Implementação estratégica e transparente de IA na Akamai

August 01, 2024

Berk Veral é diretor sênior de marketing de produtos na Akamai.

As implementações de IA são baseadas em recursos reais que fazem parte de nossa jornada de inovação.
Algumas empresas são inventoras (ou seja, criam tecnologias novas), algumas são inovadoras (mudam a direção dos mercados existentes com inovações) e algumas são adotantes  (implementam as invenções de outras empresas).

Embora a inteligência artificial (IA) tenha sido um tópico de debates acadêmicos por muito tempo, o ChatGPT a democratizou rapidamente. Todos nós enfrentamos uma das maiores mudanças na forma como trabalhamos, porque, subitamente, a IA ficou muito acessível, e seus usuários tiveram que agir mais rapidamente do que nunca. Parecia que todos esperavam que nós, independentemente da função ou do setor, começássemos a aproveitar o potencial da IA imediatamente.

AI washing

Portanto, não é surpreendente que as empresas tenham começado a insinuar que adotaram a IA e adaptaram seus produtos existentes antes de realmente terem feito isso.

AI washing, a prática de adicionar palavras como “com tecnologia de IA” aos produtos para fazer parecer que eles usam IA (quando ainda não o fazem) tornou-se comum em muitos setores,  tão comum que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está multando empresas por realizar AI washing em suas ofertas.

O setor de cibersegurança não é exceção. Muitos fornecedores que conhecemos há anos de repente afirmaram ter soluções “nativas de IA”. Uma breve caminhada pelo salão de exposições da RSA Conference deste ano lhe dará uma ideia de quantos fornecedores entraram na onda.

Transparência de IA

É claro que nem todas as empresas estão fazendo AI washing. Existem muitas implementações legítimas de IA em produtos de segurança, mas, neste estágio inicial da nossa jornada coletiva de IA, é importante ir mais a fundo para entender exatamente quais ofertas envolvem IA, como esse uso específico beneficia sua organização e como ele pode colocá-la em risco.

Essa postagem do blog tornará esse aprofundamento mais fácil e transparente para quem quer saber como a Akamai está usando a IA.

Invente, inove e adote estrategicamente

A Akamai tem sido uma inventora (com nossa tecnologia de rede de entrega de conteúdo) e uma inovadora (em áreas como a proteção de aplicativos da Web e APIs, a microssegmentação e mais), mas sempre fomos estratégicos quanto à adoção, optando por avaliar todos os aspectos de uma inovação de maneira exaustiva antes de anunciar novos produtos.

A IA não é exceção. Nossa jornada começou há quase 10 anos, quando começamos a implementar machine learning em produtos que geralmente são considerados o início das implementações de IA. Hoje, temos novos recursos em nossos produtos que usam modelos de linguagem grandes e IA generativa, mas houve muitas pequenas etapas intermediárias, que estão descritas na linha do tempo.

História do ML e da IA na Akamai A implementação de ML e IA pela Akamai em seus produtos ao longo dos anos

Os mais recentes aprimoramentos de IA na Akamai

Dois dos mais recentes exemplos de nossos recursos com tecnologia de IA foram anunciados com o recente lançamento da Plataforma Akamai Guardicore em 30 de abril de 2024. A Plataforma Akamai Guardicore é uma plataforma Zero Trust que fornece recursos integrados de microssegmentação, acesso Zero Trust a redes, firewall de DNS e busca de ameaças. 

No processo dessa integração, adicionamos melhorias significativas que incluem funcionalidades, assistentes e relatórios baseados em IA para ajudar nossos clientes a expandir sua visibilidade de rede e facilitar a implementação de políticas. Essas melhorias de IA específicas incluem uma comunicação mais fácil com sua rede e rotulagem mais rápida.

Comunicação mais fácil

Os usuários da Plataforma Akamai Guardicore podem se comunicar com seus logs de rede usando linguagem natural para impulsionar os esforços de conformidade e as ações de resposta a incidentes com tempo limitado.

Rotulagem mais rápida

A criação de uma política Zero Trust requer um inventário preciso de cada ativo que precisa de proteção, um processo que começa com rotulagem , uma tarefa notoriamente difícil, manual e demorada. A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para examinar o comportamento desses ativos e sugerir rótulos. Essas sugestões vêm com uma pontuação de confiabilidade e uma explicação para a escolha do rótulo.

E isso é apenas o começo: há mais melhorias de IA por vir.

Implementações de IA seguras

A IA está mudando a forma como trabalhamos diariamente. Com os produtos e soluções da Akamai, você pode confiar que as implementações de IA são baseadas em recursos reais que fazem parte de nossa jornada de inovação. 

Continuaremos a explorar implementações de IA com a diligência e a confiança necessárias para manter nossa liderança no setor e a confiança de nossos clientes.

Saiba mais
August 01, 2024

Berk Veral é diretor sênior de marketing de produtos na Akamai.

