Akamai 的 AI 战略性和透明性实施
一些公司是发明型公司（即，他们会创造全新的技术），一些公司是创新型公司（他们会通过新的创新来改变现有市场的发展方向），还有一些公司是采用型公司（他们会实施其他公司的创造发明）。
虽然人工智能 (AI) 很早之前便成为了学术讨论主题，但 ChatGPT 在一瞬间实现了 AI 的普及。由于 AI 突然变得触手可及，因此我们所有人都面临工作方式的一项最大转变，而 AI 采用者必须比以往任何时候都更快地采取行动。似乎我们所有人都应该立即开始利用 AI 的潜力，而无论我们的角色或行业如何。
AI 炒作
AI 透明性
当然，并不是所有公司都在进行 AI 炒作。在安全产品中有很多正当合理的 AI 实施，但在我们全民 AI 之旅目前的早期阶段，必须深入、准确地了解哪些产品涉及 AI、AI 的具体用途如何使贵企业受益以及 AI 可能如何使企业面临风险。
对于关注 Akamai 如何使用 AI 的人来说，本博文将让深入了解变得更容易、更透明。
发明、创新和战略性采用
Akamai 已成为发明型企业（凭借我们的 内容交付网络技术）和创新型企业（在 Web 应用程序和 API 保护、 微分段等领域），但我们始终对采用创新技术持战略性态度，并且会在推出新产品之前对创新技术的各个方面进行彻底评估。
AI 也不例外。我们的 AI 之旅始于将近 10 年以前，当时我们开始在产品中实施 机器学习 技术，这些产品通常被认为是 AI 实施的开端。今天，我们的产品中有了使用大语言模型和 生成式 AI的新功能，但其间还有很多更小的实施步骤，我们将在时间线中一一列出。
Akamai 最新的 AI 增强功能
我们最近于 2024 年 4 月 30 日推出 Akamai Guardicore 平台 时，发布了与 AI 赋能的功能相关的两个最新示例。Akamai Guardicore 平台是一个 Zero Trust 平台，提供集成的微分段、 Zero Trust 网络访问DNS 防火墙以及托管式威胁搜寻功能。
在该集成过程中，我们增加了重要的增强功能，这些功能包含基于 AI 技术的功能、向导和报告，以帮助客户增强其网络监测能力并简化策略实施。利用这些特定的 AI 增强功能，用户可以更轻松地了解网络情况以及更快地进行标记。
了解信息更轻松
Akamai Guardicore 平台 用户可以使用自然语言了解其网络日志内容，以帮助加快合规工作和时效性强的事件响应活动的速度。
标记速度更快
创建 Zero Trust 策略要求准确清点每项需要保护的资产，此过程从 标记 开始。众所周知，这是一项困难、耗时且需要人工完成的任务。Akamai Guardicore 平台利用 AI 研究这些资产的行为方式，以提出相应的标记建议。这些建议附带置信度评分以及为何选择该标记的解释。
这些功能只是迈出的第一步，我们还将推出更多 AI 增强功能。
您可以信赖的 AI 实施
AI 正在改变我们日常的工作方式。通过 Akamai 的产品和解决方案，您可以相信这些 AI 的实施基于的是我们创新之旅中的真实能力。
我们将继续满怀信心地努力探索 AI 的实施，我们认为这是保持自身的行业领先地位和客户信任的必要条件。