Mise en œuvre stratégique et transparente de l'IA par Akamai

Il n'est donc pas surprenant que les entreprises aient commencé à suggérer qu'elles avaient adopté l'IA et adapté leurs offres actuelles, avant même de l'avoir réellement fait.

Le lavage de l'IA, la pratique consistant à ajouter des mots tels que « alimenté par l'IA » à des produits existants pour leur donner l'impression qu'ils utilisent l'IA (alors qu'ils ne l'utilisent pas encore), est devenue courante dans de nombreux secteurs. Si courante que la U.S. Securities and Exchange Commission verbalise les entreprises qui utilisent cette pratique.

Le secteur de la cybersécurité ne fait pas exception. De nombreux fournisseurs que nous connaissons depuis des années prétendent instantanément utiliser l'« IA native ». Un passage rapide dans la salle de la conférence RSA de cette année vous donnerait une idée du nombre de fournisseurs qui ont suivi cette tendance de mots à la mode.