Mise en œuvre stratégique et transparente de l'IA par Akamai
Certaines entreprises sont des inventeurs (c'est-à-dire qu'elles créent de nouvelles technologies), d'autres sont des innovateurs (elles changent l'orientation des marchés existants avec des innovations) et d'autres sont des adopteurs (elles mettent en œuvre les inventions d'autres entreprises).
Bien que l'intelligence artificielle (IA) fasse l'objet de discussions académiques depuis longtemps, ChatGPT a rendu l'IA accessible à tous en un instant. Nous avons tous connu un immense changement dans notre façon de travailler en raison de la disponibilité soudaine de l'IA. Les adopteurs de l'IA ont d'ailleurs dû agir plus rapidement que jamais. Il nous a semblé que nous devions tous commencer immédiatement à exploiter le potentiel de l'IA, quel que soit notre rôle ou notre industrie.
Lavage de l'IA
Il n'est donc pas surprenant que les entreprises aient commencé à suggérer qu'elles avaient adopté l'IA et adapté leurs offres actuelles, avant même de l'avoir réellement fait.
Le lavage de l'IA, la pratique consistant à ajouter des mots tels que « alimenté par l'IA » à des produits existants pour leur donner l'impression qu'ils utilisent l'IA (alors qu'ils ne l'utilisent pas encore), est devenue courante dans de nombreux secteurs. Si courante que la U.S. Securities and Exchange Commission verbalise les entreprises qui utilisent cette pratique.
Le secteur de la cybersécurité ne fait pas exception. De nombreux fournisseurs que nous connaissons depuis des années prétendent instantanément utiliser l'« IA native ». Un passage rapide dans la salle de la conférence RSA de cette année vous donnerait une idée du nombre de fournisseurs qui ont suivi cette tendance de mots à la mode.
Transparence relative à l'IA
Bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas recours au lavage de l'IA. Il existe de nombreuses mises en œuvre légitimes de l'IA dans les produits de sécurité, mais à ce stade précoce de notre parcours collectif de l'adoption de l'IA, il est important de creuser sous la surface pour comprendre exactement quelles offres impliquent l'IA, comment cette utilisation spécifique de l'IA profite à votre organisation, et comment cela pourrait la mettre en danger.
Cet article de blog rendra cette recherche plus facile et plus transparente pour ceux qui s'intéressent à la façon dont Akamai utilise l'IA.
Inventer, innover et adopter de façon stratégique
Akamai est un inventeur (grâce à notre technologie réseau de diffusion de contenu) et un innovateur (dans des domaines tels que la protection des API et des applications Web, la microsegmentation et plus encore), mais nous avons toujours été stratégiques en matière d'adoption, en choisissant d'évaluer soigneusement tous les aspects d'une innovation avant d'annoncer de nouveaux produits.
L'IA ne déroge pas à la règle. Notre parcours a commencé il y a près de 10 ans, lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre l'apprentissage automatique dans des produits qui sont souvent considérés comme les débuts en matière d'implémentation de l'IA. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles fonctionnalités dans nos produits qui utilisent de grands modèles de langage et l'IA générative, mais de nombreuses petites étapes ont été nécessaires pour en arriver là. Elles sont décrites dans la chronologie.
Dernières améliorations de l'IA d'Akamai
Deux des derniers exemples de nos fonctionnalités basées sur l'IA ont été annoncés lors de notre lancement récent de la plateforme Akamai Guardicore le 30 avril 2024. La plateforme Akamai Guardicore est une plateforme Zero Trust offrant une microsegmentation intégrée, un accès au réseau Zero Trust,un pare-feu DNS et des fonctionnalités gérées de recherche des menaces.
Dans le cadre de cette intégration, nous avons ajouté des améliorations significatives, notamment des fonctionnalités basées sur l'IA, des assistants et des rapports pour aider nos clients à étendre la visibilité de leur réseau et à faciliter la mise en œuvre des règles. Ces améliorations propres à l'IA incluent une communication plus facile avec votre réseau et un étiquetage plus rapide.
Communication simplifiée
Les utilisateurs de la plateforme Akamai Guardicore peuvent communiquer avec leurs journaux réseau en utilisant un langage naturel pour accélérer les efforts de conformité et les réponses aux incidents urgents.
Étiquetage plus rapide
La création d'une règle Zero Trust nécessite un inventaire précis de chaque actif à protéger, un processus qui commence par l'étiquetage : une tâche particulièrement difficile, manuelle et fastidieuse. La plateforme Akamai Guardicore exploite l'IA pour examiner le comportement des actifs et suggérer des étiquettes en conséquence. Ces suggestions sont accompagnées d'un score de confiance et d'une explication quant à la raison pour laquelle l'étiquette a été choisie.
Et ce n'est que le début : d'autres améliorations de l'IA sont à venir.
Des mises en œuvre d'IA fiables
L'IA change notre façon de travailler au quotidien. Avec les produits et solutions d'Akamai, vous avez la certitude que les mises en œuvre d'IA reposent sur des capacités réelles qui ont fait partie de notre parcours d'innovation.
Nous continuerons d'explorer les mises en œuvre de l'IA avec la diligence et la confiance que nous jugeons nécessaires pour maintenir notre leadership au sein de l'industrie et la confiance de nos clients.