Como consecuencia, no es sorprendente que las empresas empezaran a anunciar que habían integrado la IA y adaptado sus ofertas antes de hacerlo realmente.

El AI washing, la práctica de añadir palabras como "basado en IA" a los productos existentes para que parezca que usan IA (cuando, de hecho, todavía no lo hacen), se ha vuelto común en muchos sectores, tan común que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos está multando a empresas por aplicar esta práctica en sus productos.

El sector de la ciberseguridad no es una excepción; muchos proveedores que conocemos desde hace años afirman que son "nativos de la IA". Un breve paseo por la sala de exposiciones de la RSA Conference de este año le daría una idea de cuántos de ellos se han subido al carro.