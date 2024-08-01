전략적이고 투명한 AI 구축을 위한 Akamai의 노력

어떤 기업은 발명가(새로운 기술을 개발하는 기업), 어떤 기업은 혁신가(새로운 혁신으로 기존 시장의 방향을 바꾸는 기업), 어떤 기업은 도입가(다른 기업의 발명품을 구축하는 기업)입니다.

인공 지능(AI)은 오랫동안 학문적 논의의 주제였지만, ChatGPT는 대중이 AI를 즉시 사용할 수 있게 만들었습니다. AI를 갑자기 손쉽게 접할 수 있게 되면서 우리 모두는 업무 방식에 있어 가장 큰 변화에 직면하게 되었고, AI 도입가는 그 어느 때보다 빠르게 행동해야 했습니다. 역할이나 업계에 관계없이 우리 모두는 AI의 잠재력을 즉시 활용하기 시작해야 할 것만 같았습니다.

