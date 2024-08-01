Akamai 的 AI 战略性和透明性实施

一些公司是发明型公司（即，他们会创造全新的技术），一些公司是创新型公司（他们会通过新的创新来改变现有市场的发展方向），还有一些公司是采用型公司（他们会实施其他公司的创造发明）。

虽然人工智能 (AI) 很早之前便成为了学术讨论主题，但 ChatGPT 在一瞬间实现了 AI 的普及。由于 AI 突然变得触手可及，因此我们所有人都面临工作方式的一项最大转变，而 AI 采用者必须比以往任何时候都更快地采取行动。似乎我们所有人都应该立即开始利用 AI 的潜力，而无论我们的角色或行业如何。

