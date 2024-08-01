Akamai の戦略的かつ透明性の高い AI 導入

そのため、企業は AI を導入して既存の製品を適応させたと、実際にはまだ行っていないにもかかわらず、そう示唆するようになりました。

AI ウォッシングとは、既存の製品に「AI 搭載」などの言葉を追加し、（実際には AI を使用していないのに）AI を使用しているように見せかけることを指します。多くの業界で AI ウォッシングが横行しているため、特に米国証券取引委員会は自社製品に AI ウォッシングを行った 企業に罰金を科しています 。

サイバーセキュリティ 業界も例外ではありません。何年も前から知られている多くのベンダーが、途端に「AI ネイティブ」であると主張するようになりました。今年の RSA Conference の展示ホールを少し歩けば、どれほど多くのベンダーがこの流行語に飛びついているかがわかります。