toda a empresa. Ele oferece uma análise do tráfego da atividade de APIs em tempo real e determina respostas específicas que você deve adotar para mitigar o tráfego de APIs recém-explorado. 

    Quando implantados juntos, o App & API Protector e o API Security trabalham em linha e oferecem a visibilidade mais abrangente e contínua de APIs. Eles permitem que você identifique, audite, detecte e responda a preocupações com APIs em todo o seu estado. Além disso, a integração entre as duas soluções permitirá a implementação mais consistente e simples do API Security.

 

Sim, nossa solução de teste de APIs foi desenvolvida especificamente para fornecer uma cobertura abrangente de vulnerabilidades específicas de APIs. Nossa solução pode ajudar você a usar uma abordagem "shift left" e a integrar testes de segurança de APIs a todas as fases do processo de desenvolvimento.

O API Security monitora e protege o tráfego leste-oeste e norte-sul, analisando todas as APIs em toda a empresa em busca de anomalias que possam indicar um risco de segurança.

O API Security identifica quais APIs contêm informações de identificação pessoal (PII), documentação interna, propriedade intelectual e muito mais, para que você possa automatizar as proteções dessas APIs especificamente. Todas as amostras de tráfego são ofuscadas, suspeitas ou não, e ficam visíveis apenas para administradores e colaboradores, simplificando suas iniciativas de privacidade e conformidade.

O API Security é uma solução independente de plataforma e funciona em todos os ambientes — SaaS, arquiteturas híbridas e locais —, incluindo aqueles que são complexos e têm várias CDNs, WAFs e gateways, bem como APIs amplamente distribuídas (tanto com tráfego norte-sul quanto leste-oeste). O API Security fornece visibilidade em toda a empresa sobre o comportamento de suas APIs, independentemente de onde sejam descobertas.

O Akamai API Security apresenta um conector nativo que permite a você enviar uma cópia do seu tráfego do Akamai Cloud para o Akamai API Security para análise. Essa integração se conecta diretamente à segurança de APIs e à nuvem da Akamai, eliminando a latência e reduzindo os riscos. O conector nativo detecta e monitora automaticamente as APIs em ambientes gerenciados pela Akamai, auxilia a detectar vulnerabilidades e permite que os clientes bloqueiem invasores na edge.

O API Security abrange todos os riscos à segurança de APIs apresentados no OWASP Top 10.

Recursos

Proteja-se contra os riscos à segurança apresentados no OWASP API Top 10

As atualizações dos 10 principais riscos de segurança de API mostram novas vulnerabilidades que exigem novas estratégias e defesas de atenuação.

Leia o white paper

Além da edge: complementando a WAAP com segurança de APIs sempre ativa

Conheça as práticas recomendadas de segurança de APIs e saiba por que apenas a WAAP não é suficiente.

Leia o blog

Aprenda com nossos especialistas em segurança de APIs

Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos no lado técnico da segurança de APIs em nossa série mensal "If Your APIs Could Talk".

Ver webinars
Descubra os recursos essenciais do API Security

Saiba quais recursos do API Security podem ajudar você a evitar ataques por meio de exemplos práticos, incluindo:

  • Detecção e monitoramento: Detecte e responda instantaneamente às ameaças com nosso sistema de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Alertas: Investigue como os alertas de postura e tempo de execução são tratados
  • Fácil integração: Realize integrações perfeitas à sua pilha técnica existente, independentemente da complexidade

 

