Obtenha um inventário de suas APIs em toda a empresa

A manutenção de um inventário abrangente e continuamente atualizado de todas as APIs de sua organização é crucial para uma estratégia eficaz de segurança de APIs. A descoberta diária ou sob demanda é insuficiente devido à gravidade dos riscos associados a ataques a APIs. Além disso, a visualização do comportamento real das APIs (chamadas de APIs) é necessária para permitir que os principais membros das equipes de segurança, desenvolvimento e operações entendam como elas estão sendo usadas. Isso facilita a comunicação e a investigação entre as equipes de sua organização.

O API Security oferece detecção automatizada e contínua de APIs em várias tecnologias e infraestruturas. Ele também identifica APIs recém-implantadas e compara suas propriedades com a documentação existente. O API Security detecta APIs ocultas frequentemente ignoradas e vulnerabilidades conhecidas de APIs, como as descritas nos 10 principais riscos de segurança de APIs do OWASP.

A descoberta de APIs é um processo constante, e nosso monitoramento contínuo identifica novas APIs e alterações em APIs existentes 24 horas por dia. As equipes de segurança ganham visibilidade inigualável e são as primeiras a saber quando os desenvolvedores implantam uma nova API ou serviço.