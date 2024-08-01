Implementação estratégica e transparente de IA na Akamai

Algumas empresas são inventoras (ou seja, criam tecnologias novas), algumas são inovadoras (mudam a direção dos mercados existentes com inovações) e algumas são adotantes (implementam as invenções de outras empresas).

Embora a inteligência artificial (IA) tenha sido um tópico de debates acadêmicos por muito tempo, o ChatGPT a democratizou rapidamente. Todos nós enfrentamos uma das maiores mudanças na forma como trabalhamos, porque, subitamente, a IA ficou muito acessível, e seus usuários tiveram que agir mais rapidamente do que nunca. Parecia que todos esperavam que nós, independentemente da função ou do setor, começássemos a aproveitar o potencial da IA imediatamente.

