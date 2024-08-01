La implementación estratégica y transparente de la IA de Akamai
Algunas empresas son inventoras (es decir, crean nuevas tecnologías), otras son innovadoras (cambian la dirección de los mercados existentes con nuevas innovaciones) y otras adoptan las invenciones de otras empresas.
Aunque la inteligencia artificial (IA) ha sido un tema de discusiones académicas durante mucho tiempo, ChatGPT ha puesto la IA a disposición del público general en un abrir y cerrar de ojos. Todos nos enfrentamos a uno de los mayores cambios en nuestra forma de trabajar porque de repente la IA fue superaccesible y algunas empresas tuvieron que adoptarla más rápido que nunca. Parecía que, independientemente de nuestro cargo o sector, todo el mundo debía comenzar a aprovechar el potencial de la IA inmediatamente.
AI washing
Como consecuencia, no es sorprendente que las empresas empezaran a anunciar que habían integrado la IA y adaptado sus ofertas antes de hacerlo realmente.
El AI washing, la práctica de añadir palabras como "basado en IA" a los productos existentes para que parezca que usan IA (cuando, de hecho, todavía no lo hacen), se ha vuelto común en muchos sectores, tan común que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos está multando a empresas por aplicar esta práctica en sus productos.
El sector de la ciberseguridad no es una excepción; muchos proveedores que conocemos desde hace años afirman que son "nativos de la IA". Un breve paseo por la sala de exposiciones de la RSA Conference de este año le daría una idea de cuántos de ellos se han subido al carro.
Transparencia de IA
Por supuesto, no todas las empresas utilizan el AI washing. La IA se ha implementado legitimamente en muchos productos de seguridad, pero en esta fase temprana de nuestro viaje colectivo a la IA, es importante profundizar para comprender exactamente qué ofertas incluyen IA, cómo ese uso específico de la IA beneficia a su organización, y de qué formas podría ponerla en peligro.
En esta entrada del blog queremos desgranar cómo Akamai utiliza la IA para ofrecer transparencia y facilitar la tarea de investigación a aquellas personas interesadas.
Inventar, innovar y adoptar estrategias
Akamai ha sido una empresa inventora (con nuestra tecnología de red de distribución de contenido) y una empresa innovadora (en áreas como la protección de API y las aplicaciones web, la microsegmentación y otras), pero siempre hemos sido una empresa estratégica en cuanto a la adopción, que prefiere evaluar con detenimiento todos los aspectos de una innovación antes de anunciar nuevos productos.
La IA no es una excepción. Nuestra aventura empezó hace casi 10 años, cuando empezamos a implementar el aprendizaje automático en productos que a menudo se consideran el principio de una implementación de IA. Hoy en día, tenemos nuevas funciones en nuestros productos que utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño e IA generativa, pero recorrimos un largo camino hasta este punto que se describe en la línea de tiempo.
Las últimas mejoras de IA de Akamai
Dos de los últimos ejemplos de nuestras funciones basadas en IA se anunciaron con nuestro reciente lanzamiento de la plataforma Akamai Guardicore el 30 de abril de 2024. La plataforma Akamai Guardicore es una plataforma Zero Trust que proporciona microsegmentación integrada, acceso de red Zero Trust,firewall de DNS y capacidades de búsqueda de amenazas gestionadas.
Durante dicha integración, hemos aplicado mejoras significativas que incluyen funcionalidades basadas en IA, asistentes e informes para que nuestros clientes puedan mejorar su visibilidad de red e implementar políticas con facilidad. Estas mejoras específicas de IA incluyen una comunicación más sencilla con su red y un etiquetado más rápido.
Comunicación más sencilla
Con la plataforma Akamai Guardicore los usuarios pueden comunicarse con sus registros de red utilizando el lenguaje natural para acelerar el cumplimiento de políticas y la actividad de respuesta a incidentes con restricciones de tiempo.
Etiquetado más rápido
La creación de una política Zero Trust requiere un inventario preciso de cada activo que necesite protección, un proceso que comienza con el etiquetado, una tarea considerablemente difícil, manual y que consume mucho tiempo. La plataforma Akamai Guardicore usa la IA para analizar el comportamiento de los activos se a la hora de sugerir etiquetas. Estas sugerencias van acompañadas de una puntuación de confianza y de una explicación de por qué se ha elegido esa etiqueta.
Y esto es solo el principio porque lanzaremos más mejoras de IA próximamente.
Implementaciones de IA en las que puede confiar
La IA está cambiando nuestra forma de trabajar cada día. Con los productos y soluciones de Akamai, puede confiar en que las implementaciones de IA se basan en capacidades reales que han formado parte de nuestro viaje hacia la innovación.
Continuaremos explorando estas soluciones con la prioridad y la seguridad que creemos necesarias para mantener nuestra posición de liderazgo dentro del sector y asegurar la confianza de nuestros clientes.